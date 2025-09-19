ETV Bharat / lifestyle

স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু জুবিন গর্গের ! এটি করার আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে রাখা জরুরি ?

স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের । আপনি যদি করে থাকেন এই বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন ৷

zubeen-gargs-death scuba-diving
স্কুবা ডাইভিং করার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
স্কুবা ডাইভিং হল জলের নীচে নিজে বহনযোগ্য শ্বাসপ্রস্বাস নেওয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ডাইভিং করা । ডাইভিং এর আরও অনেক উপায় আছে যেমন- দম আটকে রেখে ডুব দেওয়া বা পাইপ জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে জলের উপর থেকে ডুবুরিকে নিশ্বাসের জন্য বাতাস সরবরাহ করা ইত্যাদি । তবে স্কুবা ডাইভার নিজেই নিজের নিশ্বাসের বাতাস সিলিন্ডারে করে বহন করে যা ব্যক্তিকে জলের নীচে আরও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা এবং সত্রিয়ভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেয় ।

শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়েই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 'ইয়া আলি' খ্যাত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ । খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমাজমাধ্যমে শোকবার্তার ঢল নেমেছে । পাশাপাশি, স্কুবা ডাইভিং কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে ।

বর্তমানে স্কুবা ডাইভিং পুরো বিশ্বেই বেশ জনপ্রিয় ৷ সমুদ্রের নীচে বিচরণ করার অনন্য উপায় হল স্কুবা ডাইভিং । সামুদ্রিক প্রাণীদের জগতে ভেসে ভেসে সৌন্দর্য উপভোগ করতেই স্কুবা ডাইভিং করে থাকেন সবাই ।

প্রত্যেকেই বলে থাকেন এটি একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৷ আপনি দেখতে পাবেন সমুদ্রতলের নীচে অবস্থিত বিস্তারিত জিনিস ৷ এখন শুধু বিদেশেই নয় বরং দেশেও এখন আপনি স্কুবা ডাইভিং করতে পারবেন । জুবিন গর্গের মৃত্যু মানুষের মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে ৷ তার আগে জেনে নেওয়া দরকার স্কুবা ডাইভিং কী ? এটি কারা, কোথায় ও কীভাবে করতে পারবেন ? সবথেকে বড় বিষয় এটি করার আগে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা ৷

কারা স্কুবা ডাইভিং করতে পারবেন না তা আগে জেনে নেওয়া দরকার ৷

আপনার শরীরে যদি বড় কোনও অপারেশন করা হয়, হৃদযন্ত্রে সমস্যা থাকলে, কখনও স্ট্রোক হলে, ফুসফুস কিংবা কিডনির সমস্যা থাকলে, সর্দি-কাশি হলে এবং হাঁপানি, শ্বাসকষ্টসহ উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা স্কুবা ডাইভিং থেকে বিরত থাকুন ৷

এছাড়াও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জানা জরুরি তা হল স্কুবা ডাইভিং যেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সেখানে কতটা দক্ষ তা আগে ভালো করে খোঁজ নিন । সমুদ্রে নামার আগে স্কুবার যন্ত্রগুলি ঠিক আছে কি না তা বারবার পরীক্ষা করুন । আবহাওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকুন । সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সময় জেনে নিন । প্রশিক্ষক ছাড়া একা একা সমুদ্রে নামা উচিত নয় ৷

একজন নতুন ডুবুরি হিসাবে, আপনাকে কানের চাপ সমান করা, মুখোশ পরিষ্কার করা প্রয়োজন । হাতের সংকেত ব্যবহার করে জলের নীচে যোগাযোগ করতে শেখাও নিরাপদ থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।

