ETV Bharat / politics

সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে শাহকে পালটা চ্যালেঞ্জ অভিষেকের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিতর্কে বসার আহ্বান - ABHISHEK CHALLENGES AMIT SHAH

বুধবার লোকসভায় 130তম সংশোধনী পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তার পরই এই নিয়ে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে ৷

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 8:01 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 20 অগস্ট: গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাসের বেশি কারাবাসে থাকলে পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের ৷ এই সংক্রান্ত একটি বিল বুধবার লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ যা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, যাঁর পদ যাবে, তিনি যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাহলে তদন্তকারীদের জেলে যাওয়ার ব্যবস্থাও বিলে থাকতে হবে ৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ওরা বলছে 30 দিন, আমি বলছি 15 দিনেই পদ ছাড়তে হবে । কিন্তু যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাহলে তদন্তকারীদের দ্বিগুণ সময় জেলে যেতে হবে ।” অমিত শাহকে সরাসরি তাঁর চ্যালেঞ্জ, “যে তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না, তার ভরসায় কি গণতন্ত্র টিকে থাকবে ? দম আছে তো শাহজি, আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন ।” বিজেপিকে প্রকাশ্য বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, “মঞ্চ ঠিক করুন । বিতর্ক হোক । দুধ-জল আলাদা হয়ে যাবে ।”

প্রসঙ্গত, এই বিলটি আইনে পরিণত করতে গেলে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন ৷ সেই কারণে এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 130তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসেবেই এটি পেশ করেন ৷ সেখানে উল্লেখ করা হয় যে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে এক মাসের বেশি জেলবন্দি থাকেন, তবে তাঁকে পদ থেকে সরতে হবে ।

বিল পেশের সঙ্গেই হইচই শুরু হয়ে যায় লোকসভায় ৷ বিরোধী সাংসদরা লোকসভার মধ্যেই প্রতিবাদে সরব হন ৷ অনেকে বিলের কপি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেন অমিত শাহের দিকে ৷ এই হট্টগোলের মাঝে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন ৷ নয়াদিল্লিতে তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে সরব হয়েছে ৷ এদিন বিকেলে কলকাতায় এই নিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

তাঁর অভিযোগ, এই বিলের আসল উদ্দেশ্য হল বিরোধী নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার করা । এর সঙ্গেই তিনি তদন্তকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গ তুলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ৷ একই সঙ্গে অভিষেক আরও বলেন, “বিজেপির 28 জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই মামলা রয়েছে । 19 জনের বিরুদ্ধে খুন, নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ । কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই । শুভেন্দু অধিকারী কিংবা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষেত্রেও নেই । তাহলে কি এই বিল শুধু বিরোধীদের জন্য ?”

অভিষেকের দাবি, এই বিল আনার পেছনে বিজেপির উদ্দেশ্য জনগণের সমস্যা থেকে নজর ঘোরানো । তাঁর কটাক্ষ, “303 থেকে 240-এ নেমে এসেছে বিজেপি । ক্ষমতা হারানোর ভয়েই এই বিল আনা হচ্ছে । জনগণের সমস্যা - মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুর্দশা, বেকারত্ব - কোনও কিছু নিয়েই সরকারের মাথাব্যথা নেই ।” তাঁর অভিযোগ, ইডি 5892টি মামলায় তদন্ত করেছে, নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র আটটির । সাফল্যের হার 0.3 শতাংশ । অভিষেকের প্রশ্ন, “তাহলে উদ্দেশ্য কী ? দুর্নীতি রোখা, না বিরোধীদের ধ্বংস করা ?”

এরপরই তিনি আরও এক ইস্যু তুলে ধরেন । বলেন, ‘‘মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বাংলাভাষী শ্রমিকদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা জহিরউদ্দিন ফকিরকে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণে পুলিশ তাড়া করে, বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে মারধর করে, জরিমানা চাপিয়ে দিয়েছে ।’’ বাংলাভাষী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে বন্দিদশায় দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ । অভিষেকের হস্তক্ষেপেই তাঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় বলে জানা গিয়েছে ।

তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর এই অত্যাচারই প্রমাণ করছে যে বিজেপি বাংলার মানুষ ও ভাষার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন । তাঁর কটাক্ষ, “যেখানে বাংলায় কথা বললেই শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে, সেখানেই বিজেপি মানুষকে রক্ষা করছে বলে দাবি করে ! আসলে এরা গণতন্ত্রকে ভয় পায় ।”

এখন দেখার বিষয়, তৃণমূল নেতার এই কড়া চ্যালেঞ্জ ও অভিযোগের জবাব বিজেপি শিবির কীভাবে দেয় ।

আরও পড়ুন -

  1. প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী অপসারণ বিল পেশ লোকসভায়, শাহের সামনে বিল ছিঁড়ে প্রতিবাদ বিরোধীদের
  2. সংবিধান সংশোধনী বিল ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর হিটলারি আক্রমণ: মমতা

কলকাতা, 20 অগস্ট: গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাসের বেশি কারাবাসে থাকলে পদত্যাগ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের ৷ এই সংক্রান্ত একটি বিল বুধবার লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ যা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, যাঁর পদ যাবে, তিনি যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাহলে তদন্তকারীদের জেলে যাওয়ার ব্যবস্থাও বিলে থাকতে হবে ৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ওরা বলছে 30 দিন, আমি বলছি 15 দিনেই পদ ছাড়তে হবে । কিন্তু যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাহলে তদন্তকারীদের দ্বিগুণ সময় জেলে যেতে হবে ।” অমিত শাহকে সরাসরি তাঁর চ্যালেঞ্জ, “যে তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না, তার ভরসায় কি গণতন্ত্র টিকে থাকবে ? দম আছে তো শাহজি, আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন ।” বিজেপিকে প্রকাশ্য বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, “মঞ্চ ঠিক করুন । বিতর্ক হোক । দুধ-জল আলাদা হয়ে যাবে ।”

প্রসঙ্গত, এই বিলটি আইনে পরিণত করতে গেলে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন ৷ সেই কারণে এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 130তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসেবেই এটি পেশ করেন ৷ সেখানে উল্লেখ করা হয় যে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে এক মাসের বেশি জেলবন্দি থাকেন, তবে তাঁকে পদ থেকে সরতে হবে ।

বিল পেশের সঙ্গেই হইচই শুরু হয়ে যায় লোকসভায় ৷ বিরোধী সাংসদরা লোকসভার মধ্যেই প্রতিবাদে সরব হন ৷ অনেকে বিলের কপি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেন অমিত শাহের দিকে ৷ এই হট্টগোলের মাঝে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন ৷ নয়াদিল্লিতে তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই নিয়ে সরব হয়েছে ৷ এদিন বিকেলে কলকাতায় এই নিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

তাঁর অভিযোগ, এই বিলের আসল উদ্দেশ্য হল বিরোধী নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার করা । এর সঙ্গেই তিনি তদন্তকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গ তুলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ৷ একই সঙ্গে অভিষেক আরও বলেন, “বিজেপির 28 জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই মামলা রয়েছে । 19 জনের বিরুদ্ধে খুন, নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ । কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই । শুভেন্দু অধিকারী কিংবা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষেত্রেও নেই । তাহলে কি এই বিল শুধু বিরোধীদের জন্য ?”

অভিষেকের দাবি, এই বিল আনার পেছনে বিজেপির উদ্দেশ্য জনগণের সমস্যা থেকে নজর ঘোরানো । তাঁর কটাক্ষ, “303 থেকে 240-এ নেমে এসেছে বিজেপি । ক্ষমতা হারানোর ভয়েই এই বিল আনা হচ্ছে । জনগণের সমস্যা - মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুর্দশা, বেকারত্ব - কোনও কিছু নিয়েই সরকারের মাথাব্যথা নেই ।” তাঁর অভিযোগ, ইডি 5892টি মামলায় তদন্ত করেছে, নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র আটটির । সাফল্যের হার 0.3 শতাংশ । অভিষেকের প্রশ্ন, “তাহলে উদ্দেশ্য কী ? দুর্নীতি রোখা, না বিরোধীদের ধ্বংস করা ?”

এরপরই তিনি আরও এক ইস্যু তুলে ধরেন । বলেন, ‘‘মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বাংলাভাষী শ্রমিকদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা জহিরউদ্দিন ফকিরকে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণে পুলিশ তাড়া করে, বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে মারধর করে, জরিমানা চাপিয়ে দিয়েছে ।’’ বাংলাভাষী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে বন্দিদশায় দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ । অভিষেকের হস্তক্ষেপেই তাঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় বলে জানা গিয়েছে ।

তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর এই অত্যাচারই প্রমাণ করছে যে বিজেপি বাংলার মানুষ ও ভাষার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন । তাঁর কটাক্ষ, “যেখানে বাংলায় কথা বললেই শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে, সেখানেই বিজেপি মানুষকে রক্ষা করছে বলে দাবি করে ! আসলে এরা গণতন্ত্রকে ভয় পায় ।”

এখন দেখার বিষয়, তৃণমূল নেতার এই কড়া চ্যালেঞ্জ ও অভিযোগের জবাব বিজেপি শিবির কীভাবে দেয় ।

আরও পড়ুন -

  1. প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী অপসারণ বিল পেশ লোকসভায়, শাহের সামনে বিল ছিঁড়ে প্রতিবাদ বিরোধীদের
  2. সংবিধান সংশোধনী বিল ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর হিটলারি আক্রমণ: মমতা

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEEAMIT SHAHCONSTITUTION AMENDMENT BILLঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ABHISHEK CHALLENGES AMIT SHAH

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.