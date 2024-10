ETV Bharat / lifestyle

ফোনে আশক্ত মারাত্বক ক্ষতির কারণ হতে পারে, ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্তি পান এভাবে

কলকাতা: আজকাল বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ ডিজিটাল আসক্তি বা ইন্টারনেট আসক্তিতে ভুগে থাকেন । উদ্বেগের বিষয় হল, এই আসক্তির শিকার হওয়া অধিকাংশ মানুষই জানেন না তাঁদের এই সমস্যার কথা ৷ অনেকে এটাকে কোনও সমস্যা বলে মনেও করেন না ।

আজকের ডিজিটাল যুগে মোবাইল ফোন আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । কাজ যাই হোক না কেন, আমাদের ফোন ছাড়া অসম্পূর্ণ বোধ করি । কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার আসক্তিতে পরিণত হতে পারে ? ফোন আসক্তি আজকাল সাধারণ হয়ে উঠেছে ৷ ফলে শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ সবাই এই আসক্তির শিকার হচ্ছে ।

নয়াদিল্লির মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশিস সিং বলেন, "তাঁর রোগীদের মধ্যে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ রয়েছেন যাঁরা ফোন আসক্তির প্রভাবের কারণে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন । আর এরমধ্যে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলে বর্তমান ।"

তিনি ব্যাখ্যা করেন, মোবাইল আসক্তি শুধুমাত্র আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না বরং আমাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এমনকি এই আসক্তি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, আচরণ ও সম্পর্ককে প্রভাবিত করে । তাই এই নেশা পরিহার করা আজ বড় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে । ফোনের আসক্তি এড়াতে আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে এবং ফোনের ব্যবহার সীমিত করতে হবে । শুধুমাত্র সুষম ব্যবহারই আমাদের এই আসক্তি থেকে বাঁচাতে পারে । এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বুঝতে পারে যে প্রযুক্তি আমাদের জন্য, আমরা প্রযুক্তির জন্য নয় ।

মোবাইল আসক্তির অসুবিধা (Disadvantages of mobile Addiction):

ডাঃ আশিস সিং বলেন, "ফোন আসক্তি আমাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । ক্রমাগত ফোন ব্যবহারের ফলে চোখের জ্বালা, মাথাব্যথা, ঘুমের অভাব এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যা হতে পারে । একই সময়ে যখন আমরা বেশিরভাগ সময় ফোনে ব্যয় করি, তখন আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনও প্রভাবিত হয় । আমাদের প্রিয়জনের সঙ্গে কম দেখা করি, কথা বলার পরিবর্তে বার্তাগুলিতে বেশি মনোযোগ দি এবং বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে যাই । একই সময়ে মানুষ যখন পরিবারে একসঙ্গে বসে, একে অপরের সঙ্গে কথা বলার পরিবর্তে বা তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিবর্তে ফোনে ব্যস্ত থাকে ৷ যার কারণে সম্পর্কের মধ্যে অকথ্য দূরত্ব দেখা দিতে শুরু করে ।"

তিনি ব্যাখ্যা করেন, ফোন আসক্তির পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে । যারমধ্যে প্রথম কারণ সোশাল মিডিয়া । মানুষ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো অ্যাপগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে থাকেন । সারাক্ষণ আপডেট থাকা, রিল দেখা, লাইক-কমেন্ট দেখা এক ধরনের নেশা হয়ে যায় । দ্বিতীয় কারণ হল অনলাইন গেম । অনেকেই গেম খেলতে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে সময়টাও খেয়াল করেন না । তাছাড়া আজকাল আমাদের কাজ ও পড়াশোনার জন্য ফোনের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ৷ যার কারণে আমরা এর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি না ।

ফোন আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় (Ways to get rid of phone addiction):