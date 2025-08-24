কলকাতা, 24 অগস্ট: বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট । পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি সেই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই কার্যত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে । ব্যতিক্রম নয় তৃণমূল কংগ্রেসও । ইতিমধ্যেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে জেলা ধরে ধরে বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন । তবে অন্যান্য বিধানসভা বা অন্যান্য জেলার তুলনায় নন্দীগ্রামকে একটু বেশিই গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
এই কেন্দ্র শাসকদলের কাছে অন্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ । গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বিধানসভার আসনে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ওই আসন থেকে জয়ী হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এই অবস্থায় নন্দীগ্রামকে অধিকারী পরিবারের হাত থেকে মুক্ত করাই বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের । আর সেজন্য এই নন্দীগ্রামকে নিয়ে আলাদা করে পরিকল্পনা করছে তৃণমূল ।
গত মঙ্গলবার ক্যামাক স্ট্রিটে যে বৈঠক হয়েছে সেখান থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, নন্দীগ্রাম বিধানসভাকে ঘিরে আলাদা আলাদা বৈঠক হবে । কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে তমলুক সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই নন্দীগ্রাম বিধানসভার নেতৃত্বকে আলাদা করে আলোচনার জন্য ডাকবেন । তবে বৈঠকের তারিখ বা রূপরেখা নিয়ে কিছু বলেননি তিনি । ফলে কবে এই বৈঠক হবে, তা এখনই জানা যাচ্ছে না । তবে এটা স্পষ্ট, নন্দীগ্রামকে পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল ।
নন্দীগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহুদিন ধরেই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আসছে । একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন । সেই থেকেই কেন্দ্রটি নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে ক্ষোভ ও অভিযোগ দানা বাঁধে । মমতা বারবার দাবি করেছেন, নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপি হয়েছে । এমনকি 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়েও তিনি বলেন, "নন্দীগ্রামে যে প্রতারণা হয়েছে, তার বদলা একদিন নেওয়া হবেই ।" ফলে 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ও বিজেপি - দুই পক্ষেরই নজর যে বিশেষভাবে এই কেন্দ্রের দিকে বাড়তে চলেছে, তা এখন অনেকটাই স্পষ্ট ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রেক্ষাপটেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রাম নিয়ে আলাদা বৈঠকের ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, এর আগে তিনি জেলা ধরে ধরে সংগঠন নিয়ে তিনি বৈঠক করেছেন বটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রকে আলাদা করে ডাকার নজির নেই । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নন্দীগ্রামের জন্য আলাদা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতেই অভিষেক এই বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন ।
গত মঙ্গলবারের বৈঠকে উপস্থিত পূর্ব মেদিনীপুরের এক প্রবীণ তৃণমূল নেতা বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি নন্দীগ্রামের নেতৃত্বকে নিয়ে আলাদা বৈঠক করবেন । তবে কেন আলাদা করে এই কেন্দ্রকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেননি ।" এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার, দলের ভিতরে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, অগস্টের শুরু থেকেই অভিষেক সাংগঠনিক জেলাভিত্তিক বৈঠক শুরু করেছেন । দলের বক্তব্য, বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনকে আরও শক্তপোক্ত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য । কিন্তু নন্দীগ্রাম নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করা নিছক সাংগঠনিক বিষয় নয়, বরং তাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখা হচ্ছে । শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত এই আসনে আগামী ভোটে কীভাবে পালটা লড়াই গড়ে তোলা যায়, তা নিয়েই আলোচনা হতে পারে বলে অনুমান পর্যবেক্ষকদের ।
ফলে, অভিষেকের এই ঘোষণা ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে । অনেকে মনে করছেন, 2026 সালের ভোটের আগে নন্দীগ্রাম হয়ে উঠতে পারে রাজনীতির সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র । আর সেই প্রস্তুতিতেই আগেভাগে চাল সাজাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।