ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কী কী করা প্রয়োজন ? - How to create jobs in India

ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কী কী করা প্রয়োজন ? - How to create jobs in India

4 hours ago

ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া অর্থনীতি হতে পারে ৷ কিন্তু এটা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে না । এটা হচ্ছে মূলত শিল্পবিপ্লব সৃষ্টি করতে ব্যর্থতার কারণে । যাই হোক, সম্প্রতি একটি সাফল্যের গল্প সামনে এসেছে, যা আমাদের শাসক ও নীতিনির্ধারকদের মনে থাকা ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে । এর থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে এবং এর ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে ৷ অন্যান্য শ্রমক্ষেত্রে কি এই সাফল্যকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ? 1991 সাল থেকে ভারত সুন্দরভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে, তিন দশক ধরে বছরে প্রায় 6 শতাংশ । এর ফলে মধ্যবিত্তের সংখ্যা জনসংখ্যার নিরিখে 10 শতাংশ থেকে 30 শতাংশে উন্নীত করেছে ৷ পাশাপাশি 450 মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে এনেছে । পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারত ব্যতিক্রমীভাবে ভালো ফল করেছে ৷ এই ক্ষেত্রে কার্যত বিশ্বের ব্যাক-অফিসে পরিণত হয়েছে ভারত । কিন্তু উৎপাদন ক্ষেত্র ব্যর্থ হয়েছে ৷ এই ক্ষেত্রের অবদান জিডিপি-র 15 শতাংশের কম ৷ জনসংখ্যার 11 শতাংশ এই ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছে ৷ সারা বিশ্বে রফতানির মাত্র 2 শতাংশে অবদান রেখেছে ৷ তবে কোনও দেশই এ ছাড়া দারিদ্র্য থেকে উঠে আসেনি । পূর্ব এশিয়ার সফল দেশ বলে পরিচিত জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ান উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম বাড়ানোর মন্ত্রে রফতানি করেছে । চিন এর সর্বশেষ উদাহরণ । ভারতের সমস্যা বেকারত্ব নয়, কম কর্মসংস্থান । তাই, বিভিন্ন সময়ে হওয়া শ্রম-সমীক্ষায় চাকরির সংকটের পরিমাণ প্রতিফলিত হয় না । অনেক তরুণ-তরুণী কম উৎপাদনশীলতায়, বিভিন্ন সংস্থায় বা বাজারে অনানুষ্ঠানিক চাকরি করে ৷ কিন্তু সেই কাজগুলিতে উৎপাদন বেশি হয় ৷ সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন সমীক্ষায় ভালো চাকরি নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি সামনে এসেছিল ৷ যার প্রভাব কিছুটা হলেও ভোটে পড়েছিল ৷ 2024-25 সালে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন (ইটিভি ভারত) তবে ভালো খবরও আছে । বিশ্বব্যাপী সরবরাহের জন্য একটি শীর্ষস্তরের দেশ ভারতকে তাদের পণ্যের দ্বিতীয় উৎপাদক দেশ হিসাবে বেছে নিয়েছে । অ্যাপলের আইফোন 2021 সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে চিনে তৈরি করা হতো ৷ এখন, তা ভারতে দেড় লক্ষ প্রত্যক্ষ চাকরি (70 শতাংশ মহিলা) এবং আনুমানিক সাড়ে 4 লক্ষ পরোক্ষ চাকরি তৈরি করেছে ৷ 14 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফোন তৈরি করা হয়েছে এবং বছরে 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানি হচ্ছে ৷ এটি আইফোনের বৈশ্বিক উৎপাদনের মাত্র 14 শতাংশ, যা 2026 সালের মধ্যে 26 শতাংশ থেকে 30 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছে জেপি মরগ্যান । তামিলনাড়ুতে এই সংস্থার কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কাছাকাছি বিশাল ডরমিটরি তৈরি হচ্ছে, যাতে মহিলা শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া যায় । একটি কার্যকর রফতানিকারক হাব হওয়ার জন্য ভারতকে এখনও আইফোনের উপাদান নির্মাতাদের আকৃষ্ট করতে হবে, যারা 85 শতাংশ মূল্য সংযোজন করে । তারা বেশিরভাগই চিনা । তারা আরও অনেক বেশি চাকরি তৈরি করবে, আরও দক্ষতা দেবে এবং আরও প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে । শুধুমাত্র এইভাবে আমাদের এমএসএমইগুলি গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের সঙ্গে যুক্ত হবে । বছরখানেক আগের মারুতির ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছে । এর ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি কমানো যাবে । সুতরাং, চিনা অ্যানসিলিয়ারি সংস্থাগুলিকে অনুমতি দেওয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থের জন্য জরুরি । অন্যথায়, ভারতে বিক্রি হওয়া প্রতিটি মোবাইল চিনে চাকরি তৈরি করতে থাকবে । এখান থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে । প্রথমত, ভারত একটি বড় বাজার, এই ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে ৷ এখানে বড় জনসংখ্যা রয়েছে, যাদের ক্রয় ক্ষমতা কম । বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলি 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-এর জন্য সারিবদ্ধ হচ্ছে, এই বিশ্বাসও ভুল ৷ ভারতে যখন অ্যাপল ফোন বিশ্বব্যাপী বিক্রির নিরিখে মাত্র 0.5 শতংশ বিক্রি হতো, তখন এই সংস্থা ওই ফোন ভারতে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় । সংবেদনশীল সরকারি আলোচকদের দ্বারা আইফোনের প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল ৷ কারণ, ওই মধ্যস্থতাকারীরা কোম্পানির চাহিদা নিয়ে নমনীয় হয়ে আলোচনা করে ৷

এর দ্বিতীয় শিক্ষা হল যে কোনও দেশই তার অভ্যন্তরীণ বাজার দিয়ে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না । চিনের বড় বাজার থাকা সত্ত্বেও সাফল্যের জন্য রফতানি প্রয়োজন হয় ৷ উচ্চ শুল্কের মাধ্যমে সুরক্ষা-সহ আমদানি প্রতিস্থাপন ছিল 1960-এর দশক থেকে চলা ভারতীয় ধারণা ৷ এই ধারণা খুবই খারাপ৷ এটা একটি রোগের মতো টিকে আছে, যা ভারতকে বিশ্বের ট্যারিফ চ্যাম্পিয়ন করে তুলেছে । প্রতিযোগিতামূলক স্তরে তার শুল্ক হ্রাস না করলে, ভারত বিশ্বব্যাপী মূল্য শৃঙ্খলে যোগদানের আশা করতে পারে না, যা বিশ্ব বাণিজ্যে 24 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পণ্যের 70 শতাংশ জোগান দেয় ৷ এইভাবে প্রতিটি পিএলআই স্কিমে উচ্চ শুল্কের উপর একটি সানসেট ক্লজ থাকা উচিত । তৃতীয়ত, কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রধান চালক ছোট এমএসএমই নয়, বরং বড় সংস্থা ৷ যার কাছে ছোট কোম্পানি একটি সরবরাহকারী হয়ে ওঠে । সামগ্রিকভাবে ছোট সংস্থাগুলো অনেক বেশি চাকরি যে তৈরি করে, তা ঠিক ৷ আর এই সরকার তাদের ঋণ নিশ্চিত করার জন্য সঠিক কাজ করছে । যাই হোক, পদক্ষেপ উপরের স্তর থেকে শুরু হয়েছে ৷ সরকারের উচিত বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলিকে টার্গেট করা, বিশেষ করে যারা চিনে উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়ে চিন্তিত । চতুর্থত, বড় কোম্পানিকে ভারতীয় হতে হবে, এমন নয় । একবার জিভিসি এসে গেলে, তারা জাতীয় চ্যাম্পিয়নদের বিশ্বব্যাপী নিয়ে যাবে । আইফোন উৎপাদনে টাটার অংশগ্রহণ এমন একটি ঘটনা । গ্লোবাল মার্কেটে সফল হওয়ার জন্য একটি আরও উচ্চমানের পণ্য প্রয়োজন । যেহেতু ভারতীয় কোম্পানিগুলি শুল্কের দেওয়ালের পিছনে চলে গিয়েছে, তারা আরও উচ্চমানের পণ্য তৈরি করার গবেষণা ও মানোন্নয়নের চেষ্টায় সময় খরচ করতে শেখেনি । তাই ভারতীয় গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অনুপস্থিতি রয়েছে । অতএব, প্রথম ধাপ হল সমস্ত শ্রমক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলিকে আকৃষ্ট করা এবং আইফোনের সাফল্যের মতো অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা । পঞ্চমত, ভারতে দক্ষ জনসংখ্যা দরকার ৷ কিন্তু উলটো কাজ করবেন না । আইফোন কারখানায় বেশিরভাগ মহিলার মাত্র 4-6 সপ্তাহের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, এমনকী যাঁদের প্রথম কাজ ছিল, তাঁদেরও । আমাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বড় ভুল (যেমন আইটিআই এবং স্কিল মিশন) হল শিল্পের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা । তাই, শিক্ষানবীশ, ইন্টার্নশিপ এবং চাকরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণই হল একমাত্র পথ । ষষ্ঠত, পিএলআই স্কিম সঠিক পথে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা আইফোনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ৷ চিন, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় ভারতে সুস্পষ্ট খরচের অক্ষমতা রয়েছে । পিএলআই ভর্তুকি নয়, তবে এটা উচ্চ জমি, শ্রম, শক্তি ও পরিবহণ খরচের পরিমাণগত অসুবিধাগুলিকে শূন্য করতে সাহায্য করতে পারে । ডাব্লুটিও-র নিয়মের কারণে রফতানিকে পুরোপুরি ছাড় দিতে পারে না ৷ তাই, স্মার্টফোন পিএলআই চতুরতার সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে শুধুমাত্র রফতানি নয়, চাকরির ক্ষেত্রেও ব্যাপক বৃদ্ধিও অর্জন করা যেতে পারে । সপ্তম, এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস তৈরির আলোচনার সমালোচনামূলক গুরুত্ব শেখায় । আমলা ও অ্যাপল এক্সিকিউটিভরা নিজেদের অগ্রাধিকার দূরে সরিয়ে রেখে 15 মাস ধরে আলোচনা করেছিলেন ৷ আইফোনের সাফল্য বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী সংকেত পাঠিয়েছে যে ভারত আর উৎপাদনের জন্য একটি প্রতিকূল গন্তব্য নয় । এই সাফল্যকে সকল শ্রমক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছে ৷ পোশাক, জুতো, খেলনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি । এর জন্য সরকারকে সক্রিয় হতে হবে । ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী আসলে তাঁর দেশে আইপ্যাড তৈরি করতে রাজি করাতে আমেরিকায় অ্যাপলের সদর দফতরে উপস্থিত হয়েছিলেন । চিন ক্রমাগত বিদেশী কোম্পানিগুলোকে প্ররোচিত করছে । ভারতের শাসকেরা এটা করার জন্য প্রশিক্ষিত নন । শুধুমাত্র কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য, বেশিরভাগই দক্ষিণ ও পশ্চিমের রাজ্যগুলি এটা বোঝে । ভারত শুধু এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে বৈশ্বিক হাব হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নয়, ভারত মেক্সিকো এবং ওহিয়োর মতো আমেরিকান প্রদেশগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । যদি আমরা এটিকে টেনে আনতে পারি, তাহলে এটি ভারতকে ভূমি, শ্রম এবং পুঁজিরবাজারে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে । শেষ পর্যন্ত একটি দরিদ্র দেশকে মধ্যবিত্ত জাতিতে পরিণত করার চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে !