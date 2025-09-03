যদি আপনি কিছু বাস্তু নিয়ম উপেক্ষা করেন, তাহলে আপনার জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে । বাস্তু ত্রুটি অর্থ ব্যয়ের কারণ হতে পারে ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিবারের সদস্যদের ক্রমাগত অসুস্থ থাকা, মারামারি এবং ঝগড়ার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে কিছু বিষয় মাথায় রেখে আপনি বাস্তু ত্রুটি এড়াতে পারেন ।
বাস্তুর নীতি নির্ভর করে পাঁচটি উপাদানের বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাসের উপর: পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফল অর্জনের জন্য । এরসঙ্গে দিকনির্দেশনাকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় । প্রতিটি দিকের নিজস্ব প্রধান দেবতা রয়েছে যার নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে । তা আপনারও জেনে নেওয়া জরুরি ৷
পৃথিবী ভ্রমণের জন্য মূল দিকনির্দেশনাগুলির গভীর ধারণা প্রয়োজন: পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ । এই মৌলিক বিষয়গুলি কেবল নৌচলাচলের জন্যই অপরিহার্য নয় বরং বাস্তুশাস্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা একটি স্থানের শক্তি এবং সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করে ।
বাস্তুশাস্ত্র এবং দিকনির্দেশনা: প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য বিজ্ঞান, বাস্তুশাস্ত্র, শক্তি প্রবাহ এবং সুস্থতার উপর মূল দিকনির্দেশের গভীর প্রভাবের উপর জোর দেওয়া হয় । বাস্তু নীতি অনুসারে, উত্তর এবং পূর্বমুখী সম্পত্তি ইতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে ৷ এছাড়াও বৃদ্ধি এবং সাফল্যকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে । বিপরীতে দক্ষিণ এবং পশ্চিমমুখী সম্পত্তিগুলির ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সতর্ক ও নির্দিষ্ট প্রতিকারের প্রয়োজন । প্রতিটি দিক একটি নির্দিষ্ট উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ৷ পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং মহাকাশ যা একটি স্থানের সামগ্রিক আভাকেও প্রভাবিত করে ।
পশ্চিম দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তু নিয়ম: বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যদি আপনার রান্নাঘর বাড়ির পশ্চিম দিকে থাকে তাহলে এটি শুভ বলে বিবেচিত হয় । শুধু মনে রাখবেন রান্নাঘর এবং টয়লেট একে অপরের কাছাকাছি যাতে না নয় ৷ অন্যথায় এটি বাস্তু দোষের কারণ হতে পারে ।
দক্ষিণ দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তু নিয়ম: বাস্তুশাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, বাড়ির দক্ষিণ দিক যত বেশি ঢেকে রাখা হবে, ততই ভালো । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি ঘরের এই দিকে সিন্দুক, মেশিন ইত্যাদির মতো ভারী জিনিসপত্র রাখতে পারেন । এটি করলে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে । তবে ভুল করেও ভাঙা যন্ত্রপাতি, আবর্জনা, জুতো বা তুলসি গাছ ইত্যাদি দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত নয় । এটি করা অশুভ বলে মনে করা হয় ।
এই দিকগুলিও আপনার মাথায় রাখা প্রয়োজন:
অগ্নেয় কোন (দক্ষিণ-পূর্ব দিক) বাস্তুশাস্ত্রে এই দিকটিকে আগুনের দিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এমন পরিস্থিতিতে আপনি রান্নাঘর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং হিটারের মতো আগুনের সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিসপত্র এই দিকে রাখতে পারেন ।
ঈশান কোন (উত্তর-পূর্ব দিক) বাস্তুশাস্ত্রে ঈশান কোনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই দিকে পূজার স্থান থাকা শুভ বলে মনে করা হয় । এছাড়াও, বাড়ির এই দিকে জলের ট্যাঙ্ক বা বোরিং থাকা ভালো ।
বৈভ্য কোন (উত্তর-পশ্চিম দিক) বাড়ির এই দিকে শোবার ঘর বা গ্যারেজ থাকা ভালো বলে মনে করা হয় ।
নৈরিত্য কোন (দক্ষিণ-পশ্চিম) বাস্তুশাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে আপনি এই দিকে একটি ক্যাশ কাউন্টার তৈরি করতে পারেন অথবা আপনি মেশিন ইত্যাদিও রাখতে পারেন ।
(এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিকার বা পরামর্শ এবং বিবৃতিগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা । এরজন্য ইটিভি ভারত কোনও অংশে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ গ্রহণ করুন ) ৷