কলকাতা, 26 অগস্ট: গণেশ চতুর্থীর দিন সাড়ম্বরে কলকাতায় হরিদ্রা গণপতির আরাধনা হবে একমাত্র বগলামুখী মাতৃমিশনে । জগত সংসারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যই হলুদ রঙের গণেশের আরাধনা করা হয় বলে জানা যায় ৷
রাত পোহালেই গণেশ চতুর্থী । তাই গণপতি বাবার পুজো ঘিরে তোরজোড় বেশ তুঙ্গে । বাজারে পা ফেলা দায় । বেশ কয়েক বছর ধরেই কলকাতার অলিতে গলিতে গণপতি আরাধনার দৃশ্য নজরে আসে । ছোট-বড় থিমও এসে গিয়েছে সেই পুজোয় । সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদ লাভ করতে মরিয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, শিল্পপতি সকলেই ।
বাজারে সবজির দাম শুনে মধ্যবিত্তের হাতে ছ্যাঁকা লাগলেও পার্বতী নন্দনের আশীর্বাদ কেউ হাতছাড়া করতে চাইছেন না । তাই দাম যা-ই হোক না কেন, একটু দর কষাকষি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাঁটি জিনিসটি তুলে নিচ্ছে সকলে । কেননা খাদ্যরসিক গণেশ বাবাজিকে খাঁটি জিনিসটিই দিতে হবে । লাড্ডু আর হরেকরকম মোদকে ভরে গিয়েছে মিষ্টির দোকানগুলি ।
সাধারণত গণেশ বাবাজিকে হালকা গোলাপি কিংবা লাল রঙের দেখতেই অভ্যস্ত মানুষ । তবে একেবারে হলুদ গণেশ রূপের আরাধনা কোথায় হয় তার হদিশ দিই । হলুদ রঙের গণেশ দেখতে কলকাতার বাইরে যেতে হবে না । খোদ কলকাতাতেই হলুদ গণেশের পুজো হয়ে আসছে বহুদিন ধরে । অতীতে ধাতুর গণেশ পূজিত হলেও চলতি বছর মাটির হরিদ্রা গণপতি আসছে বগলামুখী মাতৃমিশনে ।
সাধারণত সনাতন হিন্দুধর্মে শক্তিপথের উপাসকদের কাছেই শক্তিগণপতি কিংবা বীরগণপতি কিংবা উচ্ছিষ্ট গণপতির আরাধনা দেখতে পাওয়া যায় । তবে দশমহাবিদ্যার সিদ্ধবিদ্যা দেবী বগলামুখীকে প্রসন্ন করতে গেলে সবার প্রথমে হরিদ্রা গণপতির কৃপা পেতে হবে, এমনটাই উল্লেখ রয়েছে ।
এ বিষয়ে মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ কূলাবধূতাচার্য সোমানন্দ নাথ বললেন, "হরিদ্রা গণপতির আরাধনা কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না । আর এই রূপে পার্বতী নন্দনের পুজো করলে বিশেষ শক্তি মেলে এবং সমস্ত রকমের শত্রুকে চিরতরে দূর করা যায় । মূলত, দেবী স্তম্ভিনীকে সন্তুষ্ট করতে হলে সবার প্রথমে হরিদ্রা গণপতিকে সন্তুষ্ট করতে হবে । তাই জগত সংসারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য এই গণপতির আরাধনা হয় ।"
বগলামুখী মায়ের বাড়ি সূত্রে খবর, এদিন সকাল আটটায় হরিদ্রা গণপতির বিশেষ পুজো শুরু হবে, ভোগারতি হবে বেলা 11টায় । সাধারণ মানুষজন সকাল আটটা থেকে 10টার মধ্যে পুজো দিতে পারবেন । তবে এদিন হলুদ লাড্ডু, 11টি দুর্বা ও একটি ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে বিশেষ পুজো দিলে গণপতির বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব বলেই জানিয়েছেন মাতৃমিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ ।