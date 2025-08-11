ETV Bharat / lifestyle

চুলে মেলানিনের সমস্যা কমাতে পারে এই নিয়ম মানলে, পাতে রাখুন এই সুপারফুড - HAIR CARE

আজকাল, অল্প বয়সে চুল পাকা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ সমাধান করুন এই খাবারগুলি খেয়ে ৷

Hair Care Tips
চুলের সমস্যার সমাধান (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 11, 2025 at 2:08 PM IST

আজকাল অল্প বয়সে চুল পাকার সমস্যায় অনেকেই ভুগছেন । আগে বয়স বাড়ার পরে এই সমস্যা দেখা দিত ৷ কিন্তু এখন শিশু এবং তরুণদের মধ্যে এটি সাধারণ হয়ে উঠেছে । এর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে । আসলে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানসিক চাপ গ্রহণ করে থাকেন । তারা ভুল জীবনধারা গ্রহণ করে, যেমন ঘুমের অভাব, খাওয়ার ব্যাধি ।

চুল সুস্থ রাখতে, সঠিক পুষ্টির যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ তারজন্য পর্যাপ্ত খাওয়াদাওয়া ঠিক রাখা প্রয়োজন ৷ এমন কিছু সুপারফুড রয়েছে যা ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলকে অকাল পেকে যাওয়া, চুল পড়া এবং শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে ।

কিন্তু আপনি কি জানেন আমাদের চুলের রঙ মেলানিন নামক একটি পদার্থ দ্বারা নির্ধারিত হয় ? মেলানিন হল একটি প্রাকৃতিক রঞ্জক যা চুলকে রঙ দিতে সাহায্য করে । শরীরে মেলানিনের উৎপাদন কমে গেলে, চুল ধীরে ধীরে ধূসর হতে শুরু করে । যদিও এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিছু বিষয়ের যত্ন নিলে এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনলে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিরোধ করা যেতে পারে ।

আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে চুল কালো ও ঘণ রাখতে চান প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কিছু প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হতে পারে ৷

যদি আপনি চান আপনার চুল দীর্ঘ সময় ধরে কালো, ঘন এবং চকচকে থাকুক, তাহলে আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কিছু প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হতে পারে ৷ যা মেলানিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে । জেনে নিন কিছু খাবার সম্পর্কে যা চুলকে সুন্দর রাখতে সাহায্য় করে ৷

আমলকি: আমলকি কেবল চুলের জন্যই নয়, আমাদের পুরো শরীরের জন্যও খুবই উপকারী । এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি পাওয়া যায় । আপনি যদি প্রতিদিন আমলকি খান, তাহলে এটি কেবল চুল লম্বা এবং ঘন করে না, মেলানিন বাড়াতেও কাজ করে । আপনি এর তেল বা হেয়ার মাস্কও লাগাতে পারেন ।

ডিম: ডিম প্রোটিনের একটি দুর্দান্ত উৎস । এটি আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী । এর পাশাপাশি, এটি আমাদের চুলের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । এটি প্রাকৃতিকভাবে চুলে মেলানিনের উৎপাদন বাড়াতে কাজ করে । আপনি যদি আপনার চুলে ডিম লাগান, তাহলে চুল শক্তিশালী এবং চকচকে হয়ে ওঠে ।

গাজর: গাজর খেলে আমাদের শরীরের অনেক উপকার হয় । এটি আপনাকে শক্তি দেয় । এটি চুলে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতেও কাজ করে । আপনি যদি আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় গাজর অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে এটি আপনার চুল কালো করতে সাহায্য করে ।

ব্ল্যাক টি: ব্ল্যাক টি পান করলে কেবল ওজনই কমবে না, এটি আমাদের চুলের জন্যও উপকারী । আপনার প্রতিদিন এক কাপ ব্ল্যাক টি পান করা উচিত ।

ব্রকলি: ব্রকলি এমন একটি সবজি যাকে সুপারফুড বলা হয় । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং ক্যানসারের ঝুঁকিও কমাতে সাহায্য করে । এটি আমাদের আরও অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে । যদি আপনি ধূসর চুলের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে খাদ্যতালিকায় ব্রকলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । এটি স্বাভাবিকভাবেই চুলে মেলানিন বাড়াতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

