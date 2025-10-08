মালদায় পরিকল্পনা করেই কংগ্রেস নেতাকে খুন, জেরায় 'স্বীকার' অভিযুক্তের

মালদায় পরিকল্পনা করেই কংগ্রেস নেতাকে খুন, জেরায় 'স্বীকার' অভিযুক্তের
কংগ্রেস নেতা খুনে ধৃতের সর্বোচ্চ সাজার দাবি আইনজীবীদের ৷ আজ পরিবারের কাছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর ৷
Published : October 8, 2025 at 8:11 PM IST
মালদা, 8 অক্টোবর: হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেস নেতার মৃত্যুর ঘটনায় 24 ঘণ্টা পরেও শোকস্তব্ধ পুরো চাঁচল মহকুমা ৷ সেই ঘটনায় আত্মসমর্পণ করা বিপদ প্রামাণিককে আদালতের নির্দেশে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ তাঁকে দফায় দফায় জেরা করছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা ৷ জেরায় অনেক তথ্যই তদন্তকারীদের সামনে উঠে এসেছে ৷ জানা যাচ্ছে, রীতিমতো পরিকল্পনা করেই নরেন্দ্রনাথ সাহাকে খুন করেছিলেন বিপদ ৷ প্রমাণ লোপাটের জন্য খুন করার চেষ্টা করেছিল আরও চারজনকে ৷
নরেন্দ্রনাথ ছিলেন কংগ্রেস-সিপিআইএম পরিচালিত হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ৷ ওই এলাকার বাসিন্দা মোফাজ্জেল আলম বলেন, "মানুষের কাছের মানুষ ছিলেন নরেনবাবু ৷ কেউ কোনও বিপদে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না ৷ দেখতেন না, কে কোন দলের সমর্থক ৷ এই নিরপেক্ষতাই তাঁকে মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছিল ৷ তাঁর এলাকায় প্রকৃত গরিব মানুষদেরই সরকারি ঘরের তালিকায় নাম উঠেছে ৷ যেটা এই পঞ্চায়েত সমিতির অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ৷ তাঁর এমন মৃত্যু আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না ৷ এই ঘটনার মূল আসামী বিপদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দাবি করছি ৷"
শুধু রাজনৈতিক নেতাই নয়, আইনজীবী হিসাবেও খ্যাতি ছিল নরেনের ৷ চাঁচল মহকুমা আদালতে ওকালতি করতেন ৷ সেখানকার বার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ৷ চাঁচল বার কাউন্সিলের সম্পাদক গোলাম মোস্তাফা কামাল বলেন, "2020 সালে নরেন্দ্রনাথ সাহা চাঁচল বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট নেন ৷ তার আগে ল ক্লার্ক হিসাবে তিনি চাঁচল বারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ প্রচণ্ড সৎ ও পরিশ্রমী ছিলেন তিনি ৷ বহু মামলায় তাঁকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখেছি ৷ বারের যেকোনও কাজেও প্রচণ্ড সক্রিয় থাকতেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নিছক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্য হয়েছে, এমনটা ভাবা ভুল ৷ রীতিমতো পরিকল্পনা করে তাঁর উপর গাড়ি চাপিয়ে খুন করেছে বিপদ৷ বিপদের ভাই খুন হয়েছিল ৷ সেই মামলায় আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সাহা ৷ তখন থেকেই তাঁর উপর বিপদ রেগে ছিল ৷ মাঝেমধ্যেই সে নরেনকে হুমকি দিত ৷ নরেন আমাদের সেটা জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এই ঘটনা তো আইনজীবীদের কাজেরই একটা অংশ ৷ সমাজবিরোধীদের হুমকিতে কোনও আইনজীবী নিজের কর্তব্য থেকে পিছু হটেন না ৷ তাঁকে আমরা নিজের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেছিলাম ৷ কিন্তু তাঁকে যে সত্যিই খুন করা হবে, সেটা ভাবতে পারিনি ৷ এটা আমাদের বারের ক্ষেত্রে বড় আঘাত ৷ আমরা শোকস্তব্ধ ৷"
গোলাম আরও বলেন, "আমরা আইন নিয়ে চলি ৷ আদালতের কাছে এই ঘটনার সুবিচার চাইব ৷ বিপদের যেন সর্বোচ্চ সাজা হয়, তার সওয়াল করব ৷ এটা শুধু চাঁচল বারের ক্ষেত্রে নয়, যেকোনও আইনজীবীর ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক ৷ এই ঘটনায় আমরাও আতঙ্কিত ৷ তবে এই মামলায় আমরা বিপদের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করব না ৷ ও নিজের পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে ৷ গতকাল সাতদিনের আবেদন জানিয়ে তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল ৷ বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷"
হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় বিপদ স্বীকার করে নিয়েছেন, পরিকল্পনা করেই নরেন্দ্রনাথ সাহাকে তিনি খুন করেছেন ৷ এর আগেও তিনি একাধিকবার নরেনকে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু সফল হতে পারেননি ৷ তাই তিনি কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতকে বেছে নেন ৷ সেদিন ইচ্ছাকৃতভাবে নরেনের সঙ্গে ঝামেলা পাকান তিনি ৷ তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গভীর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন নরেন্দ্রনাথ ৷ তবে তিনি ভাবতে পারেননি, নরেনের বন্ধুরাও সেখানে থাকবেন ৷ তাই তিনি সেখানে উপস্থিত সবাইকেই মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন ৷ পরিকল্পনা অনুযায়ী সবার উপর গাড়ি চাপিয়ে দেন বিপদ ৷
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা এই বিষয়ে বিশদে কিছু বলতে রাজি হননি ৷ তিনি শুধু জানান, গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত জারি রয়েছে ৷ পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ধৃতকে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে ৷
এরই মধ্যে আরও একটি বিষয় শোরগোল ফেলেছে জেলার রাজনীতিতে ৷ কোজাগরীর রাতে নরেনকে গাড়িতে পিষে মারা হলেও এখনও পর্যন্ত জেলা কিংবা স্থানীয় কোনও তৃণমূল নেতা তাঁর বাড়িতে যাননি ৷ তাঁর শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যদের সমাবেদনাও জানাননি ৷ কিন্তু এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ নরেনের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর ৷ তিনি জানিয়েছেন, নিহত নরেনের পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা জানাতেই তিনি সেখানে যাবেন ৷