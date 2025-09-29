ETV Bharat / lifestyle

ভোপালের কাছে এই স্থান ভ্রমণের জন্য সেরা, যা প্রকৃতি ও ইতিহাসের এক অনন্য

ভোপাল নামটি শুনলেই প্রথমেই যে জিনিসটি মনে আসে তা হল হ্রদ । কিন্তু আপনি কি জানেন এর কাছাকাছি অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে ৷

bhopal Destination
ভোপালের কাছে এই স্থান ঘুরে দেখুন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 8:00 AM IST

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল কেবল তার হ্রদ এবং সবুজের জন্যই বিখ্যাত নয়, বরং এর আশেপাশের পরিবেশের জন্যও বিখ্যাত ৷ যা দেখার জন্য অনেক আকর্ষণীয় স্থান সরবরাহ করে । আপনি যদি সপ্তাহান্তে ভ্রমণ বা ছোট ছুটির পরিকল্পনা করেন, তাহলে ভোপালের কাছাকাছি এই পাঁচটি স্থান আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে ।

ভীমবেটকা গুহা: ভীমবেটকা গুহাগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান । এই প্রাচীন গুহাগুলির চিত্রকর্মগুলি আনুমানিক 30,000 বছরের পুরনো বলে অনুমান করা হয় । এই চিত্রকর্মগুলি মানব সভ্যতার বিবর্তন এবং আদিম মানুষের জীবনধারা চিত্রিত করে । প্রকৃতি এবং ইতিহাস প্রেমীদের জন্য এই স্থানটি এক মূল্যবান সম্পদ ।

সাঁচি স্তূপ: বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্থান সাঁচি স্তূপ তার অনন্য স্থাপত্য এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত । সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত এই স্তূপ শান্তি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতীক । ইতিহাস এবং ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হলে, এই স্থানটি অবশ্যই দেখার মতো ।

ভোজপুরের মহাদেব মন্দির: ভোজপুর তার অসম্পূর্ণ শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ৷ যা ভোজেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত । এখানে অবস্থিত বিশাল শিবলিঙ্গকে বিশ্বের বৃহত্তমগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এই মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী এবং এর মহিমা ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে ।

হালালি বাঁধ: হালালি বাঁধ প্রকৃতি এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য একটি শান্ত এবং সুন্দর স্থান । এটি পিকনিক এবং ফটোগ্রাফির জন্য একটি নিখুঁত গন্তব্য । বর্ষা এবং শীতকালে এখানকার দৃশ্য একেবারে মনোরম । শহরের কোলাহল থেকে দূরে কিছু শান্তিপূর্ণ মুহূর্ত কাটাতে চাইলে অবশ্যই হালালি বাঁধ পরিদর্শন করুন ।

উদয়গিরি গুহা: গুপ্ত আমলের এই গুহাগুলি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ । এখানে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তিটি বিশেষভাবে বিখ্যাত । উদয়গিরি গুহাগুলি ইতিহাস এবং শিল্প প্রেমীদের জন্য ভ্রমণের জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা ।

ভোপালের কাছে এই স্থানগুলি কেবল পর্যটকদের আকর্ষণই নয় বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য মিশ্রণও প্রদান করে । আপনি যদি ইতিহাস প্রেমী হোন তাহলে এই ধর্মীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করতে চান অথবা কেবল প্রকৃতি উপভোগ করতে চান, ভোপালের কাছে এই স্থানগুলি আপনার ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলবে ।

