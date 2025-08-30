ETV Bharat / lifestyle

ব্লাউজ থেকে শুরু করে জব্বা সালোয়ার, পুরুষদের জন্য যোধপুরি শেরওয়ানি ! পুজোর ফ্যাশনে অন্যরকম চমক - PUJO FASHION 2025

এই পুজোতে ব্লাউজটা থাকুক জুটের, পরতে পারেন জব্বা সালোয়ার ৷ পুরুষদের জন্য যোধপুরি শেরওয়ানি- পুজো সর্টেড ৷

Fashion
দুর্গা পুজোর ফ্যাশন (ETV Bharat, শ্যামসুন্দর বসু)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 2:59 PM IST

পুজো এসে গিয়েছে । তাই কেনাকাটার হিড়িক তুঙ্গে । কেউ যাচ্ছে শপিং মলে আবার কেউ নিউ মার্কেট বা গড়িয়াহাটে হানা দিচ্ছে ৷ কেউ আবার ছুটছেন ডিজাইনারের ঘরে । পুজোর আর দিন কয়েক বাকি । তাই এবার দুর্গাপুজোর ফ্যাশনে কোন কোন পোশাক ট্রেন্ড করবে, সেগুলির সন্ধান রাখছেন ফ্যাশনিস্তারা । মার্কেট ঘুরে এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলে কিছু স্টাইলিশ পোশাকের তালিকাও তৈরি করে ফেলেছেন ।

শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার থেকে পুরুষের ট্রেন্ডি আউটফিট এক্ষুণি সংগ্রহ না করলে ভারি বিপদ । ফ্যাশন মনপসন্দ না হলে পুজো একেবারেই মাটি ৷ এই কথা যে মিথ্যা নয় তা বলার বাকি রাখে না । শাড়ি থেকে ব্লাউজ, ড্রেস, পুরুষদের পোশাক সবেতেই এসেছে নয়া ট্রেন্ড । এই যেমন একটা সময় ছিল যখন স্লিভলেস ব্লাউজ পরলে সামনে বোতাম থাকতো আর পিছনে দড়ি বাঁধা আর তারসঙ্গে কখনও ঝুলিয়ে দেওয়া হত লাটকান । কিন্তু এখন সেই কায়দায় আবার বদল এসেছে । মহিলাদের সুবিধার্থে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছেন আজকের ডিজাইনাররা । যাঁদের মধ্যে অন্যতম 'রাইকিশোরী'র শ্যামসুন্দর বসু । তাঁর বানানো ব্লাউজগুলির প্রত্যেকটারই সাইডে চেন সিস্টেম ।

Pujor Fashion
শ্যামসুন্দর বসু (ETV Bharat)

শ্যামসুন্দর বলেন, " নতুন প্রজন্মের কাছে এটা নতুনত্ব । অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন তাঁদের এই ধরনের ব্লাউজ খুব পছন্দের এবং সুবিধারও বটে। তাই তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই সিস্টেম নিয়ে এসেছি । পাশাপাশি এই মুহূর্তে প্যাস্টেল কালারের খুব চাহিদা ৷ তাই সেইদিকটাও মাথায় রাখছি । বলতেই হয়, আজকাল অনেকেই ইংলিশ টোন একরঙা প্যাস্টেল কালার অর্গানজা শাড়ির সঙ্গে ইংলিশ টোনের ব্লাউজ পরতে চাইছেন । আর সত্যিই সেটা দেখতেও ভারি চমৎকার লাগে । আমার মনে হয়, পুজোতে একটু নতুনত্বের ছোঁয়া দেবে এই আইটেম ।"

Durga Puja Fashion
জব্বা সালোয়ার (ETV Bharat, শ্যামসুন্দর বসু)

তিনি আরও বলেন, "গত বছর আজরাখের ভীষণ ট্রেন্ড ছিল সঙ্গে কলমকারিরও । সকলেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কলমকারি আর আজরাখের উপর । এবার সবাই অন্যকিছু খুঁজতে চাইছেন । প্রতি বছরই আসলে নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরতে চান সবাই । কিন্তু আরামের দিকটাও মাথায় রাখতে হয় । আবার আবহাওয়ার কথাও ভুললে চলে না ৷ এবার যে পরিমাণ বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে আকাশের প্রতি ভরসা নেই । কখনও রোদ আবার কখনও ঘন কালো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে আকাশ ভেঙে । সবকিছুকে মাথায় রেখে তাই জুট ডাই করে ব্লাউজ বানানোর পরিকল্পনা করেছিলাম । এক কালারের মাল বেরিয়া অরগানজার সঙ্গে আফরাইটার গ্রিনের কামিনেশন রেখে এক ধরনের জুটের ব্লাউজ বানানো হয়েছে । ভীষণ ট্রেন্ডি আইটেম । অন্যরকম একটা লুক নিয়ে আসবে । "

design Blouse
জুটের ব্লাউজ (ETV Bharat, শ্যামসুন্দর বসু)

শ্যামসুন্দর জানান, "প্লাস সাইজ মানে একটা সময় মানুষ মনে করত শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরা যেতে পারে না । তারপরে বাজারে এলো থ্রি পিস । আর এবার আমি প্লাস সাইজদের জন্য নিয়ে এসেছি জব্বা সালোয়ার । এই ধরনের কাস্টম গলা থেকে পা অবধি ঢাকা । ঢিলেঢালা ও ভীষণ কমফোর্টেবল । এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা সারাদিন অফিস সামলানোর পর রাতে একটু যখন মনে করছেন ঠাকুর দেখতে যাবেন তাঁরা একদমই পারেন না জমকালো সাজতে । তাই যদি লাইট ওয়েটের শিফনের ওপর এই ধরনের জব্বা সালোয়ার সুট পরেন তাহলে একটা ফিল্মি লুক তো আসবেই । একইসঙ্গে এগুলি দারুণ ট্রেন্ডি ।"

Fashion Tips
প্যাস্টেল কালারের শাড়ি (ETV Bharat, শ্যামসুন্দর বসু)

তাঁর কথায়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও এই সময় শর্ট পাঞ্জাবির পাশাপাশি শর্ট শেরওয়ানিরও চাহিদা খুব । তবে বেশিরভাগ নতুন প্রজন্মই চাইছে হিন্দু ওয়েস্টিন তাই বাঙালিয়ানার ধুতির সঙ্গে যোধপুরি স্টাইলের শেরওয়ানি নবমীর জন্য ভীষণ উপযুক্ত ।

