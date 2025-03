ETV Bharat / lifestyle

40 ডিগ্রি তাপমাত্রায় পৌঁছনোর আগেই ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে

Published : Mar 6, 2025, 9:41 AM IST

ইন্ডিয়া গেট: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে নির্মিত ইন্ডিয়া গেট হল দিল্লির সবচেয়ে প্রতিকী ল্যান্ডমার্ক । যদিও দিনের বেলায় এখানে ভিড় থাকতে পারে, সন্ধ্যায় এটি দেখার মতো একটি দৃশ্য । হালকা ঠান্ডা বাতাস এবং আলোয় ঝলমল করা ইন্ডিয়া গেট আপনার সন্ধ্যাকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে ।

এখানে আপনি গিয়ে রাতে ইন্ডিয়া গেটের সৌন্দর্য দেখুন ।

রাস্তার খাবার উপভোগ করুন ।

নৌকা বাইচ উপভোগ করুন ।

গার্ডেন অফ ফাইভ সেনসেস (The Garden of Five Senses):

আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমী হন এবং একটি শান্তিপূর্ণ জায়গা খুঁজছেন, তাহলে গার্ডেন অফ ফাইভ সেনসেস হল সেরা বিকল্প । এই সুন্দর বাগানটি কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ নয়, এতে অনেক সুন্দর ভাস্কর্য এবং জলপ্রপাত রয়েছে যা এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ।

এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সবুজ পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন । এই জায়গাটি ফটোগ্রাফির জন্য দারুন ।

জাতীয় রেল জাদুঘর (National Railway Museum): যদি আপনি ট্রেন এবং রেলওয়ের ইতিহাসে আগ্রহী হন, তাহলে জাতীয় রেল জাদুঘরটি দেখার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা । এখানে আপনি ভারতের ঐতিহাসিক ট্রেন, ইঞ্জিন এবং রেলের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক অনন্য জিনিস দেখতে পাবেন ।