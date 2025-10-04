ETV Bharat / politics

বিজয়া সম্মিলনীতে অভিষেকের স্পষ্টবার্তা, ছাব্বিশে আবার বাংলায় বিজেপি'র বিসর্জন

দুর্গাপুজোর পরেই বাংলার রাজনীতির মঞ্চে শুরু হয়েছে নতুন উত্তাপ। কারণ কালীঘাটে শুক্রবারের বিজয়া সম্মিলনী শুধুমাত্র উৎসবের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

SUBHO BIJOYA WISHES
বিজয়ার শুভেচ্ছা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দুর্গা পুজো শেষ, বিসর্জনের সুর বেজে চলেছে রাজ্যজুড়ে। বিজয়ার আবহে সাধারণ মানুষের মতো মিষ্টিমুখে ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে মেতে উঠছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ৷ তবে উৎসবকে হাতিয়ার করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার পালা। শুক্রবার কালীঘাটে দলীয় কার্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিয়ে সেই বার্তাই স্পষ্ট করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে এদিন শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অভিষেক । কারও হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, কারও হাতে উপহার—সবই পৌঁছে যায় তাঁর কাছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিষেক জানান, উৎসবের এই মিলনমেলা মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সেতু । তবে, আনন্দঘন পরিবেশেও রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে ভোলেননি তিনি। বিজেপি'কে কড়া সুরে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, “বিসর্জন হবে ঠিকই, তবে তা বাংলার মানুষের নয়। বিসর্জন হবে বিজেপি'র জমিদারদের।”

দুর্গাপুজো শেষ হতেই কার্যত ভোট উৎসবের মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার হাতিয়ার করা হয়েছে বিজয়া সম্মিলনীকে। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী 18 অক্টোবরের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে এই কর্মসূচি শেষ করতে হবে। অর্থাৎ কালীপুজোর আগেই তৃণমূলের জনসংযোগ অভিযান শেষ হয়ে যাবে।

Abhishek Banerjee
বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় (ইটিভি ভারত)

দলীয় সূত্রে খবর, এ বছর বিজয়া সম্মিলনী আগের তুলনায় অনেক বড় আকারে আয়োজন করা হচ্ছে । শহর থেকে জেলা— সর্বত্র এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই 50 থেকে 55 জন বক্তার নাম ঠিক করা হয়েছে ৷ ওই তালিকায় দলের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা রয়েছেন। প্রতিটি ব্লকে স্থানীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি থাকবেন এঁরা। রবিবার থেকেই জেলার ব্লকস্তরে এই সম্মিলনী শুরু হচ্ছে ।

5 অক্টোবর থেকে কলকাতার নেতাদের জেলা সফরে নামতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যেই 13 অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে একটি বড় সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, সেখানকার আমতলায় বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন, দিকনির্দেশ দেবেন নির্বাচনী প্রচার ও সংগঠনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়ে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি কার্যত শাসক দলের 'শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি'। দুর্গোৎসবের আবহে মানুষের মধ্যে যে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছে, সেটিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল। বিজয়া সম্মিলনী মূলত সামাজিক অনুষ্ঠান হলেও, তৃণমূল এটিকে জনসংযোগের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে । দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য— এভাবেই মানুষের কাছে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে।

অন্যদিকে, বিজেপিও পিছিয়ে নেই । নির্বাচনের আগেই রাজ্যে এসে গিয়েছেন দলের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও বিপ্লব দেব। তাঁদের উদ্দেশ্য, সংগঠনকে ঝালিয়ে নেওয়া এবং প্রচারের নতুন কৌশল স্থির করা। সম্প্রতি দুর্গাপুরের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন । এমনকি 'জয় শ্রী রাম'-এর পাশাপাশি শোনা গিয়েছে 'জয় মা কালী' এবং 'জয় মা দুর্গা'-র স্লোগানও। ফলে স্পষ্ট, বাংলার মানুষের আবেগকে স্পর্শ করাই বিজেপি'র লক্ষ্য।

ভোটের আগে মানুষের আবেগকে পাশে না-পেলে সংগঠনের শক্তি যে যথেষ্ট নয়, তা বিলক্ষণ জানে তৃণমূল কংগ্রেসও । সেই কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী করার তৎপরতা শুরু হয়েছে। দলের একাংশের মতে, এভাবে তৃণমূল কার্যত গ্রাম থেকে শহর— সর্বত্র নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করতে চাইছে ।

সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর পরেই বাংলার রাজনীতির মঞ্চে শুরু হয়েছে নতুন উত্তাপ। কারণ কালীঘাটে শুক্রবারের বিজয়া সম্মিলনী শুধুমাত্র উৎসবের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত— 2026 সালে বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই এখন থেকে বিজেপিকে কঠোর রাজনৈতিক লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছে তৃণমূল।

