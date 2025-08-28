ETV Bharat / opinion

আমেরিকার শুল্ক-যুদ্ধে ভারত-চিন সম্পর্ক, সত্যিটা কী ? - INDIA CHINA RELATION

আমেরিকার শুল্ক-যুদ্ধের আবহে ভারতের সঙ্গে দূরত্ব কমাতে চায় বেজিং ? নাকি সবটাই একটা মোড়কে উপস্থাপিত ৷ চিন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে লিখছেন রাকেশ ভাটিয়া ৷

Prime Minister Narendra Modi with Chinese Foreign Minister Wang Yi during a meeting, in New Delhi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই (ফাইল ছবি: পিটিআই)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : August 28, 2025 at 8:53 PM IST

সম্প্রতি চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লি সফরে এসেছিলেন ৷ ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল দুই দেশের নেতাদের করমর্দন ও হাসিমুখের ছবি ৷ পুরনো সম্পর্ক চাঙ্গা হওয়া থেকে শুরু করে দু'দেশের মধ্যে ফের বিমান চলাচল, ভিসার নিয়ম-কানুন শিথিল এবং কৈলাস মানস সরোবর তীর্থক্ষেত্রে যাতায়াত পুনরাম্ভের মতো খবরগুলি শিরোনামে উঠে এসেছিল ৷ এগুলি দু'দেশের সম্পর্কের কয়েকটি নমনীয় দিক ৷ কিন্তু বেজিং মিডিয়া এই খবরগুলিকেই বেশ ফলাও করে ছেপেছিল, যেন বিশাল কিছু একটা হয়েছে ৷ এটা চিনের বিদেশ নীতি এবং আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্য়তা হারানোর কাহিনি ৷

চিনের সরকারি সংবাদসংস্থা জিনহুয়া এই আলোচনাকে 'গঠনমূলক যোগাযোগ' বলে উল্লেখ করেছে ৷ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা গ্লোবাল টাইমস আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে, 'ট্রাম্পের শুল্ক প্রমাণ করে দিয়েছে, ওয়াশিংটন ভারতকে স্বাভাবিক বন্ধু বলে দেখে না ৷' তাদের আর্জি, এই অবস্থায় ব্রিকস ও এসসিও'র গলা জড়িয়ে ধরলে নয়াদিল্লিকে কোয়াড-এর থেকে দূরত্ব বাড়াতে হবে ৷ বার্তাটি একেবারে পরিষ্কার ৷

Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi attend a family photo ceremony prior to the BRICS Summit plenary session in Kazan, Russia, Wednesday, Oct. 23, 2024
রাশিয়ার কাজান শহরে ব্রিকস সম্মেলনে তিন রাষ্ট্রনেতা (ফাইল ছবি এপি)

2017 সালে ডোকলামে ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে গোলমাল বেধেছিল ৷ তখন মান্দারিন ভাষায় চিনের কাগজগুলি গর্জে উঠেছিল- চিনের, দিল্লিকে কড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত ৷ 1962 সালের থেকে আরও খারাপ পরাজয়ের হুমকিও দিয়েছিল ৷ 2020 সালে গালওয়ানে মারকাটারির পর বেজিংয়ের ঘরের সংবাদপত্রগুলি পিএলএ-কে গৌরবান্বিত করে ৷ ভারত প্ররোচনা দিয়েছে বলে দোষারোপ করে ৷ যদিও ইংরেজি ভাষায় ছাপা কাগজগুলিতে আলোচনা ও সীমান্ত থেকে পিছু হঠার কথা ছাপা হয়েছিল ৷ খবরের ভাষাও ছিল নরম ৷

মান্দারিন ভাষায় চিনের সংবাদপত্রগুলি ঘরের পাঠকদের বলছে, ভারত শত্রু দেশ এবং কমিউনিস্ট পার্টি যেন দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে ৷ ইংরেজিতে তারাই ভারতীয়দের বলছে, চিন সহযোগী দেশ এবং একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ৷ ক'জন ভারতীয় মান্দারিনে ছাপা কাগজ পড়ে ! তাঁরা শুধু সাজানোগোছানো ইংরেজি দৈনিকে চোখ রাখেন ৷ ভারত, চিনকে ইংরেজিতে পড়ে ৷ কিন্তু চিন ভারতকে মান্দারিনে ভাবে ৷

ভারতের সরকারি, সামরিক এবং কূটনৈতিক জগতের লোকজনরা খুব ভালোভাবে চিনের এই দ্বিচারিতা বুঝতে পারেন ৷ তাঁরা জানেন, চিন মান্দারিনে যা বলে আর ইংরেজিতে যা দেখানো হয়, দুটোর মধ্যে কোনও মিল নেই ৷ বিরোধী দলগুলি বেজিং বা বিদেশের চাপে কয়েকটি বাছাই করা গল্পকে ঘরের সুবিধের জন্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায় ৷ তখন সরকারও যা দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রতিক্রিয়া দিতে বাধ্য হয় ৷ এইভাবে দেশের বাইরের প্রচার ভারতীয় গণতন্ত্রে ঢুকে পড়ে এবং মাথা নত করিয়ে দেয় ৷

External Affairs Minister S. Jaishankar meets CPC Politburo member and Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the G20 Foreign Ministers' Meeting, in Johannesburg on 21 Feb, 2025
ভারত ও চিনের বিদেশ মন্ত্রী (ফাইল ছবি: এএনআই)

ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির পর একজন নেতা মিডিয়ায় কটাক্ষ করে বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে মোদির গভীর বন্ধুত্বের জন্য এতকিছু" ৷ এই ক্লিপটা ভাইরাল হয়েছিল ৷ অন্যরা কিন্তু কৈলাসে মানস সরোবর যাত্রা শুরুর প্রশংসা করেন ৷ তাঁদের মতে, 'চিন দেয়, ওয়াশিংটন শাস্তি দেয়' ৷ এই লাইনগুলি অপারেশন সিঁদুর-এর সময় পাকিস্তানের প্রতি চিনের সমর্থন, বিশাল ইয়ারলুগ সাংপো বাঁধ নির্মাণ অথবা পৃথিবীর বিরল খনিজ সম্পদে নিয়ন্ত্রণের মতো কঠিন সত্যগুলিকে এড়িয়ে যায় ৷ কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে ধারণা অনেক সময় নীতিকে হারিয়ে দেয় ৷ ভারতে তথ্যের যুদ্ধই নির্বাচনী যুদ্ধ হয়ে ওঠে ৷

এমনকী কূটনীতিও ঘূর্ণায়মান ৷ ওয়াং ই'র ভারতে ঘুরে যাওয়ার পর বেজিং ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর উদ্ধৃতি তুলে দাবি করেছিল, ভারত 'একমেবদ্বিতীয়াম চিন' নীতিতেই ফের সম্মতি দিয়েছে ৷ নয়াদিল্লি তা অস্বীকার করে ৷ কিন্তু বেজিংয়ের ভার্সন ততক্ষণে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ৷

এটা আখ্যানের যুদ্ধ ৷ যেখানে নেতিবাচককে চাপা দিয়ে ইতিবাচক দিকগুলিকে বড়ো করে দেখানো হয় এবং এভাবে কাহিনিটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ৷

ভাষাই ভারতের বাধা ৷ মান্দারিনে দক্ষতার অভাবে ভারতকে চিনের সাজানো ইংরেজি প্রতিবেদন বা পশ্চিমি দেশগুলির লেখার উপর নির্ভর করতে হয় ৷ দু'টিই পরিশোধিত ৷ এখানে ভারতের ধরাবাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে চিন্তা করা উচিত ৷ তাইওয়ান চিনে ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শীদের গড়ে তুলেছে ৷ অ্যাকাডেমিয়া সিনিকা এবং ন্যাশনাল চেংগছি ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি বেজিং কীভাবে মান্দারিনে কথা বলে আর কীভাবে ইংরেজিতে, তা নজরে রাখে ৷ তাঁদের গবেষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন, চিন মান্দারিনে ভারতকে নিয়ে কিছু বললে তার ধরনটা প্রায়শ রূঢ় হয় ৷ সেখানে শত্রুতা ও সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া হয় ৷ কিন্তু ইংরেজিতে একই ইস্যুতে খানিক সুর নরম করে আলোচনা ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয় ৷ অনেক আগে এই ফারাকগুলি ধরে ফেলেছে তাইওয়ান ৷ তারা নীতিপ্রণয়নকারীদের চিনের প্রকৃত অভিসন্ধির একটা পরিষ্কার ছবি দেখিয়ে দিতে পারে ৷ প্রাথমিক উৎসগুলি কৌশলকে তীক্ষ্ণ করে তোলে ৷ গৌণ উৎসগুলি তাকে বেঁকিয়ে দেয় ৷

কোন ধারণা কীভাবে কোথায় কাজে লাগানো যায় এবং মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে চিন সরকারি স্তরে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ ওয়াশিংটনও কল্প-কাহিনির শক্তিকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ৷ ভারত এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি ৷ ভারতে মান্দারিন ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম ৷ সারাদিন নজরদারি চালানোর জন্য জাতীয় স্তরে কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ গল্প-কাহিনির যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত ভোঁতা হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে ৷ যেখানে প্রতিপক্ষদের হাতে রয়েছে ধারালো ছুরি ৷

ভারত যদি সত্যি স্বশাসিত প্রকৃত কৌশল চায়, তাহলে তাকে এই ফাঁকটা পূরণ করতে হবে ৷ তিনটি ধাপ গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রথমত, সরকারি, গোয়েন্দা এবং সংবাদমাধ্যমে মান্দারিন ভাষায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে ৷ তাইওয়ানের মতো পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, অনুবাদ ও নজরদারি সংস্থা গঠন করে চিনের কাজকর্মগুলি একেবারে উৎস থেকে জানা দরকার ৷ তৃতীয়ত, ধারণাগুলিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাপনাকে নিরাপত্তার মতোই অগ্রাধিকার দিতে হবে ৷ দ্রুত জবাব দেওয়া, এবং ভারতের কাহিনি আরও বেশি করে বিদেশের মাটিতে প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷

ওয়াং ই'র সফর দেখিয়ে দিয়েছে, ছোটখাটো আচার-আচরণকে কীভাবে বড়সড় করে সঠিক গল্পের আবরণে উপস্থাপিত করা যায় ৷ চিন জানে এটা কী করে করতে হয় ৷ আমেরিকা জানে কীভাবে করতে হয় ৷ ভারত পিছিয়ে থাকতে পারে না ৷ স্বশাসিত কৌশল শুধু সীমান্তে সেনা বা সমুদ্রে জাহাজ মোতায়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ৷ এটা সার্বভৌমত্বের কথা ৷ এই মুহূর্তে ভারত অন্যদের তার কাহিনি লেখার ভার ছেড়ে দিয়েছে ৷

