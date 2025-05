ETV Bharat / lifestyle

আপনি কি জানেন পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদ কেন বিশেষ ? এর পেছনে রয়েছে বড় কারণ - MAGGI

পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদ কেন বেশি ভালো ( Getty Image )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 19, 2025 at 2:35 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:49 PM IST 3 Min Read

পাহাড়ে ভ্রমণে গিয়ে সেখানে ম্যাগি উপভোগ না করা অসম্ভব । পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদই আলাদা । আসলে, যখন আমরা হিমালয়ের ঠান্ডা অঞ্চলে ভ্রমণ করি তখন আমাদের মনোযোগ সেখানে সদ্য তৈরি ম্যাগি নুডলস পরিবেশন করা স্টলের দিকে যায় ৷ এই স্টলগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিজেদের থামাতে পারি না এবং গরম ম্যাগির স্বাদ নিতে বসে যাই ৷ এই স্টলগুলিতে তৈরি ম্যাগির স্বাদ একেবারেই অনন্য । মনে হয় এই স্বাদের ম্যাগি আমরা আগে কখনও খাইনি । ম্যাগি আজ ভারতীয় খাবারের এতটাই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যে, বিশ্বাস করা কঠিন একটা সময় ছিল যখন আমরা এর নামও জানতাম না । সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে, খাদ্য লেখক এবং সম্প্রচারক কুণাল বিজয়করকে ব্যাখ্যা করতে দেখা গিয়েছে পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদ আরও বেশি ৷ কেন জানেন ? ম্যাগির প্রতি উন্মাদনা বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় বেশি, যেখানে রাস্তার ধারের 'ম্যাগি পয়েন্ট' বেশ সাধারণ । মানালি, সিমলা এবং দার্জিলিংয়ের মতো জায়গায়, এই স্টলগুলি ম্যাগি প্রেমীদের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় । পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদ আরও বেশি ভালো, সম্ভবত ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প ৷ এছাড়াও এটি স্থানীয় মানুষের অভ্যাস এবং সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে । পাহাড়ে ম্যাগির স্বাদ কেন বেশি ?

Last Updated : May 19, 2025 at 2:49 PM IST