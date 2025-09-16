ETV Bharat / opinion

প্রতিরক্ষা-প্রত্যাঘাতে তৈরি ভারত; চার সমরাস্ত্রে মাত দিতে পারে মার্কিন শক্তিকেও

বাঙ্কার বাস্টারের চেয়েও বিধ্বংসী অস্ত্র, B2 স্টিলথের চেয়েও দ্রুতগামী বোমারু বিমান পেতে চলেছে ভারত ৷ রাশিয়ার সঙ্গে অংশিদারিত্বে আমেরিকার চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারত৷ বিশ্লেষণে সুদীপ দে

India Russia Defense Cooperation
রাশিয়ার সঙ্গে অংশিদারিত্বে আমেরিকার চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2025 at 2:46 PM IST

11 Min Read
হায়দরাবাদ: রাশিয়ার থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কোপের মুখে পড়তে হয়েছে ভারতকে৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করায় ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা৷ মার্কিন শুল্কের প্রভাবে প্রাথমিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ভারতীয় রফতানি-নির্ভর একাধিক শিল্পক্ষেত্রকে৷ কিন্তু তাতেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি হয়নি ভারত৷

আন্তর্জাকিত কূটনৈতিক মহলের মতে, তেল কেনার 'অপরাধে' ভারতের উপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করা আমেরিকার দুশ্চিন্তার আসল কারণ নয়৷ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও সে ভাবে চিন্তিত নয় মার্কিন প্রশাসন৷ পেন্টাগনের মাথা ব্যথার 'আসল কারণ' ভারত-রুশ কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশিদারিত্ব৷ রাশিয়ার সঙ্গে অংশিদারিত্বে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করছে ভারত, যার আঁচ পেয়েই ভারতের উপর 'শুল্কাঘাত' করেছে ট্রাম্প প্রশাসন৷ ইতিমধ্যেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হতে চলেছে ভারত৷ এর পাশাপাশি সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করার দিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে কেন্দ্র৷ সব মিলিয়ে যা চিন্তা বাড়াচ্ছে আমেরিকার৷

B2
মার্কিন বোমারু বিমান B2 এবং বাঙ্কার বাস্টার বোমা (ইটিভি ভারত)

ইজরায়েল-ইরানের মধ্যে চলা যুদ্ধে জুনে আচমকাই অংশ নেয় আমেরিকা৷ ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে মার্কিন ঘাতক জুটি বোমারু বিমান B2 স্টিলথ এবং GBU-57 বা বাঙ্কার বাস্টার বোমা ব্যবহার করে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু কেন্দ্র ফোর্ডো ধ্বংস করে পেন্টাগন৷ মার্কিন বোমারু বিমান B2 এবং বাঙ্কার বাস্টার বোমার চেয়েও ঘাতক, বিধ্বংসী সমরাস্ত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় ভারত৷ ভারতীয় সামরিক বাহিনী B2-এর চেয়েও দ্রুতগামী বোমারু বিমান আর বাঙ্কার বাস্টারের চেয়েও বাঙ্কার বিধ্বংসী অস্ত্র পেতে চলেছে৷ ভারতের 'বাঙ্কার বাস্টার' ভার্সানের নাম অগ্নি-5 (AGNI V)৷ বাঙ্কার ধ্বংসকারী বোমা শুধু আমেরিকার কাছেই রয়েছে, এমন নয়, তারচেয়েও শক্তিশালী বিধ্বংসী বাঙ্কার বিধ্বংসী অস্ত্র অগ্নি-5 তৈরি করছে ডিফেন্সে রিসার্চ অ্যন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেসন বা DRDO৷

AGNI V
অগ্নি-5 ভারতের 'সুপার হেভি সুপারসনিক বাঙ্কার বাস্টার' যা 7,500 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহনে সক্ষম (ইটিভি ভারত)

আমেরিকার GBU-57 বা বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে কতটা শক্তিশালী ভারতের অগ্নি-5 ?

অগ্নি-5 ভারতের 'সুপার হেভি সুপারসনিক বাঙ্কার বাস্টার' যা 7,500 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহনে সক্ষম৷ পাশাপাশি, আমেরিকার GBU-57 বা বাঙ্কার বাস্টার 2,200 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহন করতে পারে৷ অর্থাৎ, ভারতের অগ্নি-5 আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে 3.5 গুণ বিস্ফোরক বহনে সক্ষম৷

আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টার যখন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে, তখন তার গতি থাকে সর্বোচ্চ 1.5 মাক (MACH 1.5) বা শব্দের গতির চেয়ে দেড় গুণ বেশি৷ কিন্তু, ভারতের অগ্নি-5 যখন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে, তখন তার গতি হবে সর্বোচ্চ 20 মাক (MACH 20)৷ অর্থাৎ, ভারতের অগ্নি-5 আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে 13 গুণ বেশি জোরে আঘাত হানবে৷

ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (DRDO) বিজ্ঞানীদের অনুমান, যখন অগ্নি-5 তার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে, তা এক আঘাতেই 300 ফুট গভীরে থাকা বাঙ্কারকে ধ্বংস করতে পারবে৷ যেখানে আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টার 200 ফুট গভীর পর্যন্তই এক আঘাতে ধ্বংস করতে পারে৷ অর্থাৎ, ভারতের অগ্নি-5 আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে দেড় গুণ বেশি ক্ষত তৈরি করতে সক্ষম৷

B2
মার্কিন B2 স্টিলথের সর্বোচ্চ গতি 1110 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (ইটিভি ভারত)

2500 থেকে 3000 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঙ্কার বা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম ভারতের অগ্নি-5৷ অর্থাৎ, চেন্নাইয়ে বসেই ইসলামাবাদের কোনও গভীর বাঙ্কার মাত্র 5 মিনিটেই ধ্বংস করতে পারে৷ তার জন্য কোনও বোমারু বিমান লাগবে না৷ কারণ, এটি একটি মিসাইল৷ কিন্তু, আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টার বোমারু বিমান B2 স্টিলথ-এর সাহায্যে বয়ে নিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যবস্তুর কাছে৷ তার জন্য B2 স্টিলথ-এর রি-ফুয়েলিং এবং দীর্ঘ পরিবহণ সময়৷ যেমন, ইরানের পরমাণু কেন্দ্র ফোর্ডো ধ্বংস করতে B2 স্টিলথকে 17 ঘণ্টার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং এর মধ্য 6 বার রি-ফুয়েলিং করতে হয়েছে৷ ফলে এটি সময় এবং অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ ৷

AGNI 5
ভারতের 'বাঙ্কার বাস্টার' ভার্সানের নাম অগ্নি-5 (ইটিভি ভারত)

ভারতের অগ্নি-5-এর এক একটি মিসাইলের জন্য খরচ মোটামুটি 83 কোটি টাকা৷ পাশাপাশি, আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের এক একটি ইউনিটের খরচ ভারতীয় মূল্যে প্রায় 166 কোটি টাকা৷ এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, একটি বাঙ্কার ধ্বংস করতে আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের অন্তত 2টো ইউনিটের প্রয়োজন হয়৷ অর্থাৎ, একটি অভিযানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্নি-5-এর চেয়ে আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের খরচ প্রায় চার গুণ বেশি৷

তাছাড়া, অগ্নি-5-এর সাহায্যে হামলা চালাতে কোনও দেশের আকাশসীমা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না, বিমানের প্রয়োজন হয় না৷ তাই রাডারে ধরা পড়ার ভয় নেই৷ তাই, দূর থেকে নিরাপদে লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে দ্রুত আঘাত হানতে আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ভারতের অগ্নি-5৷

AGNI V
ভারতের অগ্নি-5 আমেরিকার বাঙ্কার বাস্টারের চেয়ে 3.5 গুণ বিস্ফোরক বহনে সক্ষম (ইটিভি ভারত)

আরও বিধ্বংসী হচ্ছে ব্রহ্মোস-2,বাড়ছে পাল্লা-গতি, ধ্বংসের ক্ষমতা

এবার আসা যাক ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের কথায়৷ সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানের এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত৷ পাকিস্তান এর পাল্টা জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর মুড়ি-মুড়কির মতো ড্রোন-মিসাইল হামলা চালায়৷ সেই হামলা সহজেই প্রতিহত করে এস-400 বা সুদর্শন চক্র৷ ভারতের জবাবি হামলায় তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের আজারবাইজানে গিয়ে শাহবাজ শরিফ বলেন, "আমাদের বিমানঘাঁটি নিশানা করে প্রায় 15টি ব্রহ্মোস ছুড়েছিল ভারত। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।" গত 10 জুন পাকিসানের সেনা জানায়, রাওয়ালপিন্ডি এবং পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ভারত। রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি, শোরকোটের রফিকি এবং চাকওয়ালের মুরিদ বিমানঘাঁটির নাম উঠে আসে এই হামলায়৷ শাহবাজ শরিফের তরফে ওই হামলায় ব্রহ্মোসের ব্যবহার হয়েছে বলে দাবি করা হলেও ভারতীয় সেনার তরফে এই সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি৷

BrahMos
ব্রহ্মোস আরও উন্নত করে তোলার কাজ চলছে (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, ব্রহ্মোস নিয়ে আতঙ্কিত পাকিস্তানের চিন্তা বাড়িয়ে ভারতীয় সেনার হাতে আসতে চলেছে ব্রহ্মোস-2 মিসাইল৷ অপারেশন সিঁদুর-এ ব্রহ্মোসের বিধ্বংসী ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার পর একে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যৌথভাবে এগোচ্ছে ভারত-রাশিয়া৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্রহ্মপু্ত্র নদ এবং রাশিয়ার মস্কোভা নদীর নাম মিলিয়ে এই মিসাইলের নাম ব্রহ্মোস রাখা হয়েছে। ভারতের ডিফেন্সে রিসার্চ অ্যন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেসন (DRDO) এবং রুশ প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা 'এনপিও মাশিনোস্ট্রোয়েনিয়া'-র যৌথ উদ্যোগে শক্তি বাড়াচ্ছে ব্রহ্মোস৷ ইতিমধ্যেই হাইপারসনিক ব্রহ্মোস-2 ব্যবহার শুরু করেছে রাশিয়া

BrahMos 2
আরও বিধ্বংসী হচ্ছে ব্রহ্মোস-2,বাড়ছে পাল্লা-গতি, ধ্বংসের ক্ষমতা (সংগৃহীত)

বর্তমানে ব্রহ্মোসের ওজন 1200 কিলোগ্রাম বা তার কিছু বেশি। স্থল বা যুদ্ধজাহাজ থেকে ছোড়া ব্রহ্মোসের ওজন প্রায় 3000 কিলোগ্রাম। নতুন ব্রহ্মোস-2-এর ওজন 1000 কিলোগ্রামেরও কম হবে। রাফাল বা তেজসের মতো হালকা যুদ্ধবিমান থেকেও এটি ছোড়া যাবে বলে জানা গিয়েছে। ব্রহ্মোসের নতুন সংস্করণে প্রায় সাড়ে 8 মিটার লম্বা ব্রহ্মোস 300 কেজি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম। এছাড়া, ডুবোজাহাজে ব্যবহৃত ব্রহ্মোস আরও উন্নত করে তোলার কাজ চলছে৷ স্থল বা যুদ্ধজাহাজ থেকে ছোড়া ব্রহ্মোসের পাল্লা 290 থেকে 400 কিলোমিটার। ব্রহ্মোস-2-এর পাল্লা বাড়িয়ে 800 কিলোমিটার করা হচ্ছে।

BrahMos 2
2024 সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ব্রহ্মোসের আপগ্রেডগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় (ইটিভি ভারত)

2008 সালে প্রথম ব্রহ্মোস-2 কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল, যার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল 2015 সালের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো। তবে, প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছিল। 2024 সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ব্রহ্মোসের আপগ্রেডগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়৷ এই মিসাইলকে হাইপারসোনিক গতিতে নিয়ে যাওয়ার প্রকল্পে নজর দেওয়া হয়, যা একটি পূর্ণাঙ্গ হাইপারসনিক সিস্টেমের জন্য আরও সাশ্রয়ী বিকল্প। তবে, রাশিয়া, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির নেতৃত্বে হাইপারসনিক অস্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা একটি কৌশলগত আপগ্রেডেশনকে উৎসাহিত করেছে।

2025 সালের 25 এপ্রিল 1000 সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে স্ক্র্যামজেট ইঞ্জিনের পরীক্ষায় ডিআরডিওর সাম্প্রতিক সাফল্য ভারতের হাইপারসনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ডিআরডিওর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ সুধীর কুমার মিশ্র জোর দিয়ে বলেন যে, এই দেশীয় প্রযুক্তি ব্রহ্মোস-2-তে সংহত করা যেতে পারে, যা রুশ সিস্টেমের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে এবং ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যদিও ক্ষেপণাস্ত্রটি জিরকন থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে, কিন্তু ডিআরডিওর অগ্রগতি একটি হাইব্রিড পদ্ধতির পরামর্শ দেয়, যা দেশীয় উদ্ভাবনের সঙ্গে প্রযুক্তি স্থানান্তরের মিশ্রণ ঘটায়।

KALI 5000
শত্রুপক্ষের স্যাটেলাইট, মিসাইল, যুদ্ধবিমান গুলি-বোমা ছাড়াই আকাশে ধ্বংস করতে সক্ষম KALI 5000 (প্রতীকী ছবি)

ভারতের 'নেক্সট জেন ওয়েপন' কালি 5000

শত্রুপক্ষের স্যাটেলাইট, মিসাইল, যুদ্ধবিমান গুলি-বোমা ছাড়াই আকাশে ধ্বংস করতে সক্ষম, এমন 'নেক্সট জেন ওয়েপন' তৈরি করছে ভারত ৷ কালি 5000 (KALI-5000), একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র যা এখনও তৈরির কাজ চলছে। ভারতের KALI, যার সম্পূর্ণ অর্থ কিলো অ্যাম্পিয়ার লিনিয়ার ইনজেক্টর। তবে, প্রতিরক্ষার জন্য এর বিশাল সম্ভাবনা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হয়৷ তারপর থেকে, DRDO (প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা) এবং BARC (ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার)-এর যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্পটির কাজ চলেছে। এটি 40 গিগাওয়াট শক্তি, 50-100 ন্যানোসেকেন্ডের পালস সময়ের মধ্যে এবং 40 কিলো অ্যাম্পেয়ার কারেন্ট-সহ ইলেকট্রন বিম তৈরি করতে সক্ষম।

KALI 5000
কালি 5000: নেক্সট জেন ওয়েপন তৈরি করছে ভারত ৷ (ইটিভি ভারত)

ভারতের DRDO এবং BARC-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই অত্যাধুনিক উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন বিম অ্যাক্সিলারেটর KALI 5000 তৈরি হচ্ছে। এই উন্নত সিস্টেমটি শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান এবং উপগ্রহগুলিকে তাদের ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যাহত করে ধ্বংস করতে সক্ষম শক্তিশালী আপেক্ষিক ইলেকট্রন পালস তৈরি করে। আধুনিক যুদ্ধে 'গেম-চেঞ্জার' KALI 5000 হল ইলেকট্রনিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের কৌশলগত প্রস্তুতি।

কালি 5000-কে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। DRDO এটিকে লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (LCA)-এর মতো সিস্টেমের দুর্বলতা মূল্যায়ন এবং মাইক্রোওয়েভ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস (EMP) আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শিল্ড তৈরিতে ব্যবহার করেছে। KALI-র থেকে উৎপন্ন ফ্ল্যাশ এক্স-রে চণ্ডীগড়ের DBRL (ডিফেন্স ব্যালিস্টিক্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি)-তে ব্যালিস্টিক গবেষণার জন্য উচ্চ-গতির ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়।

TU 160M
TU 160M বোমারু বিমান মার্কিন B2 স্টিলথের চেয়ে দেড় গুণ বেশি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম (ইটিভি ভারত)

ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি বাড়াতে আসছে রাশিয়ার TU 160M বোমারু বিমান

ভারতের কৌশলগত হামলার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া ভারতকে তার TU 160M ​​'হোয়াইট সোয়ান' কৌশলগত বোমারু বিমানকে লিজে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে৷ কিন্তু এই চুক্তি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে রুশ প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ঘাটতি, নানা নিষেধাজ্ঞার কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। এই বোমারু বিমানটি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম একটি শক্তিশালী দূরপাল্লার, উচ্চ-পেলোড প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে৷ রাশিয়া ভারতকে 6-8টি TU 160M বোমারু বিমান লিজে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, যা ভারতীয় বায়ুসেনার (IAF) শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এই বোমারু বিমানটি একটানা 12000 কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করতে সক্ষম৷ এর সর্বোচ্চ গতি MACH 2 বা শব্দের গতির চেয়ে দুই গুণ বেশি৷ হোয়াইট সোয়ান বোমারু বিমান 45-টন বিস্ফোরক বহনে সক্ষম, যা ভারতের দূরপাল্লার আক্রমণ এবং কৌশলগত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

TU 160M
একটা B2 স্টিলথে খরচে চারটে TU 160M বোমারু বিমান তৈরি করে ফেলা যায় (ইটিভি ভারত)

রাশিয়ার তুপোলেভ TU 160M বোমারু বিমানের নকশা তৈরি করেছিলেন আদ্রেই তুপোলেভ ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন বোমারু বিমান B-29 সুপারফোরট্রেস জার্মান গোলার আঘাতে ভেঙে পড়ে রাশিয়ায়৷ সে সময় স্টালিনের নির্দেশে B-29 সুপারফোরট্রেসকে দেখে আরও ঘাতক এবং দ্রুতগামী বোমারু বিমান TU-4 তৈরি করেন তুপোলেভ৷ 1980-র দশকে তৈরি হয় এরই পরিমার্জিত সংস্করণ TU 160 বিমান৷ এই বিমানের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণই হল TU 160M যেটি রাশিয়া ভারতকে লিজে ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে৷

TU 160M
ভারতের হাইপারসনিক ব্রহ্মোস-2 মিসাইল বহনে সক্ষম এই TU 160M বোমারু বিমান (ইটিভি ভারত)

আমেরিকার B2 স্টিলথের চেয়ে কতটা শক্তিশালী রুশ বোমারু বিমান TU 160M ?

তুপোলেভ TU 160M বোমারু বিমানের সর্বোচ্চ গতি 2220 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা৷ মার্কিন B2 স্টিলথের সর্বোচ্চ গতি 1110 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা৷ অর্থাৎ, TU 160M বোমারু বিমানের গতি B2 স্টিলথের গতির তুলনার দ্বিগুণ৷ রুশ বোমারু বিমান TU 160M ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 16 কিলোমিটার উঁচুতে উড়তে পারে৷

তুপোলেভ TU 160M বোমারু বিমান সর্বাধিক 45000 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহনে সক্ষম, যেখানে মার্কিন B2 স্টিলথ সর্বাধিক 27000 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহন করতে পারে৷ অর্থাৎ, TU 160M বোমারু বিমান মার্কিন B2 স্টিলথের চেয়ে দেড় গুণ বেশি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম৷

TU 160M
ভারতের কৌশলগত হামলার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া ভারতকে তার TU 160M বোমারু বিমানকে লিজে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে (ইটিভি ভারত)

একটি তুপোলেভ TU 160M বোমারু বিমানের দাম (তৈরির খরচ) ভারতীয় মূল্যে 4200 কোটি টাকা৷ এদিকে, একটি B2 স্টিলথে দাম প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার বা ভারতীয় টাকায় প্রায় 17,300 কোটি টাকা। অর্থাৎ, একটা B2 স্টিলথে খরচে চারটে TU 160M বোমারু বিমান তৈরি করে ফেলা যায়৷

শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটদের এই বিমান চালনার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে৷ ভারতীয় বায়ুসেনার প্রয়োজন অনুযায়ী একে ডিজাইন করা হবে৷ এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তাও রাশিয়া সরাসরি দেবে ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৷ ভারতীয় বায়ুসেনা তুপোলেভ TU 160M বোমারু বিমান পাওয়ার পর এটিকে গোয়ালিয়র এবং বরেলিতে রাখার জন্য বিশেষ ছাউনি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ ভারতের হাইপারসনিক ব্রহ্মোস-2 মিসাইল বহনে সক্ষম এই TU 160M বোমারু বিমান ৷ অর্থাৎ, সুপারসনিক বোমারু বিমানে হাইপারসনি গতির মিসাইল জুড়ে গেলে ভারতের প্রতিরক্ষা-প্রত্যাঘাতের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-রাশিয়ার এই কৌশলগত অংশিদারিত্বে আশঙ্কিত পেন্টাগন৷ অনেকেই মনে করছেন, সম্ভবত এই আশঙ্কা থেকেই শুল্ক-অস্ত্রে ভারত-রাশিয়ার উপর চাপ বাড়াতে চাইছে আমেরিকা৷

