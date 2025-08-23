ETV Bharat / lifestyle

আপনি কি আগে শিবের এই 10টি রূপ সম্পর্কে জানতেন ? - 10 DIFFERENT AVATARS OF LORD SHIVA

এই প্রতিবেদনে শিবের 10টি রূপ এবং তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নিন বিস্তারিত ৷

LORD SHIVA
শিবের এই 10টি রূপ (Etv Bharat)
হিন্দুধর্মে মহাদেব হলেন সবচেয়ে পূজিত দেবতাদের মধ্যে একজন । ভগবান শিব বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন । তিনি স্রষ্টা, ধ্বংসকারী এবং দেবতাদের দেবতা হওয়ায়, তাঁর প্রতিটি অবতার একটি অর্থ প্রকাশ করে । ভগবান শিবের এই বিভিন্ন রূপ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে । আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভগবান শিবের রূপ সম্পর্কে ৷

1) পশুপতিনাথ: পশুপতিনাথ জি সকল জীবের প্রভু হিসেবে পরিচিত । এটি ভগবান শিবের রূপ যিনি সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন । এই অবতার মানুষ, প্রাণী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতীক এবং মানুষকে প্রকৃতির প্রশংসা করতে পারে ৷ এরসঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করে । নেপালে সবচেয়ে বিখ্যাত পশুপতিনাথ জি মন্দির রয়েছে ৷ যেখানে তাকে রক্ষাকর্তা দেবতা হিসেবে পুজো করা হয় ।

2) নটরাজ: ভগবান শিবকে নটরাজের রূপে একজন মহাজাগতিক নৃত্যশিল্পী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ৷ যেখানে তাকে তাণ্ডব পরিবেশন করতে দেখানো হয়েছে । ভগবান শিবের এই রূপ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং ধ্বংসের চক্রকে প্রতিনিধিত্ব করে । নটরাজ মূর্তিটি অগ্নিশিখা দ্বারা বেষ্টিত, যা মহাবিশ্বের পুনর্জন্ম এবং অজ্ঞতার ধ্বংসের উপর জোর দেয় । নটরাজ ঐশ্বরিক শক্তির রূপান্তরকারী শক্তি এবং পরিবর্তনের নিশ্চিততার উপর শিক্ষা দেন । নটরাজের রূপে ভগবান শিব অপস্মর নামে দৈত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, যে মানুষকে মায়া এবং অজ্ঞতার সঙ্গে বিভ্রান্ত করেছিল ।

3) অর্ধনারেশ্বরী: ভগবান শিবের এই সুন্দর রূপে, তিনি পুরুষ ও নারী শক্তির ঐক্য এবং সংমিশ্রণের প্রতিনিধিত্ব করেন । শিবকে এই রূপে অর্ধেক নারী, অর্ধেক পুরুষ, দেবী পার্বতীর সাথে একত্রিত করে চিত্রিত করা হয়েছে । এই রূপটি পুরুষ ও নারী শক্তির আদর্শ সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে । এটি প্রতীকী যে শিব (চেতনা), শক্তি (শক্তি) এর মিলন ছাড়া সৃষ্টি ও জীবন অসম্পূর্ণ ।

4) মহাকাল: মহাকালকে সময়ের অধিপতি হিসেবে পরিচিত ৷ যিনি শিবের ধ্বংসাত্মক দিককে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সময় নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন । মহাকালকে তার অনুসারীদের শক্তিশালী রক্ষক ও ধর্মের রক্ষক হিসেবেও দেখা হয় । মহাকালেশ্বর মন্দিরটি ভগবান মহাকালের প্রতি নিবেদিত এবং প্রচুর সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে ভগবান মহাকালের এক ঝলক দেখতে আসেন ।

5) ভৈরব: ভগবান শিবের অন্যতম ভয়ঙ্কর রূপ ৷ ভৈরবকে সুরক্ষা এবং ধ্বংস উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে । প্রায়শই ত্রিশূল এবং হুমকিস্বরূপ মুখ দিয়ে চিত্রিত করা হয় ৷ এই অবতার অজ্ঞতা, অহংকার এবং ভয়ের ধ্বংসকে প্রতিনিধিত্ব করে । ভৈরবকে উপাসনা করার অনেক উপায় রয়েছে ।

6) দক্ষিণমূর্তি: ভগবান দক্ষিণমূর্তি হলেন পরম গুরু বা গুরু নামে পরিচিত ভগবান শিবের আরেকটি রূপ ভগবান শিব হলেন গুরুর গুরু এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য এই রূপে তাঁকে একটি বেন গাছের নীচে বসে চিত্রিত করা হয়েছে । এই অবতার জ্ঞান এবং আত্ম-উপলব্ধির মূল্যের উপর জোর দেয় ।

7) বীরভদ্র: ভগবান শিবের আরেক যোদ্ধা হলেন বীরভদ্র । ভগবান শিব ক্রুদ্ধ হয়ে বীরভদ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন ৷ যখন তাঁর স্ত্রী সতী নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন । এই ভয়ঙ্কর অবতার ধর্ম এবং ধর্মের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে । ভক্তরা নৈতিক নীতিগুলি বজায় রাখতে এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করতে অনুপ্রাণিত হন ।

8) অঘোর: অঘোর একটি তপস্বী রূপ এবং এটি ধ্বংসাত্মকও বলে বিবেচিত হয় । অঘোর শিবের পরিবর্তন এবং তপস্যার প্রতীক । কবরস্থানের সাথে যুক্ত এই অবতার মৃত্যুকে চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসাবে গ্রহণ এবং বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরে । এটি অনুসারীদের জীবন ও মৃত্যুর চক্র গ্রহণ করতে এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে উৎসাহিত করে ।

9) রুদ্র: রুদ্র হলেন ভগবান শিবের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ, যিনি ঝড়ের দেবতা হিসেবে পরিচিত। শিবের প্রাচীনতম বৈদিক প্রকাশ রুদ্র, আদমের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং প্রকৃতির ভয়ঙ্কর দিক শিকার, ঝড়, বন্যপ্রাণী - সবই তার সাথে জড়িত। রুদ্র হলেন ধ্বংসের শুদ্ধিকরণ শক্তির প্রতীক, যা পুনর্জন্ম এবং বিকাশের জন্য জায়গা করে দেয় ।

10) কাল ভৈরব: নাম থেকেই বোঝা যায়, কাল ভৈরব হলেন সময় ও মৃত্যুর অধিপতি এবং ভগবান শিবের অন্যতম ভয়ঙ্কর রূপ । ভগবান শিবের এই রূপ মানুষকে তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর মনোনিবেশ করার গুরুত্ব বুঝতে উৎসাহিত করে । কাল ভৈরবের উপাসনা করে জীবনের গভীর দিকগুলি বোঝা এবং ভয়কে জয় করা সহজ হয় ।

