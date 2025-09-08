কেন এসি বিস্ফোরণের ঘটনা বাড়ছে, জেনে নিন কীভাবে এই সমস্যা এড়ানো যায় ও কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?
এসি বিস্ফোরণের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই এর পিছনের সম্ভাব্য কারণগুলি বুঝুন এবং কীভাবে এড়ানো যায় তা বিস্তারিতভাবে জানুন ।
Published : September 8, 2025 at 3:39 PM IST
রবিবার ভোরে ফরিদাবাদের গ্রিন ফিল্ড কলোনিতে একটি বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসার বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিন সদস্য নিহত হয়েছেন । ভোর 3টের দিকে যখন পুরো পরিবার ঘুমাচ্ছিল, তখন চারতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় এই বিস্ফোরণ ঘটে । প্রথম তলায় বসবাসকারী নিহতদের মধ্যে শচীন কাপুর, তার স্ত্রী রিঙ্কু কাপুর এবং তাদের মেয়ে সুজান । দম্পতির ছেলে আরিয়ান কাপুর বারান্দা থেকে লাফিয়ে বিস্ফোরণে বেঁচে যান, তবে তার পায়ে ফ্র্যাকচার হয় এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে । পুলিশের মতে, পরিবারটি বারান্দায় পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল, যার ফলে তিন সদস্য এবং তাদের পোষা কুকুর শ্বাসরোধে মারা যায় ।
তবে, এটিই প্রথম এসি বিস্ফোরণের ঘটনা নয় । এর আগে 2024 সালেও অনেক রাজ্য থেকে এসি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছিল । এমন পরিস্থিতিতে এখন প্রশ্ন উঠছে যে এসি বিস্ফোরণের ঘটনা কেন বাড়ছে এবং এসি বিস্ফোরণের সমস্যা কীভাবে এড়ানো যায় ও কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?
কেন এসি বিস্ফোরণের ঘটনা বাড়ছে ?
অতিরিক্ত গরমে এসি ক্রমাগত চালানোর ফলে এটি অতিরিক্ত গরম এবং ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় । এর পিছনের কারণগুলি হল অতিরিক্ত তাপ, দুর্বল তারের ব্যবস্থা, অনুপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ওঠানামা (ভোল্টেজ) এবং দুর্বল শীতলকরণ । এই পরিস্থিতিতে, এসির কনডেন্সারের উপর চাপ বৃদ্ধি পায় । এরফলে কনডেন্সার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় । আরও কী কী কারণে এসিতে বিস্ফোরণ হতে পারে তা বিস্তারিতভাবে জেনে নিন ।
রেফ্রিজারেন্ট লিকেজ: এয়ার কন্ডিশনারের রেফ্রিজারেন্ট সিস্টেমে লিকেজ থাকলে, রেফ্রিজারেন্ট বেরিয়ে এসে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে । নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, এই মিশ্রণটি অত্যন্ত দাহ্য হতে পারে এবং আগুন লাগলে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে ।
বৈদ্যুতিক সমস্যা: ত্রুটিপূর্ণ তার, ওভারলোডেড সার্কিট বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণে এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের ভিতরে শর্ট সার্কিট বা অতিরিক্ত গরম হতে পারে । এরফলে আগুন বা অন্যান্য গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে ।
চাপ তৈরি: কিছু বিরল ক্ষেত্রে, কম্প্রেসার বা এসি ইউনিটের অন্যান্য উপাদানের ত্রুটি সিস্টেমের ভিতরে চাপ তৈরি করতে পারে । যদি এই চাপ সময়মতো সংশোধন না করা হয়, তাহলে এটি সিস্টেম ফেটে যেতে পারে বা অন্যান্য গুরুতর সমস্যার কারণ হতে পারে ।
এসি বিস্ফোরণের সমস্যা কীভাবে এড়ানো যায় এবং কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ?
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ: গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার আগে আপনার এসি সার্ভিসিং করুন ৷ আপনার এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিটের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা করুন । এর মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার করা, লিক পরীক্ষা করা, বৈদ্যুতিক সংযোগ পরীক্ষা করা এবং সমস্ত উপাদান সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
সঠিক ইনস্টলেশন: নিশ্চিত করুন আপনার এয়ার কন্ডিশনারটি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার দ্বারা সঠিকভাবে ইনস্টল করা হয়েছে । কারণ অনুপযুক্ত ইনস্টলেশন নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পরিচালনাগত সমস্যার কারণ হতে পারে ।
অতিরিক্ত লোডিং সার্কিট এড়িয়ে চলুন: নিশ্চিত করুন আপনার এয়ার কন্ডিশনার বাড়ির বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলিকে অতিরিক্ত লোড করছে কি না । যদি আপনি কোনও বৈদ্যুতিক সমস্যা লক্ষ্য করেন, যেমন এসি চলাকালীন আলো জ্বলে, তাহলে একজন ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা এসির তার পরীক্ষা করান । নিয়মিত এয়ার ফিল্টার পরিবর্তন করুন কারণ আটকে থাকা ফিল্টার বায়ুপ্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে, যার ফলে এসি আরও বেশি কাজ করে, অতিরিক্ত গরম হয় এবং বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাড়ায় ।
কাছাকাছি দাহ্য পদার্থ এড়িয়ে চলুন: আপনার এসিকে শ্বাস নেওয়ার জন্য জায়গা দিন । বাইরের ইউনিটের চারপাশের জায়গা পরিষ্কার রাখুন । সঠিক বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করতে ইউনিটের চারপাশে কমপক্ষে দুই ফুট জায়গা বজায় রাখুন । ইউনিটের কাছে পেট্রোল বা রঙের মতো দাহ্য পদার্থ রাখবেন না ।
এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করবেন না: কখনও এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করা উচিত নয় । এসি ইউনিটগুলির জন্য একটি ডেডিকেটেড সার্কিট প্রয়োজন । এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করলে সার্কিট ওভারলোড হতে পারে এবং অতিরিক্ত গরম হতে পারে ।
এসির শব্দ শুনুন: সর্বদা আপনার এসির শব্দ শুনুন । অস্বাভাবিক শব্দ বা দুর্গন্ধ আসন্ন বিপদের লক্ষণ হতে পারে । যদি আপনার এসি ইউনিট গ্রাইন্ডিং শব্দ করে, অতিরিক্ত কম্পন করে, অথবা জ্বলন্ত গন্ধ নির্গত করে, তাহলে অবিলম্বে এটি বন্ধ করুন এবং একজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।
এই টিপসগুলি অনুসরণ করুন:
অতিরিক্ত গরমের সময় এসির কম্প্রেসার ছায়ায় রাখুন ।
কম্প্রেসার এবং কনডেন্সার ইউনিটের চারপাশে সঠিক বায়ুচলাচল নিশ্চিত করুন যাতে ইউনিটটি অতিরিক্ত গরম না হয় ।
এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার রাখুন এবং ইউনিটের উপর চাপ কমিয়ে দিন ৷
এসিটিকে সরাসরি তার সার্কিটের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন ।
যদি আপনার এসিতে কখনও আগুন লেগে থাকে, তাহলে এটির প্লাগ খুলে রাখুন এবং নিয়মিত তারের সংযোগ পরীক্ষা করুন ।
ইউনিটটি রিফিল করার সময় সঠিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করুন ।
সঠিক বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিটের চারপাশে কমপক্ষে দুই ফুট জায়গা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় ।
তারের সংযোগ, আলগা সংযোগ এবং সম্ভাব্য সমস্যাগুলি পরীক্ষা করার জন্য একজন টেকনিশিয়ানের সঙ্গে দেখা করুন ।