প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাপান সফরের উদ্বোধনী দিনে, দারুমা-জি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রেভারেন্ড সেইশি হিরোস তাঁকে একটি দারুমা পুতুল উপহার দেন ৷ যা জাপানের একটি প্রতীকী সাংস্কৃতিক প্রতীক । এই পুতুলগুলিকে দেশে ভাগ্যবান মন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় ।
প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এমন একটি পুতুল উপহার দেওয়ার মধ্যে স্পষ্টতই প্রতীকী তাৎপর্য ছিল । এটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক উপহার এবং আশীর্বাদ, ভারত-জাপান সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তার জন্য তাঁর সৌভাগ্যকে কামনা করা হয় ।
দারুমা পুতুল কী (What Is Daruma Doll) ?
দারুমা হল একটি ঐতিহ্যবাহী জাপানি ইচ্ছার পুতুল যা সাধারণত কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয় । এটি পঞ্চম শতাব্দীর জেন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বোধিধর্মের আদলে তৈরি । জাপানি ওয়েবসাইট daruma.jp অনুসারে, পুতুলটিকে অধ্যবসায় এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷ যা প্রায়শই লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অর্জনের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যবহৃত হয় ।
পুতুলটি কেনার সময় তার চোখ সাদা এবং ফাঁকা থাকে । ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে বা লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরে মালিক বাম চোখে কালো কালি দিয়ে ভরাট করেন । উদ্দেশ্য অর্জনের পরেই কেবল ডান চোখ রঙ করা হয়, যা পুতুলটিকে নিষ্ঠা এবং সাফল্যের জীবন্ত প্রতীক করে তোলে ।
ভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ?
দারুমা কাঞ্চিপুরমে জন্মগ্রহণকারী একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী বোধিধর্মের ধ্যানের প্রতিনিধিত্ব করে, যাকে জাপানে দারুমা দাইশি বলা হয় । বোধিধর্ম তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঁজ করে দেয়ালের দিকে মুখ করে নয় বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে । দারুমা পুতুলের অদ্ভুত, গোলাকার চেহারা, যার চোখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, এই ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । কিংবদন্তি অনুসারে, বোধিধর্ম ভারত থেকে চীনের হেনান প্রদেশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে একটি গুহায় ধ্যান করেছিলেন ।
দারুমা পুতুলের ইতিহাস:
দারুমার উৎপত্তিস্থল গুনমার তাকাসাকির শোরিনজান দারুমাজি মন্দির থেকে বলে মনে করা হয় ৷ যা 1697 সালে নির্মিত হয়েছিল । মন্দিরে দারুমা পুতুলের বিশাল স্তুপ রয়েছে । তাকাসাকি জাপানের দারুমা পুতুলের অন্যতম বৃহত্তম নির্মাতা । মন্দিরটি এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে সমৃদ্ধি এবং বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেক সম্রাট ও শোগুন আশীর্বাদ পেতে এসেছিলেন । স্থানীয়রা এখন প্রায়শই পরীক্ষা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সভার আগে এখানে আসেন ।
সৌভাগ্যের জিনিস হিসাবে দারুমার জনপ্রিয় প্রতীকবাদ টোকিওর উত্তরে তাকাসাকির শোরিনজান দারুমা মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বোধিধর্মের চিত্র তুলে ধরে নববর্ষের আকর্ষণ আঁকতেন ৷ যা প্যারিশিয়ানদের সুখ, সমৃদ্ধি এবং দুর্ভাগ্য থেকে সুরক্ষা বয়ে আনত । চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের তৈরি মাচের মূর্তির রূপ প্রবর্তন করা হয় ৷ যা এখন দারুমা পুতুলে বিবর্তিত হয় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের তাৎপর্য জাপান এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রায়শই ব্যবসা, রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় । জানা যায়, প্রতিবছর হাজার হাজার দর্শনার্থী পুতুল কিনতে আসেন ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দারুমা পুতুল কেন উপহার দেওয়া হয়েছিল ?
প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে এমন একটি পুতুল উপহার দেওয়ার স্পষ্ট প্রতীকি গুরুত্ব ছিল । এটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক উপহার ৷ এটি আশীর্বাদের মতো ও ভারত-জাপান সম্পর্ক সাফল্য কামনা করা হয় । ছোট গোলাকার পুতুলটি, তার অটল চোখ একটি উপহারের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে । এটি আপাতদৃষ্টিতে দু'টি সংস্কৃতির মধ্যে একটি সেতু যা জাপানের শতাব্দী প্রাচীন অধ্যবসায়ের দর্শনকে ভারতের বর্তমান আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল ।