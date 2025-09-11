পুজোতে সুন্দর পোশাকে পার্টানারের সঙ্গে বেড়ানোর কথা ভাবছেন অথচ শরীরে মেদ ? ঝরাতে মেনে চলুন এই সেরা টিপস
আজকের ব্যস্ত জীবনে, খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে স্থূলতার সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ওজন কমাতে সকালের অভ্যাস পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : September 11, 2025 at 11:19 AM IST
ভুঁড়ি কমানো অনেকটাই ঝক্কির কাজ সেটা পিঠের মেদ হোক বা পেটের ৷ মেদ নিয়ে মাথা ঘামান বেশির ভাগই বিশেষ করে কোনও অনুষ্ঠানে ৷ আর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গাপুজো বলে তো আর কথাই নেই ৷ তবে পিঠ ও হাতে জমে থাকা মেদ সবচেয়ে বেশি চিন্তার । পছন্দের 'ডিপ কাট' ব্লাউজ় বা কোনও ইন্ডিয়ান পোশাক পরার সময়ে টের পাওয়া যায় । পুজো এসেই গেল হাতে গোনা আর কয়েকটাদিন বাকি । পছন্দের শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ় বানাতে দিয়েছেন । বা ডিজাইন করে কোনও কুর্তি সেট ৷ পিট কাটা বা কাঁধ খোলা ড্রেসও পরবেন বলে ভেবেছেন । শুধু সমস্য়া মেদ ৷ হাতে যে কদিন সময় আছে তাতে মেদ কমিয়ে ফেলতে পারেন ঘরোয়া কিছু উপায়ে ।
স্থূলতার কথা বলতে গেলে, ওজন যত দ্রুত বাড়ে, তা কমানো তত কঠিন । তবে ওজন কমাতে মানুষ জিমে যান এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরান । তারা অনেক ধরণের ডায়েটও অনুসরণ করে থাকেন । এরজন্য আপনাকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় । কিন্তু যদি সকালের অভ্যাসে একটু পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায় । ডায়েটিশিয়ানরা জানান, সকালের কিছু সাধারণ অভ্যাস করলে ওজন কমানোর যাত্রা অনেকটা সহজ হয়ে যায় ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু সকালের অভ্যাস সম্পর্কে যা গ্রহণ করলে কেবল বিপাক বৃদ্ধি পাবে না, ওজনও দ্রুত হ্রাস পাবে । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা প্রয়োজন: যদি আপনি দ্রুত ওজন কমাতে চান, তাহলে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে । এতে আপনি ব্যায়াম করার এবং ব্রেকফাস্ট করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন । আপনি যদি রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেন, তাহলে শরীরের বিপাকও বৃদ্ধি পায় ।
হালকা গরম জল পান করুন: সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, প্রথমে এক গ্লাস হালকা গরম জল পান করুন । এটি বিপাক বৃদ্ধি করে । চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াও দ্রুত হয় । আপনি চাইলে লেবু জল, জিরে জল বা আদা-মধু জলও পান করতে পারেন । এটি হজমের উন্নতি করে । বিপাক বৃদ্ধি পায় এবং পেট ফোলাভাবও কম হয় ।
যোগব্যায়াম বা ব্যায়াম করুন: ওজন কমানোর জন্য ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সকালে যোগব্যায়াম বা কার্ডিও ব্যায়াম করলে ক্যালোরি দ্রুত পোড়ে । এর সঙ্গে সঙ্গে পেশীও শক্তিশালী হয় । আপনি নিয়মিত এটি করলে ওজন কমানো সফল হবে ।
স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট করুন: আপনার সবসময় পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট করা উচিত । যদি ব্রেকফাস্ট বাদ দেন, তাহলে এটি বিপাক ক্রিয়াকে ধীর করে দেয় । এর ফলে ওজন কমানো কঠিন হয় । প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট বিপাক বৃদ্ধি করে । এটি অতিরিক্ত খাওয়াও প্রতিরোধ করে ।
ভালো ঘুমানো প্রয়োজন: আপনি যদি ভালো করে ঘুমান ও মানসিক চাপ না নেন, তাহলে ওজন কমানোও সহজ হয়ে যায় । আসলে, ঘুমের অভাব এবং মানসিক চাপের কারণে আমাদের শরীরে কর্টিসল হরমোন বৃদ্ধি পায় । এর ফলে চর্বি জমা হয়। প্রতিদিন আট ঘণ্টা ভালো ঘুমানো জরুরি ।
এছাড়াও কিছু খাবার ওজন কমাতে সাহায্য করবে ৷ গ্রিন টি শরীরের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও কুমড়ো ও ওটস কার্যকরী উপাদান ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
