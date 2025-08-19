মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2025 বিজয়ী হলেন রাজস্থানের মনিকা বিশ্বকর্মা । তিনি 18 অগস্ট, সোমবার এই কাঙ্ক্ষিত মুকুট জিতেছেন । এদিকে উত্তর প্রদেশের তানিয়া শর্মা প্রথম রানার-আপ, হরিয়ানার মেহক ধিংড়া দ্বিতীয় রানার-আপ এবং আমিশি কৌশিক তৃতীয় রানার-আপ ।
গত বছরের মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2024-এর বিজয়ী রিয়া সিংহ মনিকা বিশ্বকর্মাকে মুকুট পড়িয়ে দেন । এখন মনিকা নভেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 74তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন মনিকা বিশ্বকর্মা কে এবং তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ।
মনিকা বিশ্বকর্মা কে ?
মনিকা বিশ্বকর্মা রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরে জন্মগ্রহণ করেন ৷ কিন্তু বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন । তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির ছাত্রী । মনিকা গত বছর মিস ইউনিভার্স রাজস্থানের খেতাব জিতেছিলেন ৷ এরপর তিনি জাতীয় পর্যায়ে তাঁর প্রতিভা প্রমাণ করেছেন ।
মনিকা কেবল সুন্দরই নন, একজন সমাজকর্মীও ৷ তিনি মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি অনেক কাজ করে যাচ্ছেন । তিনি নিউরোনোভা নামে একটি প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা, যা নিউরোবৈচিত্র্যের রোগীদের জন্য সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য় করে । তিনি বিশ্বাস করেন ADHD-এর মতো অবস্থাকে ব্যাধি হিসেবে নয় বরং একটি ভিন্ন ধরণের মানসিক ক্ষমতা হিসেবে দেখা উচিত ।
মনিকা বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে BIMSTEC Sewocon-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন । একজন প্রশিক্ষিত NCC ক্যাডেট, ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী এবং শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন চমৎকার বক্তাও । ললিত কলা একাডেমি এবং জেজে স্কুল অফ আর্টসে তিনি সম্মানিত হয়েছেন ।
মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া হওয়ার পর, মনিকা সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন "যেদিন আমি আমার উত্তরসূরির হাতে মিস ইউনিভার্স রাজস্থানের মুকুট তুলে দিয়েছিলাম, সেদিনই আমি মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার অডিশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম... একই দিনে একটি অধ্যায় শেষ করা এবং আরেকটি অধ্যায় শুরু করা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং ভাগ্য । এটি একটি লক্ষণ যে বৃদ্ধির জন্য থামার দরকার নেই ।"