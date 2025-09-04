ETV Bharat / opinion

বেজিংয়ের সামরিক প্যারেড ভারতকে কী শেখাল ? - BEIJINGS BIG PARADE

এবারের প্যারেডের সঙ্গে শুধু ইতিহাস জড়িয়ে নেই ৷ মিশে আছে রাজনীতি, ক্ষমতার প্রদর্শন এবং বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার বিষয়টিও ৷

Etv BharatBeijings Big Parade and What It Means for India
চিনের বহুচর্চিত সামরিক প্যারেড (ছবি: এএফপি)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : September 4, 2025 at 1:03 AM IST

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের 80 বছর পূর্তিতে 3 সেপ্টেম্বর সামরিক প্যারেডের আয়োজন করল চিন ৷ এর আগে চিন শেষ সামরিক প্যারেডের আয়োজন করেছিল 6 বছর আগে ৷ তবে এবারের প্যারেডের সঙ্গে শুধু ইতিহাস জড়িয়ে নেই ৷ মিশে আছে রাজনীতি, ক্ষমতার প্রদর্শন এবং বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার বিষয়টিও ৷

প্যারেডের মাধ্যমে সি জিনপিং দেখালেন তাঁর দেশ বিশ্বের যে কোনও ঘটনায় বড় ভূমিকা নিতে তৈরি ৷ তাঁর পাশে ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন থেকে শুরু করে উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন এবং ইরান, মায়ানমার,কম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া-সহ 26টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা ৷

Beijings Big Parade and What It Means for India
চিনের সামরিক প্যারেডে হাজির বিভিন্ন দেশের নেতারা (ছবি: এএফপি)

এর মধ্যে দুজন ভারতের জন্য আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ ৷ তার মধ্যে একজন হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ অন্যজন পাক সেনার ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ৷ তাঁরা দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে চিনে হাজির হয়েছিলেন ৷ তার মধ্যে প্রথম হল, সামরিক দিক থেকে পাকিস্তান যে চিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তা প্রমাণ করা ৷ এই বন্ধুত্ব আর শুধু অস্ত্র কেনায় আটকে নেই ৷ দু'দেশের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান থেকে শুরু করে একত্রে সিগনালিং ব্যবস্থা তৈরির কাজেও এগিয়েছে তারা ৷ তাছাড়া চিনের অগ্রগতির কথা ভারত শুধু তাইওয়ানের দিক থেকে বুঝুক সেটা পাকিস্তান চায় না ৷ ভারতের 'চিন-দর্শন' ইসালামাবাদ আর রাওয়ালপিন্ডি দিয়েও হোক সেটাই চান শেহবাজ শরিফরা ৷ আর এশিয়া কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে সেটা এই সম্মেলন থেকে ভারতের বোঝা উচিত ৷

মিসাইল ও মেশিন

প্যারেডের কোন কোন অস্ত্র দেখানে হবে সে ব্যাপারেও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল চিন ৷ অত্যাধুনিক পারমাণবিক মিসাইল দেখানো হল ৷ তার মধ্যে ছিল ডিএফ 61 ৷ এই ধরনের মিসাইল যে কোনও জায়গা থেকেই নিক্ষেপ করা যায় ৷ ছিল জেএল 3 ৷ সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করা মিসাইলের মধ্যে এর শক্তি সবচেয়ে বেশি ৷ এই দুটি অস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের দিক থেকে চিনের শক্তি আরও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এর পাশাপাশি ডিএফ 71 এবং ওয়াইজে 21-এর মতো চিনের হাইপারসনিক মিসাইলও সকলের নজর কেড়েছে ৷ এই ধরনের মিসাইলের গতি শব্দের থেকেও বেশি ৷ তাছাড়া মাঝ রাস্তায় পথও বদল করতে পারে বলে এই মিসাইলকে প্রতিহত করা কঠিন ৷ এছাড়া ছিল ক্রুইস মিসাইল ৷

Beijings Big Parade and What It Means for India
এবারের প্যারেডের সঙ্গে মিশে আছে রাজনীতি, ক্ষমতার প্রদর্শন এবং বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার বিষয়টিও (ছবি: এএফপি)

অত্যাধুনিক ড্রোন এবং অ্যান্টি ড্রোনও বিশ্বের সামনে হাজির করল চিন ৷ দেখাল পাইলটহীন যুদ্ধবিমান ৷ ড্রোন থেকে শুরু করে মাইক্রোওয়েভ বিমসকে মাটিতে নামিয়ে আনার জন্য যে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে তাও সমস্ত দিক থেকে অত্যাধুনিক ৷ এ ব্যাপারে দরকারি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে ইউক্রেন এবং গাজা ৷ এই দুটি জায়াগাতেই ড্রোনের ভূমিকা ছিল খুব বেশি ৷

চিনা সামরিক বাহিনীর নতুন তিনটি শাখার তিনটি পতাকার উদ্বোধনও হয় এদিন ৷ এই তিনটি হল এয়ারোস্পশ ফোর্স, সাইবারক্রাইমস্পেশ ফোর্স এবং ইনফরমেশন সাপোর্ট ফোর্স ৷ এটা থেকে চিন বোঝাতে চাইল আধুনিক যুদ্ধ শুধু বিমান আর ট্যাঙ্কে সীমাবদ্ধ নেই ৷

নেপথ্য বিজ্ঞান

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসসিও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন ৷ কিন্তু সামরিক প্যারেডে ছিলেন না ৷ বিদেশ নীতির প্রশ্নে এটা বুঝে শুনে নেওয়া পদক্ষেপ ৷ একদিকে ভারত আমেরিকার এমন কয়েকটি নীতির শিকার হতে পারে না যা আগে থেকে অনুমান করা যায় না ৷ আমেরিকার দিক থেকে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক বা মে মাসে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর ওয়াশিংটন যেভাবে ইসলামাবাদকে কাছে টেনেছে তা দিল্লির পক্ষে সুখকর নয় ৷ অন্যদিকে, চিন নিজের সামরিক শক্তি দেখাবে আর ভারত সেটা বসে বসে দেখবে এটাও বিদেশ নীতির দিক থেকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ বলে প্রতিভাত হত না ৷ আর তাই প্যারেডে মোদি ছিলেন না ৷ এখান থেকে বার্তা খুবই স্পষ্ট ৷ ভারত সেখানেই থাকবে যেখানে থাকা দরকার ৷ কিন্তু বেজিংয়ের সামরিক শক্তির দর্শক হবে না ৷

ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- আজ চিন যা করেছ কাল সেটা পাকিস্তান করতে পারে কি না ৷ অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান চিনের জে 10 সি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করেছে ৷ তার সঙ্গে ছিল পিএল 15 মিসাইল ৷ এই ধরনের মিসাইলের সাহায্যে অনেক দূরে হামলা করা যায় ৷ পাকিস্তান এই ধরনের সিস্টেম আগে কখনও ব্যবহার করেনি ৷ এখান থেকেই বোঝা যায় চিনের সামরিক ক্ষমতা তিয়েনমিন স্কোয়ারে আটকে থাকার জিনিস নয় ৷ তারা দ্রুত নিজেদের রাস্তা খুঁজে নেবে ।

জিনপিংয়ের পাশে পুতিনের উপস্থিতি ভারতের চিন্তার কারণ। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়া সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বেজিংয়ের উপর নির্ভরতা বেড়েছে । ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অস্ত্র থেকে শুরু করে ডুবোজাহাজের ব্যাপারে রাশিয়ার উপর নির্ভর করে। এখন চিনের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বের ফলে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন প্রযুক্তি যদি চিন হয়ে পাকিস্তানে হাতে পৌঁছে যায় তাহলে তা ভারতের নিরাপত্তার জন্য বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

Beijings Big Parade and What It Means for India
চিনের সামরিক প্যারেড ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে নান মহলে (ছবি: এএফপি)

আজকের প্যারেডে চিন এমন কিছু অস্ত্র দেখিয়েছে যা বহু দূরে আঘাত থানতে পারে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর এই সমস্ত অস্ত্র মোতায়েন করা চিনের পক্ষে খুব শক্ত কাজ নয়। তাছাড়া সীমান্তের দায়িত্ব থাকা চিনের সামরিক বাহিনী আগের থেকে এখন অনেক বেশি প্রস্তুত। আর তাই ভারতের সীমান্তে থাকা হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে চিনের সামরিক শক্তির দাপট দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবেশীরা কী ভাবছে?

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি চিনের এই কুচকাওয়াজকে কীভাবে দেখে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বাংলাদেশ এমনিতেই চিনের থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছে। তাদের কাছে এই প্যারেড চিনের অর্থনীতির সঙ্গে সামরিক শক্তির মেলবন্ধন। নিজের অবস্থান নিয়ে নেপাল অনেক বেশি হিসেবি হবে সেটাই স্বাভাবিক। দুই মহাশক্তির কারও বিরুদ্ধেই যাতে যেতে না হয় তার জন্য দিল্লি এবং বেজিংয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে নেপাল। রাশিয়া এবং চিনকে একসঙ্গে দেখে শ্রীলঙ্কা ধরে নেবে ভারত মহাসাগরে চিনের উপস্থিতি চিরদিন থাকবে।

এই প্রতিটি সম্ভাবনাই আসলে ভারতের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। এমতাবস্থায় নিজস্ব কূটনীতির উপর জোর দিতে হবে ভারতকে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিকাঠামোগত যে সমস্ত কাজ ভারত করছে সেগুলিকে নির্দিষ্ট সময় শেষ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বন্ধু হিসেবে নিজেদের গ্রহণযোগ্য গড়ে তুলতে হবে ।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্যা

এই সামরিক মহড়ার প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্র পড়েছে। কম্বোডিয়া থেকে শুরু করে লাওসের মতো দেশ চিনকে স্বাগত জানিয়েছে। আবার ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশ দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের নৌ-শক্তি বৃদ্ধিকে ভালোভাবে নেবে না। আমেরিকা যতদিন এই সমীকরণের বাইরে থাকবে ভিয়েতনামের মতো দেশের পক্ষে বিষয়টি ততই অস্বস্তিকর হতে থাকবে।

Beijings Big Parade and What It Means for India
80 বছর আগে শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (ছবি: এএফপি)

ধারনা এবং ক্ষমতা

1979 সালের পর চিনের সামরিক বাহিনী আর কোনও যুদ্ধ করেনি। সামরিক নেতৃত্বের শীর্ষস্তরে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকা সামরিকভাবে এখনও অনেক বেশি সঙ্ঘবদ্ধ। এশিয়াতেও চিনের থেকে আমেরিকার সামরিক ডেরার সংখ্যা বেশি। এটাও চিনের সামরিক বাহিনীর দিক থেকে দুর্বলতা। আর্থিক এবং কূটনৈতিক পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আনবে। আমেরিকা নিজের বন্ধু দেশের উপর মোটা শুল্ক আরোপ করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। অন্যদিকে, চিন বিভিন্ন দেশের প্রধানদের নিয়ে সম্মেলন করছে। প্রকাশ্যে কুচকাওয়াজ করে মিসাইলের প্রদর্শন করছে। সব দেখে মনে হতে পারে আমেরিকা হয়তো বিদেশ নীতির দিক থেকে কিছুটা মন্থর হয়েছে অন্যদিকে চিন তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে।

Beijings Big Parade and What It Means for India
3 সেপ্টেম্বর সামরিক প্যারেডের আয়োজন করল চিন (ছবি: এএফপি)

ভারতের কী করা উচিত?

ভারত দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে না। আকাশ পথে হামলা প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের আরও ভালো ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন মিসাইল যার সাহায্যে দেশের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি ড্রোন বিরোধী সিস্টেমও ভারতকে তৈরি করতে হবে। এখনকার যুদ্ধ শুধু বোমা দিয়ে জেতা সম্ভব নয়। সাইবার অ্যাটাক থেকে শুরু করে জিপিএস স্নুফিং বা স্যাটেলাইট জ্যামিং একই রকম দরকারি। ভারতকে অবশ্যই ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো ভালো করার জন্য মোটা টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

ভারতের নিজের সহযোগী দেশগুলির প্রতি মনোভাব বদল করা উচিত। আমেরিকা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারা কী করবে তা আগে থেকে অনুমান করা কঠিন। রাশিয়াও ভারতের জন্য জরুরি । কিন্তু এখন চিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ভারতের সমস্ত রাস্তা খুলে রাখা উচিত। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কাজ করলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতেই হবে।

Beijings Big Parade and What It Means for India
সামরিক শক্তি দেখাল চিন (ছবি: এএফপি)

প্যারেড-প্রাপ্তি

বিশ্বকে বিমোহিত করা ছিল প্যারাডের লক্ষ্য। ঠিক সেদিক ভাবলে তারা সাফল্যও পেয়েছে। চিন যে সমস্ত অস্ত্র দেখিয়েছে সেটা ভারতের কাছে চিন্তার কারণ নয়। ভারতের কাছে চিন্তার কারণ হল, এই সমস্ত অস্ত্র কত তাড়াতাড়ি পাকিস্তানের হাতে যায় ! সামরিক প্যারেডে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানের উপস্থিতি চিনের সঙ্গে ইসলামাবাদের বন্ধুত্বের কথাই তুলে ধরে৷

উপসংহার

1945 সাল এশিয়াকে নতুন চেহারা দিয়েছিল। 2025 সালের পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে এশিয়ার ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে বদল আসছে। কিন্তু ভারত বিকল্প শক্তি হিসেবে উঠে দাঁড়াবে নাকি বিভিন্ন প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যায় পড়বে তা নির্ভর করছে এখন থেকে আমরা আকাশপথ থেকে শুরু করে অন্যদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা জোরদার করছি তার উপর ।

(ডিসক্লেইমার- এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। এখানে প্রকাশিত তথ্য এবং মতামত ETV Bharat-এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না।)

