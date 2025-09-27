ভিসা না থাকলেও ঘুরতে পারবেন বিদেশে ! কোথায় কোথায় আছে এই সুবিধা জানেন ?

ভিসা না থাকলেও ঘুরতে পারবেন বিদেশে ! কোথায় কোথায় আছে এই সুবিধা জানেন ?
বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন প্রায়শই দীর্ঘ কাগজপত্র এবং ভিসা জটিলতায় আটকে যান অনেকেই ৷ তবে কিছু দেশ ভারতীয় পর্যটকদের জন্য খুব সহজ শর্তে ঘোরা যায় ।
Published : September 27, 2025 at 8:01 AM IST
আপনার কি পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে ? কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময় কি আপনি ভিসা নিয়ে চিন্তিত ? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে এই লেখাটি বিশেষভাবে আপনার জন্য । আসলে পৃথিবীতে অনেক সুন্দর দেশ আছে, যেখানে ভারতীয়দের আগে থেকে ভিসা পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না । এখানে অনেক দেশের কথা আপনার জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে ভারতীয়দের ভিসা-অন-অ্যারাইভাল সুবিধা প্রদান করে অথবা ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার দেয় ।
মালদ্বীপ: নীল সমুদ্র এবং সুন্দর সৈকত উপভোগ করার জন্য মালদ্বীপ একটি দুর্দান্ত বিকল্প । ভারতীয় পর্যটকদের এখানে কোনও জটিল ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় না । বিমানবন্দরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বিনামূল্যে ভিসা পাওয়া যায় । এই কারণে মালদ্বীপ কেবল একটি অর্থনৈতিক নয়, ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য একটি খুব সুবিধাজনক গন্তব্যও বটে ।
মরিশাস: যদি আপনি সমুদ্র সৈকতে দীর্ঘ সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেন, তাহলে মরিশাসই সঠিক জায়গা । ভারতীয় নাগরিকরা বছরে ছয় মাস এখানে থাকতে পারবেন এবং এর জন্য কোনও পূর্ব-অনুমোদনের প্রয়োজন নেই ।
ভিয়েতনাম: ভারত থেকে ভিয়েতনামে ভ্রমণকারী পর্যটকদের দুটি বিকল্প রয়েছে ৷ বিমানবন্দরে আগমনের সময় ভিসা অথবা আগে থেকে ই-ভিসা পাওয়া । বেশিরভাগ মানুষ অনলাইনে ই-ভিসা পেতে পছন্দ করেন কারণ এই প্রক্রিয়াটি সহজ এবং এর ফিও মাত্র 25 মার্কিন ডলার ।
সেশেলস: হানিমুন বা পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটানোর জন্য সেশেলস একটি দুর্দান্ত জায়গা । ভারতীয় পর্যটকদের এখানেও কোনও পূর্ব-অনুমোদন ভিসার প্রয়োজন হয় না । এখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি তিন মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে ভিসা পাবেন ।
শ্রীলঙ্কা: শ্রীলঙ্কা ভারতের নিকটতম পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি । এখানে যাওয়ার জন্য, ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা অনলাইনে ETA (ইলেকট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন) পান । এরপরে, তারা 30 দিন থাকতে পারবেন এবং এতে ডবল এন্ট্রি সুবিধাও পাওয়া যাবে ।
ইন্দোনেশিয়া: ভারতীয় পর্যটকদের কাছে ইন্দোনেশিয়াও খুবই জনপ্রিয় । এখানে আগমনের সময় ভিসা সুবিধা পাওয়া যায় যার দাম 35 মার্কিন ডলার এবং মেয়াদ 30 দিন । আপনি চাইলে আগে থেকেই ই-ভিসাও পেতে পারেন ।
দুবাই বা সংযুক্ত আরব আমিরাত: এটি ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্বল্প-ভ্রমণের গন্তব্যও । এখানে ই-ভিসা সুবিধা দ্রুত ভিসা পেতে সাহায্য করে এবং কেনাকাটা এবং বিলাসবহুল ছুটির মজাও আলাদা ।
আপনি যদি বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু দীর্ঘ ভিসা প্রক্রিয়া আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছে, তাহলে উপরে উল্লিখিত দেশগুলি আপনার জন্য সেরা বিকল্প হতে পারে । এগুলি কেবল অর্থনৈতিক নয়, খোলা মনে ভারতীয়দের স্বাগত জানাতেও উপযুক্ত ।