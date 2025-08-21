সকালের সেই তাড়াহুড়োপূর্ণ সময়টা কল্পনা করুন ৷ আপনার শিশু ব্রেকফাস্ট করতে পারছে না, হোমওয়ার্কের কাজ নিয়ে তাড়াহুড়ো, আর আপনি অফিসে দেরি করে পৌঁছনোর বিষয়ে চিন্তিত । এমন পরিস্থিতিতে, রেগে যাওয়া বা তাড়াহুড়ো করে এমন কিছু বলা যা আপনার বাচ্চা শুনতে পাচ্ছে তা খুবই সাধারণ ।
কিন্তু আপনি কি জানেন যে আপনার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর সময় করা এই ছোট ছোট ভুলগুলি আপনার বাচ্চার পুরো দিন নষ্ট করে দিতে পারে ? শিশুর মন খুবই সংবেদনশীল এবং সকালের শুরু তার মেজাজ, মনোযোগ এবং সারা দিনের কর্মক্ষমতা নির্ধারণ করে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার কিছু ভুল করা এড়ানো উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই বড় ভুল যা সকালে একেবারেই করা উচিত নয় ।
তাড়াহুড়োর পরিবেশ তৈরি করা: সবচেয়ে বড় এবং সাধারণ ভুল হল ভোরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করা । তাড়াতাড়ি করা !, বাচ্চাকে যদি বলা হয় তুমি সবসময় দেরি করে আসো !", "তুমি এখনও রেডি হওনি কেন ?" এর মতো জিনিসগুলি শিশুর মনে উত্তেজনা সঞ্চার করে । এরফলে, শিশুটি চাপে স্কুলে যায়, সে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারে না এবং চাপে থাকে । পড়াশোনার পরিবর্তে তার মন সকালে ঘটে যাওয়া ঝগড়ার উপর আটকে যায় ।
এটি এড়াতে রাত থেকেই প্রস্তুতি শুরু করুন । ব্যাগ প্যাক করা, ইউনিফর্ম বের করা, টিফিনের পরিকল্পনা করা, রাতে নিজেই এই জাতীয় কাজ করুন ৷ যাতে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে কোনও তাড়াহুড়ো না হয় ।
শিশুকে ব্রেকফাস্টের সময় না দেওয়া বা জোর করে খাওয়ানো: উভয় পরিস্থিতিই ক্ষতিকারক । অনেক বাবা-মা তাড়াহুড়ো করে শিশুকে ব্রেকফাস্ট ছাড়াই পাঠান । খালি পেটে শিশুর শক্তির অভাব, বিরক্তি এবং পড়াশোনায় আগ্রহের অভাব দেখা দেয় । অন্যদিকে, জোর করে খাওয়ানোও সমানভাবে ক্ষতিকারক । এটি শিশুর মনে খাবার সম্পর্কে নেতিবাচকতা তৈরি করে এবং কখনও কখনও বমিও হয় ৷ এছাড়াও ব্রেকফাস্ট না করা শরীরের জন্য়ও ভীষণভাবে ক্ষতিকর ৷
এটি এড়াতে, শিশুকে হালকা এবং পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট দিন যা সে আনন্দের সঙ্গে খায় । যদি সে খেতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে বকাঝকা করবেন না, বরং তাকে ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়ে বলুন । স্মুদি, পরোটা, স্যান্ডউইচ, উপমার মতো বিকল্প রাখুন ।
পড়াশোনার চাপ বা বাড়ির কাজের চাপ: স্কুলে যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে বলা, আজ শিক্ষক যা শিখিয়েছেন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে এই ধরনের জিনিস শিশুর উপর চাপ সৃষ্টি করে । সে স্কুলকে একটি পরীক্ষার হল হিসেবে দেখতে শুরু করে ৷ যেখানে কেবল নম্বরই গুরুত্বপূর্ণ । এটি পড়াশোনার চাপ বাড়ায় এবং শেখার পরিবর্তে মুখস্থ করার অভ্যাস গড়ে তোলে ।
এটির পরিবর্তে আপনি তাকে ইতিবাচক ভাবে স্কুলে পাঠান ৷ অনেক মজা করবে, নতুন বন্ধু তৈরি করবে, স্কুলে যা শিখে আসবে তা অবশ্যই বাড়ির সবাইকে শেখাবে ৷ এই ধরনের কথা শিশুদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ৷
অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনা করা: কোনও বন্ধুর সঙ্গে আপনার শিশুকে তুলনা করবেন না ৷ এই তুলনা শিশুর হৃদয় ও মনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে । এতে তার মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি হয়, তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায় এবং বন্ধুদের প্রতি ঈর্ষার অনুভূতি তৈরি হতে পারে । এটি এড়াতে, সর্বদা আপনার সন্তানের প্রশংসা করুন এবং তাকে অনুভব করান যে সে অনন্য । তার ছোট ছোট সাফল্যের প্রশংসা করুন ।
