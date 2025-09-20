প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছতে ইন্টারভিউ, চূড়ান্ত পর্বে গেলেন 70
সংগঠনের দুর্বলতা কাটিয়ে কীভাবে মিটবে কোন্দল, উঠছে সেই প্রশ্ন ৷ এআইসিসি কমিউনিকেশন ও আউটরিচ ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে 'মিডিয়া ট্যালেন্ট হান্ট' ৷
Published : September 20, 2025 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছাই চলছে ৷ যার জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে ৷ আর তারই ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছালেন 70 জন ৷ সেই ফাইনাল পর্ব হবে আগামী 22 সেপ্টেম্বর ৷ রাজ্য জুড়ে বুথস্তরে সংগঠন না-থাকলেও, এলাকা ভিত্তিক প্রচার ও কর্মী নিয়োগ করবে প্রদেশ কংগ্রেস ৷
এআইসিসি কমিউনিকেশন ও আউটরিচ ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে 'মিডিয়া ট্যালেন্ট হান্ট' শুরু করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট টিম ৷ আগেই জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ এবার রাজ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস ৷ 4 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার টার্গেট নিয়েছিল হাত শিবির ৷ কিন্তু, তা সম্ভব হয়নি ৷ যদিও আগামী 22 সেপ্টেম্বরে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে সূত্রের দাবি ৷
প্রদেশ কংগ্রেস সদর দফতর বিধান ভবনে ফাইনাল রাউন্ড হবে ৷ 33টি সংগঠনিক জেলা থেকে নির্বাচিত 70 জনের মধ্যে 50 জনকে বেছে নেওয়া হবে বলে মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী মিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন ৷ তিনি আরও জানান, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত সরাসরি 'WALK IN INTERVIEW'-র ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যেখানে, জাতীয় কংগ্রেসের ন্যাশনাল মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর মহিমা সিং, এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার উপস্থিত থাকবেন ৷
অন্যদিকে, আগামী একুশে সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেস পদে এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে শুভঙ্কর সরকারের ৷ বছরভর বিভিন্ন জেলায় ছোটাছুটি-নানা কর্মসূচি গ্রহণের পর দলকে নিচু স্তরে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করা গিয়েছে বলে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ নেতা মনে করছেন ৷ তাতে আরও শান দিতে রাজ্যজুড়ে বুথে-বুথে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্ব ৷
শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, "যুব সমাজের মধ্যে কংগ্রেসের ইতিহাস, তার লড়াই সংগ্রামের কাহিনি বিস্তারিতভাবে নেই ৷ সেই যুবসমাজকে টার্গেট করাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে কংগ্রেসের কী ভূমিকা, তা নতুন প্রজন্মকে জানানো খুব জরুরি ৷" একইভাবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইছে 2026-এর নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করতে ৷ তারই প্রাথমিক ধাপ হিসেবে মুখপাত্র নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিধান ভবনের একাংশ নেতৃত্ব ৷
সূত্রের দাবি, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু এই চারটি ভাষায় মিডিয়া ট্যালেন্ট হান্টের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপি, তৃণমূল কিংবা বামেদের মতো কংগ্রেসেও বিভিন্ন স্তরে কোন্দল লেগেই থাকে ৷ মূলত সেই কোন্দল আটকাতেই উপযুক্ত মুখপাত্র বা দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের বাছা হবে ৷ এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয়েছে 'মুখপাত্র সন্ধান: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্রের জন্য প্রতিভা-অন্বেষণ' ৷
নির্বাচনের মানদণ্ড
- কংগ্রেসের মূল্যবোধের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ এবং অটল থাকা ৷
- চিন্তা-ভাবনা এবং উপস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা ৷
- ভাষা নির্বাচনে সচেতনতা এবং দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ৷
- ইতিহাসে স্বচ্ছ এবং ভালো জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে ৷
- সংবাদ মাধ্যমের জন্য উপযোগী উপস্থাপন ৷
- রাজনৈতিক সচেতনতা ৷
নির্বাচক মণ্ডলী
মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী মিতা চক্রবর্তীকে এই ট্যালেন্ট হান্টের কনভেনর করা হয়েছে ৷ সহযোগী কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুমন রায়চৌধুরীকে ৷ এছাড়াও, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, রোহন মিত্র, ঋজু ঘোষাল, অশোক ভট্টাচার্য-সহ মোট 15 জন সদস্যের তালিকা প্রকাশ করা হয় ৷ তাঁরা বিভিন্ন আবেদন খতিয়ে দেখে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে মুখপাত্র নির্বাচন করেছেন ৷
প্রতিভা অন্বেষণ: দু’টি ধাপে (জোনাল এবং ফাইনাল) হয়েছে ৷ 18 সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি, মালদা, দুর্গাপুর, দমদম এবং হাওড়ায় 'মুখপাত্র সন্ধান' কর্মসূচির জোনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই কর্মসূচির কনভেনর মিতা চক্রবর্তী বলেন, "আমরা পুজোর আগেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে চাইছি ৷ রাজ্যজুড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের 33টি সাংগঠনিক জেলার থেকে ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেন ৷ তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে ৷ প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে হবে ৷ যে কারণে এআইসিসি সদস্য-সহ প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্বকে নিয়ে প্রদেশ সভাপতি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন ৷ এতে যেমন একদিকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে কংগ্রেস সফল হবে ৷ ঠিক তেমনই জেলায়-জেলায় কর্মীদের মধ্যে যে মতবিরোধ থাকে, তা আটকানো যাবে ৷"
মুখপাত্র হলেই বা এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হলে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মতো কোনোভাবেই ভাতা বা আর্থিক সহায়তা কংগ্রেস দেবে না ৷ এই কর্মসূচির কো-কনভেনার সুমন রায়চৌধুরী বলেন, "যাঁরা কংগ্রেসের সদস্য, যাঁরা কংগ্রেসকে ভালোবাসেন, তাঁরা ভালোবেসেই দলের জন্য পরিষেবা দেবেন ৷ আমরা টাকা দিয়ে কোনও কোম্পানিকে হায়ার করছি না ৷ বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্ত করছি না ৷ যারা গোটা দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যে বুথে-বুথে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে চান, কংগ্রেস মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারাই মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ পাবেন ৷"