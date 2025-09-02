এসসিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ৷ চিনের তিয়েনজিন শহরের এসসিও সম্মেলনে দেখা হয়েছে তিনজনের ৷ এশিয়াকে বাড়তি প্রাধান্য দিয়ে ইউরেশিয়ান শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিন নেতা ৷ ব্রিকসের মতো গোষ্ঠীকেও সক্রিয় হতে সাহায্য করবে তিননেতার এই ঐক্য ৷ গড়ে তুলবে বহুজাতীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ৷
এই বৈঠক এবং সম্মেলনকে সফল করতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়েছে চিন ৷ সম্মেলন শেষ বিশেষ প্যারেড দিয়ে ৷ 1945 সালের 3 সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমপর্ণ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ৷ ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধ শেষ হওয়ার 80 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
ট্রাম্পের ধাক্কা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন মোদি ৷ এমন সময় এই সম্মেলন ভারতকে একটি বিশেষ সুযোগের সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ ভারত আমেরিকাকে এখনও নিজেদের কৌশলী অংশীদার হিসেবে মনে করে ৷ আমেরিকার চাপের সামনে ভারত নত হবে না ৷ আমেরিকা ছাড়াও ভারতের কাছে অন্য বিকল্পও আছে ৷ অনেকে মনে করেন, আমেরিকার শুল্কের চাপে ভারত চিনের স্মরণ নিয়েছে ৷ কিন্তু আদতে বিষয়টি একটু আলাদা ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছে আমেরিকার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না ৷ আর তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতকে আরও বেশি করে আর্থ-সামজিক সম্পর্ক বাড়াতে হবে ৷ পাশাপাশি নিজেদের স্বতন্ত্র নীতির উপর নির্ভর করে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো করার একটা সুযোগও এসে গিয়ছে দিল্লির কাছে ৷
ট্রাম্পের শাসনকালে আরোপ হওয়া মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বিভিন্ন দেশের কাছে চিন্তার কারণ ৷ তাদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা এই সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক ৷ এই তালিকায় থাকা কয়েকটি দেশ ইতিমধ্য়ে সমঝোতার পথে হেঁটেছে ৷ ভিয়েতনামের উপর শুল্ক এক সময়ে 46 শতাংশ হয়ে গিয়েছিল ৷ পরে তা কমে 20 শতাংশ হয় ৷ কিন্তু তারপর ফের শুল্কের পরিমাণ বাড়ে ৷ পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা জারির পথে হাঁটেও ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এসসিও সম্মেলনে হাজির ছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ৷ এই ইরানে গত কয়েকদিন আগে বোমা বর্ষণ করেছিল আমেরিকা ৷
গঠনের দিক থেকে এসসিও এমন একটি সংগঠন যেখানে নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে ৷ এবারও তাই হয়েছে ৷ এ ব্যাপারে ভারতের দিক থেকে অনেক কিছু বলার ছিল ৷ মানবতা রক্ষার প্রশ্নে দীর্ঘ চর্চা হয়েছে ৷ এই ধরনের সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে ইউরেশিয়ান ঐক্যকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেয় রাশিয়া ৷ সৌদি আরবের মতো দেশ পূর্ণ সময়ের সদস্যপদ চেয়েছে ৷ সেটাও আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷
ভারত ও চিনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা ভালো হচ্ছে তার উপরে এসসিও-র সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে ৷ অনেকটা রাস্তা বাকি থাকলেও সেদিকে খানিকটা অগ্রসরও হওয়া গিয়েছে ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চিনের রাষ্ট্রপতির বৈঠক এই সম্পর্ক সহজ করার প্রক্রিয়া আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এর আগে ব্রিকস সম্মেলনের সময় 2024 সালের অক্টোবর মাসে দুই নেতার মধ্যে শেষবার বৈঠক হয়েছিল ৷ গালোয়ন সীমান্তে সংঘর্ষের পর দুটি দেশের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে ওই বৈঠকের বিশেষ গুরুত্ব ছিল ৷
এ প্রসঙ্গে চিনের বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফরের কথা উল্লেখ করা দরকার ৷ 2025 সালের 18 ও 19 অগস্ট ভারত সফরে আসেন বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই ৷ ভারতের বিদেশমন্ত্রী-সহ অন্যদের সঙ্গে চিনের মন্ত্রীর বৈঠকে ঠিক হয়েছে, শুধু সীমান্ত নয় ভারত এবং চিনের মধ্যে তৈরি হওয়া সংঘাতের অবসান ঘটাতে হবে সমস্ত দিক থেকেই ৷ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠেক সংঘাত সমাধানে দশটি পয়েন্ট বা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ওয়াং ৷ সীমান্ত সংঘাত মোকাবিলায় এর আগে 23 বার কথা বলেছেন দুদেশের এই দুজন ৷ সেখানে ঠিক হয়েছে সীমান্ত-সংঘর্ষ অবসান করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে ৷ এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখে পরামর্শ দেবে ৷ সামরিক এবং অসামরিক দু'দিক থেকেই সংঘাতের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা হবে ৷ বন্যা নিয়ন্ত্রণের মতে বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে দু'দেশের মধ্যে ৷ চিনের ভৌগোলিক অবস্থান ভারত থেকে সামান্য উপরে ৷ সেদিক থেকে চিনের নদীর জল ভারতের বহুবিধ সমস্যার কারণ ৷ আর তাই চিন থেকে ভারতের দিকে আসা নদী সংক্রান্ত তথ্য ভারতকে দিতে রাজি হয়েছে চিন ৷ এছাড়া অতীতে ভারত এবং চিনের মধ্যে বাণিজ্য হত এমন তিনটি সীমান্ত-বাজার নতুন করে খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷
ভারত ও চিনের আলোচনা তাইওয়ান গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ৷ চিন দাবি করেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, তাইওয়ান চিনের অংশ ৷ ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বলেছে দু'দেশের বৈঠকে তাইওয়ান নিয়ে কথা হয়েছে ৷ ভারতের তরফে বলা হয়েছে, 2018 সালে যে অবস্থান ছিল এখনও সেই অবস্থানই বজায় থাকছে দিল্লি ৷ আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মধ্যে তাইওয়ানের সঙ্গে ভারতে অর্থনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেও বারবার সীমান্তে শান্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ৷ শান্তি স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ৷ সবমিলিয়ে এ কথা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে এই শতাব্দীকে এশিয়ার শতক হিসেবে গড়ে তুলতে ভারত ও চিনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন ৷
এসসিও সম্মেলনের আগেই ভারত ও চিন কাছাকাছি আসতে শুরু করেছিল ৷ সেটারও আলাদা তাৎপর্য আছে ৷ আর বিশ্ব কূটনীতিতে গড়ে ওঠা এই নয়া সমীকরণের হাত ধরে এসসিও সম্মেলনের গুরুত্ব আরও অনেকটাই বেডে গিয়েছে ৷ তবে এই পারস্পারিকতায় জটিলতা নেই তেমনটা ভাবার কোনও কারণ অবশ্য়ই নেই ৷ ভারত-রাশিয়া আর চিনের মধ্য যোগাযোগ এবং নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷ ঘুরপথে এই উন্নয়নের প্রভাব এশিয়ার পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের উপরেও পড়বে ৷