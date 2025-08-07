Essay Contest 2025

কূটনৈতিক ব্যর্থতা, 56 ইঞ্চির ছাতির গর্ব...তবু রক্তচক্ষুর মুখে দেশ ! ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক - ABHISHEK ON TRAMP TARIFFS

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক চাপানো নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার অভিযোগ আনলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 12:47 PM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপরে 50 শতাংশ শুল্ক চাপানোয় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, এই নিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই ইস্যুতে বিজেপি নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি ও কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্যই বর্তমানে এই পরিস্থিতি ৷

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর নাম না-করে তাঁকেই কটাক্ষ করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "এই প্রশ্নগুলো তাঁদেরকেই করা উচিত যাঁদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ছবি আছে । যাঁরা টেক্সাসে গিয়ে ট্রাম্পের হয়ে প্রচার করেছিলেন, আর যাঁদের হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে এসে প্রচার করেছিল, তাঁদেরই জবাব দেওয়া উচিত । পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক ভারতের উপর আরোপ করা হয়েছে । এই শুল্ক আরোপ ভারতের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবেই । রফতানিতে প্রভাব পড়বে, বিশেষ করে তিনটে সেক্টর - তথ্য ও প্রযুক্তি বা আইটি, টেক্সটাইল সংক্রান্ত সামগ্রিক যে পণ্য এবং পরিষেবা রয়েছে তার উপর তো একটা প্রভাব পড়বেই, একইসঙ্গে কর্মসংস্থানও ধাক্কা খাবে ।"

অভিষেকের কথায়, "এটা একটা কূটনৈতিক ব্যর্থতা, সরকারকে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে । ভারতের কঠোরভাবে এর মোকাবিলা করা উচিত । যারা ভারতের উপর চাপ তৈরি করতে চায়, ভারতকে ছোট করতে চায়, কী কারণে তাদের এত ক্ষমতা হল ! হঠাৎ করে যে সরকার 56 ইঞ্চির ছাতি নিয়ে গর্ব করে, তারা ক্ষমতায় থাকার পরেও সেই দেশকেই আজ বিভিন্ন দেশের রক্তচক্ষুর মুখে পড়তে হচ্ছে !"

এদিন পহেলগাঁও হামলা প্রসঙ্গ টেনে এনে অভিষেক বলেন, "আমি বিদেশি প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে পাঁচটি দেশে গিয়েছি । কিন্তু এখনও পর্যন্ত 11টি দেশের কেউই পহেলগাঁওয়ের ঘটনাটির নিন্দা করেনি । অথচ যারা ট্রাম্পের হয়ে প্রচার করেছিল এবং যাঁর সঙ্গে ট্রাম্প ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছিলেন - করোনার ঠিক আগে, সেই ব্যক্তিরাই ভালো বলতে পারবেন কী কারণে আমেরিকা এই শুল্ক আরোপ করল ।"

তিনি আরও দাবি করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল সরকার কখনও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানায়নি বা তাঁর জন্য প্রচার করেনি । ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন ‘ভারতের অর্থনীতি মৃত’—আমি একমত নই, আমি বলব অর্থনীতি এখন আইসিইউ-তে আছে ।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, “যাঁরা প্রতিনিয়ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের কথা বলেন, তাঁদের থেকে প্রশ্ন করা উচিত যে আজ পর্যন্ত তাঁরা কী পদক্ষেপ করেছেন । গতকাল শুনলাম, বিহারের ভোটার তালিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে আবাসিক শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে । হতে পারে, আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে এসে তিনিই বলবেন কেন আমেরিকা ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপাল !”

অভিষেকের পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে সরব হয়েছে অন্যান্য বিরোধীরাও ৷ বিরোধী দলগুলির একাংশ বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন করে পর্যালোচনার দরকার । অন্যদিকে, তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপিশাসিত কেন্দ্রীয় সরকার নিজের আন্তর্জাতিক ব্যর্থতা ঢাকতে রাজনৈতিক নাটক করছে ।

