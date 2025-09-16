বন্যায় বিধ্বস্ত ভারত, বাঁচার উপায়ের সন্ধানে 140 কোটির দেশ

বন্যায় বিধ্বস্ত ভারত, বাঁচার উপায়ের সন্ধানে 140 কোটির দেশ
এবারের বর্ষায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৷ এমতাবস্থায় পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে দেশ ৷
Published : September 16, 2025 at 3:56 PM IST
পঞ্জাব থেকে শুরু করে রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীর-উত্তর ভারতের একটা বড় অংশ এখন জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ ধুয়ে মছে সাফ হয়ে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, বসতবাড়ি ও চাষের জমি ৷ শুধু পঞ্জাবে তিন লক্ষ একর চাষের জমি নষ্ট হয়েছে ৷ 200 জনের প্রাণ গিয়েছে রাজস্থানে ৷ ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজার ৷ এবারের বর্ষায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৷ আগামী কয়েকদিনে ছত্তিশগড়, ওড়িশা, গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে মৌসম ভবন ৷
পশ্চিম ভারতে মুম্বই থেকে শুরু করে সমগ্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ রাজস্থানের কথা আগেই আলাদা করে বলা হয়েছে ৷ বর্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা বর্ষারেখার ফলে হিমালয়ের আশপাশে থাকা বিভিন্ন রাজ্যের আকাশে জলীয় বাস্পের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে ৷ তার জেরে তৈরি হয় মেঘভাঙা বৃষ্টির পরিস্থিতি ৷ প্রবল বৃষ্টির ফলে জনজীবন যে বিপর্যস্ত হয়েছে সে কথা আলাদা করে বলার দরকার নেই ৷ যমুনা নদীর পাশে থাকা দিল্লি ও এনসিআরের বহু জমিও এখন জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷
পঞ্জাবে অগস্ট মাসে 253.7 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ এমন ভয়াবহ বন্যা 1988 সালের পর আর কখনও দেখেনি পঞ্চনদের রাজ্য ৷ স্বাভাবিকের তুলনায় 75 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হওয়ায় মাধোপুরের বাঁধ থেকে জল ছাড়তেই হয়েছে কর্তৃপক্ষকে ৷ বেশিরভাগ নদীর জলের স্তর বেড়ে গিয়েছে বলে পঞ্জাবের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশেরও বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছে ৷ হিমাচলে থাকা 6টি জাতীয় সড়কের প্রবল ক্ষতি হয়েছে এবারের বর্ষায় ৷ একটি তথ্য বলছে, শুধু হিমাচল প্রদেশে 45টি মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে ৷ হড়পা বান হয়েছে 95টি ৷
এর আগেও মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে ৷ তবে আগের পরিস্থিতির থেকে এবারেরটা খানিক আলাদা ৷ আগে পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাস থাকত ৷ সেগুলি জল ধরে রাখার কাজ করত ৷ নদী এবং তার আশপাশের এলাকাতেও খানিক সবুজের সন্ধান পাওয়া যেত ৷ জলের তোড় সহ্য করতে সে সবের বড় ভূমিকাও ছিল ৷ এখন আর তা নেই ৷ হিমালয়ের একেবারে উচুঁ অংশ ছাড়া অন্যত্র কাঠ পাচারকারিদের দাপটে হিমালয়ের জঙ্গল ভয়াবহ বিপর্যয় দেখেছে ৷ বিদ্যুতের কাজও জঙ্গলে বিপর্যয় বয়ে এনেছে ৷ পাহাড়ে যে অবৈধ খননের পক্রিয়া চলছে বিপদ ডেকে আনছে সেটাও ৷ পাচার বন্ধ করার ব্যাপারে আদালতের তরফে বহু বছর ধরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু খনন-মাফিয়াদের দাপট কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না ৷ গঙ্গার ধারের একাধিক এলাকায় এই সমস্যা ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই প্রবণতার জেরে গঙ্গার স্বাভাবিক ছন্দ বারবার বিঘ্নিত হয়েছে ৷
এমতাবস্থায় আমাদের কী করা উচিত ? সবার আগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একযোগে কাজ করে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত ৷ বন্যা থেকে শুরু করে অন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কত মানুষের প্রাণ গিয়েছে তা জানা খুবই জরুরি ৷ চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করা দরকার ৷ আর তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি তৈরি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে ৷ এই ধরনের কমিটি তদন্তে স্বজনহারা পরিবারের কথা উঠে আসবে ৷ দেশের নাগরিকদের পক্ষে তাদের পাশে দাঁড়ানো সুবিধেজনক হবে ৷ অন্যদিকে, বিপর্যয় কত মানুষের প্রাণ কেড়ছে সেটা জানার অধিকার আছে গোটা দেশের ৷ শুধু ক্ষয়ক্ষতি জানা নয়, এর ফলে আগামিদিনে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজও খুব ভালোভাবে করা যায় ৷
পাহাড়ি এলাকার উন্নয়ন সেখানকার সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় ৷ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের জীবনযাপন সম্পর্কে সম্যক ধারনা তৈরি করতে হবে ৷ তাঁদের সমর্থন ও পরামর্শ নিয়েই উন্নয়নের কাজ করতে হবে ৷ নিজেদের এলাকাকে তাঁদের থেকে ভালো আর কেউ চেনে না ৷ কোনও ইঞ্জিনিয়ার বা দিল্লির ঝাঁ চকচকে সরকারি দফতরে বসে কাজ করা আমলার জ্ঞান স্থানীয়দের অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি হবে এমনটা মনে করা ঠিক নয় ৷ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাঁরা এলাকায় বাস করছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে উন্নয়নের কাজ করতে হয়তো যোশীমঠের ভয়াবহতা দেখতে হত না আমাদের ৷
হিমালয়ের কোলে থাকা কোনও রাজ্যে যে কোনও পরিকাঠামো নির্মাণের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত ওই এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা ৷ অর্থ রোজগার করা থেকে শুরু করে পর্যটকদের অধিক প্রাধান্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্রকে অবহেলা করার মতো আচরণ কখনও বরদাস্ত করা যায় না ৷ প্রকৃতির বিপক্ষে গিয়ে তথাকথিত উন্নয়নের ফল কী হতে পারে তা আমাদের জানা ৷
এর পাশাপাশি কাঠের চোরা কারবারি আর খনন-মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতেই হবে ৷ জল-বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার অব্যবহিত এই মাফিয়াদের গ্রেফতার করা দরকার ৷ তাদের অপরাধে শুধু একটি বা দুটি রাজ্য নয়, প্রভাবিত হয়েছে আসমুদ্রহিমাচল ৷ বনাঞ্চল নষ্ট করা এই বিপর্যয়ের অন্যতম বড় কারণ ৷ নদীর পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ থাকলে ক্ষতির পরিমাণ অবশ্যই কম হত ৷ এই পর্যায়ে এসে মনে হয় হিমালয়ে সবুজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে আইন আনা দরকার ৷ হিমালয়ের সবচেয়ে উপরের দিকের অংশে গাছ লাগানোর কথা থাকবে ওই আইনে ৷ সেই আইনের বলে যার গাছ কাটার সাহস দেখাবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পাহাড় বা ওই ধরনের এলাকার স্থানীয়রাও অনেক সময় গাছ কাটেন ৷ শর্ত আরোপ করে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ৷ শর্ত একটাই -গাছ কাটার পাশাপাশি নতুন বৃক্ষ রোপণ করতে হবে ৷
নীচু এলাকায় বাসস্থান থেকে অন্য কিছু তৈরির ক্ষেত্রে নিয়ম আরও কড়া করা দরকার ৷ কোনও আধিকারিক যাতে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার সাহস না দেখান নিশ্চিত করতে হবে সেটাও ৷ হিমালয়ের বুকে থাকা বনের ভিতর কোনওরকম নির্মাণ যাতে করা না যায় সেটা দেখতে হবে সরকারকে ৷ উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে পাহাড়ি এলাকার স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ করতে হবে ৷ বিপর্যয় রক্ষার জন্য মুম্বই থেকে শুরু করে দিল্লির মতো বড় শহরে বসে থাকা আধিকারিকরা নিরন্তর পরিকল্পনা করে চলছেন ৷ তাঁদের কথা শোনার চেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে এলাকার ইতিহাস জেনে সমাধানের ব্যকরণ তৈরি অনেক বেশি কার্যকর হবে ৷