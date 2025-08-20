উত্তরকাশীর সাম্প্রতিক হড়পা বান এবং তা থেকে তৈরি হওয়া বিপর্যয় থেকে দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে ৷ প্রকৃতির খামখেয়ালি আচরণ এবং অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের জেরে হিমালয়ের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে তা এই ঘটনায় স্পষ্ট ৷ 5 অগস্ট ক্ষীর গঙ্গা নন্দীর উপরের অংশে থাকা জল এবং জঞ্জালের স্রোত ধরলি গ্রামের উপরে এসে পড়ে ৷ প্রাণ যায় বহু মানুষের ৷ প্রায় একশো জনের কোনও খোঁজ নেই ৷ বাড়ি থেকে শুরু করে বহু হোটেল এবং দোকান ওই স্রোতের সঙ্গেই তলিয়ে গিয়েছে ৷ হরশিল উপত্যকায় যাওয়ার রাস্তা বিপর্যস্ত হওয়ায় উদ্ধারর কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে ৷
শুধু উত্তরকাশীর ঘটনা নয়, 2013 সালের কেদারনাথ থেকে শুরু করে 2021 সালের চামোলি- বারবার ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী থাকছে হিমালয় ৷ বিপর্যয় ঘটছে এর থেকেও বেশি চিন্তার বিষয় প্রতিবার একইভাবে বিপর্যয় হচ্ছে ৷ হয় অতিবৃষ্টি অথবা হিমবাহ গলে যাওয়া থেকে বিপর্যয়ের সূত্রপাত ৷ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির খামখেয়ালি আচরণ ৷ এই দুটির হাত ধরে তৈরি হওয়া দুর্ঘটনা বিপর্যের আকার নিতে শুরু করেছে হিমালয়ের মতো জায়গায় চলতে থাকা অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণের জন্য় ৷ ভারত যতক্ষণ না পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, অবগত হচ্ছে ততদিন একের পর এক বিপর্যয় ঘটবে হিমালয়ের নানা প্রান্তে ৷
হিমালয়ের কোলে থাকা রাজ্যগুলিতে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত আর আলাদা করে বলার মতো কোনও ঘটনা নয় ৷ 1901 থেকে 2015 সালের মধ্যে হওয়া বৃষ্টির গড় হিসেব থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট ৷ সেই সূত্রে দেখা গিয়েছে বৃষ্টির অস্বাভাবিকতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে উত্তরাখণ্ডে ৷ পরিবেশবিদরা মনে করছেন, আগের থেকে আরও অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে উঠেছে আরব সাগর ৷ সেখান থেকে আসা জলীয় বাস্প আরও বেশি করে মিশছে মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে ৷ সেগুলি ধাক্কা খাচ্ছে হিমালয়ে ৷ তার ফলে মেঘভাঙা বৃষ্টি বা অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে অহরহ ৷ পৃথিবী যে হারে উষ্ণ হচ্ছে সেই একই হারে তাপমাত্রা বাড়ছে হিমালয়ের ৷ ভারী বৃষ্টির কারণে মাটির ক্ষয় হচ্ছে নিয়মিত ৷ সেটাও ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে ৷ ধস বা বন্যা বাদ থাকছে না কোনওটাই ৷
বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে এই এলাকায় নির্মাণের পরিমাণ আগের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছে ৷ ভাগিরথী নদীর ইএসজেড- 2- এর অন্তর্গত উত্তরকাশী 4.157 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকায় সীমাবদ্ধ ৷ 2012 সালে একটি নির্দেশিকা জারি করে এই এলাকায় কী ধরনের নির্মাণ করা উচিত সেটা জানানো হয়েছিল ৷ বলে দেওয়া হয়েছিল, এখানে বহুতল নির্মাণ করা কখনওই যাবে না ৷ একইসঙ্গে এমন কোনও নির্মাণ যা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষতি করতে পারে সেটাও করা যাবে না ৷ তবে বাস্তবে এই ধরনের কোনও নিয়ম মানা হয়নি ৷ নদীর ধারে ব্যাঙের ছাতার মতো বড় বড় হোটেল থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট তৈরি হয়েছে ৷ তার জন্য পাহাড়ের গায়ে থাকা বিভিন্ন ধাপও ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞদের নিষেধাজ্ঞা না মেনে হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টও চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ৷ ধরলির বন্যা আমাদের দেখিয়েছে বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিলে বা অল্প সময়ের মধ্যে কী কী লাভ হতে পারে সে কথা মাথায় রেখে উন্নয়ন করে যাওয়ার ফলাফল কতটা মারাত্মক হতে পারে ৷
বিপর্যয়ের ফলে বাণিজ্যিক ক্ষতির পাশাপাশি বহু মানুষের প্রাণ যায় ৷ 2013 সালের কেদরনাথের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ফলে প্রাণ গিয়েছিল 6 হাজার জনের ৷ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল 7 হাজার কোটি টাকা ৷ তার মধ্যে বেশিটাই পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত ৷ চামোলির হিমবাহ-বিপর্যয়ের ঘটনায় দুটি হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ মৃত্যু হয় 200 শ্রমিকের ৷ নষ্ট হয় প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ৷ উত্তরকাশীতে কী পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখন হিসেব করে দেখার কাজ শুরু হয়েছে ৷ তবে বাড়ি থেকে হোটেল, রাস্তা থেকে শুরু করে অন্য নির্মাণের যে নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পরিবেশের দিক থেকে স্পর্শকাতর এমন এলাকায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করতে চাইলে তার ফল খুবই ভয়ানক হবে ৷ বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্য বলছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য প্রতিবছর ভারতের ক্ষতির পরিমাণ 87 বিলিয়ান ডলার ৷ এই সংখ্যা আরও অনেকটা বাড়তে পারে, পাহাড়ের উন্নয়নের ধারায় বদল না আনলে ৷
ভারত সরকারের নীতি নির্মাণ ও প্রণয়ন হিমালয় থেকে তৈরি হওয়া ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং রাজ্য় স্তরে একই ধরনের কাজের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কোনও একটি পরিকাঠামো তৈরির কাজে এই ধরনের সংস্থার অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত নয় ৷ শুধু তাই নয়, তাদের পরিকল্পনা কীভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবে সেটাও অস্পষ্ট ৷ উত্তরাখণ্ডে এ ধরনের নির্মাণের কাজের ক্ষেত্রে অনেক দিন আগের গবেষণা বা কোনও সংস্থার সুপারিশকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ৷ বাস্তব বলছে, আবহাওয়ার সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা সেখানে বলা থাকে না ৷ বিপর্যয় ঠেকাতে থাকা ব্যবস্থাও প্রশ্নের উর্ধে উঠতে পারেনি ৷ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কী করা হবে তা আটকানোই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মূল লক্ষ্য ৷ কিন্তু কীভাবে এই দুর্যোগটাকেই প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে উদাসিনতা পরিলক্ষিত হয় ৷ আবহাওয়ার কারণে হিমালয় কী কী ধরনের আচরণ করতে পারে তা আগে থেকে জেনে নিয়ে নীতি নির্ধারণ করা খুবই জরুরি বিষয় ৷
প্রশাসনকে কয়েকটি জিনিস প্রথমেই বুঝে নিতে হবে ৷ ইএসজেড যা যা নির্দেশিকা দিয়েছে তা ভালো করে কাজে লাগানো বিশেষ দরকার ৷ স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে নদীর অংশ থেকে শুরু করে হিমালয়ের কোনও ধাপকে যাতে কাজে না লাগানো হয় তা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে ৷ পাহাড়ি এলাকায় ধস থেকে শুরু করে অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে জিওহার্জাড নামে এক বিশেষ ম্যাপ ৷ এখন পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে রাস্তা চওড়া করার কাজ থেকে শুরু করে হোটেল নির্মাণ বা হাইড্রো প্রজেক্ট তৈরির কাজ করার আগে এই ম্যাপে কী কী বলা আছে তা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার ৷ বিষয়টিকে অন্য পাঁচটি সাধারণ নির্দেশিকা করে রেখে দিলে হবে না ৷ নির্দেশিকাটি যাতে কাজে লাগে তা সুনিশ্চিত করা দরকার ৷ সবার আগে সকলকে এই নয়া নিয়ম সম্পর্কে সবিস্তারে জানাতে হবে ৷
সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এত বড় পরিবর্তনের কাজ করতে হবে ৷ উত্তরকাশীর স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন প্রায় সবসময় কতটা ঝুঁকির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় তা অনুধাবন করা কঠিন নয় ৷ কিন্তু সমীক্ষা বলছে, তাঁদের অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয় ৷ মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কী আছে ? মানুষকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য অন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসা সবার আগে দরকার ৷ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে আলোচনার বিকল্প নেই ৷ প্রতিটি এলাকার মানুষ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নিজেদের বাসস্থানকে রক্ষা করতে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় করে দীর্ঘদিন ধরে ৷ জল সংরক্ষণেরও একটি করে পুরনো ব্যবস্থা থাকে ৷ এলাকাভেদে তা অবশ্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে ৷ নতুন উন্নয়নের কাজের ব্যাপারেও এটি মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন ৷
বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এই কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখার কোনও কারণ নেই ৷ হোটেল থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট গুলি উত্তরাখণ্ডের অর্থনীতির পাশাপাশি পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়ার কাজও করে ৷ হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যকে হাতিয়ার করে এরা অর্থ উপার্জন করে কিন্তু তার বদলে প্রকৃতিকে কিছুই ফিরিয়ে দেয় না ৷ আবহাওয়া থেকে হওয়া সমস্য়ার মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো তৈরি ৷ এই কাজে পিপিপি মডেলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ৷ দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি পর্যটনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত বদল আনাও বিশেষ দরকারি ৷ এই দুটি কাজ একসঙ্গে করতে পারলে পাহাড়ে অর্থনীতি আগের থেকে অনেক বেশি স্থায়ী হবে ৷ ওর্য়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটি হিসেব বলছে, বিপর্যয় রক্ষা করতে এক ডলার খরচ করার মানে বিপর্যয়ের পর উদ্ধারের কাজে খরচ হওয়া চার ডলার সঞ্চয় করা ৷ এই পরিসংখ্যান বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
উত্তরকাশীর বিপর্যয় কোনও স্থানীয় বিপর্যয় নয়, জাতীয় স্তরের আশঙ্কা ৷ পরিবেশ বিজ্ঞানকে অবহেলা করার ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে সেটা এখান থেকে বোঝা যায় ৷ পাশাপাশি এটা যে শুধু আজকের নয়, আগামিদিনেরও বড় সমস্যা হতে পারে সেটাও মাথায় রাখা দরকার ৷ পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ কীভাবে করা হবে তা ভারতের আগে ঠিক করা দরকার ৷ যতক্ষণ না এই কাজ হচ্ছে ততক্ষণ হিমালয়ে বারবার বিপর্যয় হবে ৷ সেই বিপর্যয় কেমন হবে এটা শুধু বোঝা যাচ্ছে তা নয়. এটিকে প্রতিহত করাও সম্ভব ৷ নীতি নির্ধারকদের কাছে বিকল্পটি খুব জটিল কিছু নয় ৷ এখন যেভাবে চলছে তাঁরা সেভাবে সবটা চলতে দিতে পারেন ৷ তাহলে প্রতিটি বর্ষার মরশুম শোকের মরশুম হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকবে ৷ এটা না চাইলে তাঁদের এখনই কাজের কাজটা করতে হবে ৷ ধরলিতে যত মানুষের প্রাণ গেল তা যাতে কোনওভাবে ব্যর্থ না হয় তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব ৷