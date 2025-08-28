সম্প্রতি চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লি সফরে এসেছিলেন ৷ ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল দুই দেশের নেতাদের করমর্দন ও হাসিমুখের ছবি ৷ পুরনো সম্পর্ক চাঙ্গা হওয়া থেকে শুরু করে দু'দেশের মধ্যে ফের বিমান চলাচল, ভিসার নিয়ম-কানুন শিথিল এবং কৈলাস মানস সরোবর তীর্থক্ষেত্রে যাতায়াত পুনরাম্ভের মতো খবরগুলি শিরোনামে উঠে এসেছিল ৷ এগুলি দু'দেশের সম্পর্কের কয়েকটি নমনীয় দিক ৷ কিন্তু বেজিং মিডিয়া এই খবরগুলিকেই বেশ ফলাও করে ছেপেছিল, যেন বিশাল কিছু একটা হয়েছে ৷ এটা চিনের বিদেশ নীতি এবং আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্য়তা হারানোর কাহিনি ৷
চিনের সরকারি সংবাদসংস্থা জিনহুয়া এই আলোচনাকে 'গঠনমূলক যোগাযোগ' বলে উল্লেখ করেছে ৷ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা গ্লোবাল টাইমস আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে, 'ট্রাম্পের শুল্ক প্রমাণ করে দিয়েছে, ওয়াশিংটন ভারতকে স্বাভাবিক বন্ধু বলে দেখে না ৷' তাদের আর্জি, এই অবস্থায় ব্রিকস ও এসসিও'র গলা জড়িয়ে ধরলে নয়াদিল্লিকে কোয়াড-এর থেকে দূরত্ব বাড়াতে হবে ৷ বার্তাটি একেবারে পরিষ্কার ৷
2017 সালে ডোকলামে ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে গোলমাল বেধেছিল ৷ তখন মান্দারিন ভাষায় চিনের কাগজগুলি গর্জে উঠেছিল- চিনের, দিল্লিকে কড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত ৷ 1962 সালের থেকে আরও খারাপ পরাজয়ের হুমকিও দিয়েছিল ৷ 2020 সালে গালওয়ানে মারকাটারির পর বেজিংয়ের ঘরের সংবাদপত্রগুলি পিএলএ-কে গৌরবান্বিত করে ৷ ভারত প্ররোচনা দিয়েছে বলে দোষারোপ করে ৷ যদিও ইংরেজি ভাষায় ছাপা কাগজগুলিতে আলোচনা ও সীমান্ত থেকে পিছু হঠার কথা ছাপা হয়েছিল ৷ খবরের ভাষাও ছিল নরম ৷
মান্দারিন ভাষায় চিনের সংবাদপত্রগুলি ঘরের পাঠকদের বলছে, ভারত শত্রু দেশ এবং কমিউনিস্ট পার্টি যেন দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে ৷ ইংরেজিতে তারাই ভারতীয়দের বলছে, চিন সহযোগী দেশ এবং একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ৷ ক'জন ভারতীয় মান্দারিনে ছাপা কাগজ পড়ে ! তাঁরা শুধু সাজানোগোছানো ইংরেজি দৈনিকে চোখ রাখেন ৷ ভারত, চিনকে ইংরেজিতে পড়ে ৷ কিন্তু চিন ভারতকে মান্দারিনে ভাবে ৷
ভারতের সরকারি, সামরিক এবং কূটনৈতিক জগতের লোকজনরা খুব ভালোভাবে চিনের এই দ্বিচারিতা বুঝতে পারেন ৷ তাঁরা জানেন, চিন মান্দারিনে যা বলে আর ইংরেজিতে যা দেখানো হয়, দুটোর মধ্যে কোনও মিল নেই ৷ বিরোধী দলগুলি বেজিং বা বিদেশের চাপে কয়েকটি বাছাই করা গল্পকে ঘরের সুবিধের জন্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায় ৷ তখন সরকারও যা দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রতিক্রিয়া দিতে বাধ্য হয় ৷ এইভাবে দেশের বাইরের প্রচার ভারতীয় গণতন্ত্রে ঢুকে পড়ে এবং মাথা নত করিয়ে দেয় ৷
ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির পর একজন নেতা মিডিয়ায় কটাক্ষ করে বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে মোদির গভীর বন্ধুত্বের জন্য এতকিছু" ৷ এই ক্লিপটা ভাইরাল হয়েছিল ৷ অন্যরা কিন্তু কৈলাসে মানস সরোবর যাত্রা শুরুর প্রশংসা করেন ৷ তাঁদের মতে, 'চিন দেয়, ওয়াশিংটন শাস্তি দেয়' ৷ এই লাইনগুলি অপারেশন সিঁদুর-এর সময় পাকিস্তানের প্রতি চিনের সমর্থন, বিশাল ইয়ারলুগ সাংপো বাঁধ নির্মাণ অথবা পৃথিবীর বিরল খনিজ সম্পদে নিয়ন্ত্রণের মতো কঠিন সত্যগুলিকে এড়িয়ে যায় ৷ কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে ধারণা অনেক সময় নীতিকে হারিয়ে দেয় ৷ ভারতে তথ্যের যুদ্ধই নির্বাচনী যুদ্ধ হয়ে ওঠে ৷
এমনকী কূটনীতিও ঘূর্ণায়মান ৷ ওয়াং ই'র ভারতে ঘুরে যাওয়ার পর বেজিং ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর উদ্ধৃতি তুলে দাবি করেছিল, ভারত 'একমেবদ্বিতীয়াম চিন' নীতিতেই ফের সম্মতি দিয়েছে ৷ নয়াদিল্লি তা অস্বীকার করে ৷ কিন্তু বেজিংয়ের ভার্সন ততক্ষণে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ৷
এটা আখ্যানের যুদ্ধ ৷ যেখানে নেতিবাচককে চাপা দিয়ে ইতিবাচক দিকগুলিকে বড়ো করে দেখানো হয় এবং এভাবে কাহিনিটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ৷
ভাষাই ভারতের বাধা ৷ মান্দারিনে দক্ষতার অভাবে ভারতকে চিনের সাজানো ইংরেজি প্রতিবেদন বা পশ্চিমি দেশগুলির লেখার উপর নির্ভর করতে হয় ৷ দু'টিই পরিশোধিত ৷ এখানে ভারতের ধরাবাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে চিন্তা করা উচিত ৷ তাইওয়ান চিনে ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শীদের গড়ে তুলেছে ৷ অ্যাকাডেমিয়া সিনিকা এবং ন্যাশনাল চেংগছি ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি বেজিং কীভাবে মান্দারিনে কথা বলে আর কীভাবে ইংরেজিতে, তা নজরে রাখে ৷ তাঁদের গবেষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন, চিন মান্দারিনে ভারতকে নিয়ে কিছু বললে তার ধরনটা প্রায়শ রূঢ় হয় ৷ সেখানে শত্রুতা ও সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া হয় ৷ কিন্তু ইংরেজিতে একই ইস্যুতে খানিক সুর নরম করে আলোচনা ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয় ৷ অনেক আগে এই ফারাকগুলি ধরে ফেলেছে তাইওয়ান ৷ তারা নীতিপ্রণয়নকারীদের চিনের প্রকৃত অভিসন্ধির একটা পরিষ্কার ছবি দেখিয়ে দিতে পারে ৷ প্রাথমিক উৎসগুলি কৌশলকে তীক্ষ্ণ করে তোলে ৷ গৌণ উৎসগুলি তাকে বেঁকিয়ে দেয় ৷
কোন ধারণা কীভাবে কোথায় কাজে লাগানো যায় এবং মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে চিন সরকারি স্তরে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ ওয়াশিংটনও কল্প-কাহিনির শক্তিকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ৷ ভারত এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি ৷ ভারতে মান্দারিন ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম ৷ সারাদিন নজরদারি চালানোর জন্য জাতীয় স্তরে কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ গল্প-কাহিনির যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত ভোঁতা হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে ৷ যেখানে প্রতিপক্ষদের হাতে রয়েছে ধারালো ছুরি ৷
ভারত যদি সত্যি স্বশাসিত প্রকৃত কৌশল চায়, তাহলে তাকে এই ফাঁকটা পূরণ করতে হবে ৷ তিনটি ধাপ গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রথমত, সরকারি, গোয়েন্দা এবং সংবাদমাধ্যমে মান্দারিন ভাষায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে ৷ তাইওয়ানের মতো পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, অনুবাদ ও নজরদারি সংস্থা গঠন করে চিনের কাজকর্মগুলি একেবারে উৎস থেকে জানা দরকার ৷ তৃতীয়ত, ধারণাগুলিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাপনাকে নিরাপত্তার মতোই অগ্রাধিকার দিতে হবে ৷ দ্রুত জবাব দেওয়া, এবং ভারতের কাহিনি আরও বেশি করে বিদেশের মাটিতে প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷
ওয়াং ই'র সফর দেখিয়ে দিয়েছে, ছোটখাটো আচার-আচরণকে কীভাবে বড়সড় করে সঠিক গল্পের আবরণে উপস্থাপিত করা যায় ৷ চিন জানে এটা কী করে করতে হয় ৷ আমেরিকা জানে কীভাবে করতে হয় ৷ ভারত পিছিয়ে থাকতে পারে না ৷ স্বশাসিত কৌশল শুধু সীমান্তে সেনা বা সমুদ্রে জাহাজ মোতায়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ৷ এটা সার্বভৌমত্বের কথা ৷ এই মুহূর্তে ভারত অন্যদের তার কাহিনি লেখার ভার ছেড়ে দিয়েছে ৷