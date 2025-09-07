দমদম-ব্যারাকপুরে দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, শৃঙ্খলার অভাব ! সোমে নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক
অন্তর্দ্বন্দ্ব, শৃঙ্খলার অভাব-সহ একাধিক অভিযোগ দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় ৷ সঙ্গে মাথাব্যাথা চব্বিশের নির্বাচনে বিজেপির দুরন্ত ফল ৷
Published : September 7, 2025 at 5:50 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: সামনেই 2026 বিধানসভা নির্বাচন ৷ চতুর্থবার ক্ষমতা ধরে রাখতে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেই লক্ষ্যে একের পর এক সাংগঠনিক জেলায় বৈঠক করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার তাঁর পরবর্তী টার্গেট দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা ৷ সোমবার এই জেলা সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অভিষেক ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, 2021 সালের বিধানসভায় দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার আসনগুলিতে জয় এলেও, বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসেছে ৷ কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্ব, তো কোথাও আবার শৃঙ্খলার অভাব ৷ এমনকি বিজেপির সংগঠিত প্রচারের মোকাবিলাতেও পিছিয়ে পড়েছিল তৃণমূল ৷ তাই এবার শুরু থেকেই সাংগঠনিক শক্তিক্ষয় আটকাতে আসরে নামছে শাসকদল ৷ আর সেই কাজে অভিষেক ব্যক্তিগতভাবে জেলাভিত্তিক বৈঠক করে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করছেন এবং সমাধানের পথ খুঁজছেন ৷
জানা গিয়েছে, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা নিয়ে তৃণমূলের কৌশল একটু স্পেশাল ৷ শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক সংগঠন এবং নতুন ভোটারদের বড় উপস্থিতি এই এলাকার নির্বাচনী সমীকরণে প্রভাব ফেলে বরাবর ৷ 2021 বিধানসভায় ভালো ফলাফল করলেও, 2024-এর লোকসভায় বিজেপির ভোটবৃদ্ধি তৃণমূলকে চিন্তায় ফেলেছে ৷
তাই আগামী নির্বাচনের আগে সংগঠনকে নতুন করে সাজাতে মরিয়া শাসকদল ৷ তৃণমূলের এক নেতা নাম প্রকাশ না-করার শর্তে বলেন, "এই অঞ্চলে বিজেপি বাড়তি প্রভাব ফেলছে ৷ তাই এখান থেকেই দল সংগঠনকে আরও মজবুত করার উদ্যোগ নিচ্ছে ৷"
সোমবারের বৈঠকে থাকবেন দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সকল ব্লক সভাপতি, যুব ও মহিলা তৃণমূলের নেতৃত্ব, টিএমসিপি প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতারা ৷ স্থানীয় বিধায়ক ও জেলা পর্যবেক্ষকরাও উপস্থিত থাকবেন ৷ অভিষেক বৈঠকে একাধিক বার্তা দেবেন বলেই জানা গেছে ৷ প্রধানত বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বন্ধ করা এবং বিজেপির প্রচারের মোকাবিলা করাই তাঁর মূল বার্তা হবে বলে সূত্রের খবর ৷
অভিষেক ঘনিষ্ঠদের মতে, "সোশাল মিডিয়া ও গ্রাউন্ড লেভেলে জনসংযোগে আরও জোর দিতে চান তিনি ৷ তরুণ ভোটারদের যুক্ত করতে হবে সংগঠনের সঙ্গে, কারণ আগামী নির্বাচনে তারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ৷ যুব সম্প্রদায়কে পাশে আনতে পারলে বিজেপির প্রবল প্রচারকেও টেক্কা দেওয়া সম্ভব ৷" তবে, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে তৃণমূল কতটা লড়াই দিতে পারবে, তা সময়ই বলবে ৷