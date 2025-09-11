একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি
আপনি কি এমন কারো সঙ্গে দেখা করেছেন যিনি মাঝে মাঝে প্রেমে পড়তে থাকেন ? প্রথমবার দেখে প্রেমে পড়া ভালো নাকি খারাপ ?
Published : September 11, 2025 at 12:27 PM IST
জীবনে বারবার প্রেমে পড়ার কথা শুনতে খুবই রোমাঞ্চকর অনুভূতি হতে পারে ৷ কিন্তু এটি একটি গুরুতর সম্পর্কের জন্য একটি সতর্কীকরণ হতে পারে । যদি প্রথম সাক্ষাতেই মানুষের হৃদয় ভালোবাসায় ফেটে পড়ে, তাহলে এটি একটি বড় লাল পতাকা এবং এমন ব্যক্তির থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।
প্রথম দেখায় প্রেম হয় কারও কারও । সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, 'আমি তো এ মানুষটার অপেক্ষাতেই ছিলাম ! জীবনে এক-দু'বার এমন অনুভূতি হতে পারে অনেকেরই । এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । কিন্তু বারবার এমন ভালো লাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হওয়াটা কি আদতে ভালো কোনও ব্যাপার ?
প্রেম নিঃসন্দেহে অমূল্য এক সুখানুভূতি । কিন্তু এই অনুভূতি যেমন শুধু এক পক্ষের থাকলেই চলে না, তেমনি এর মাঝে থাকতে হয় বিশ্বাস, ভরসা আর প্রতিশ্রুতি । বারবার প্রেমে পড়লে কেবল সুখটুকুই থাকে, বাকি বিষয়গুলি অল্প কয়েক দিনেই হারিয়ে যায় কিংবা আদতে এগুলির সৃষ্টিই হয় না । তাই সুখটাও হয় নিতান্তই সাময়িক এক ব্যাপার ।
ইমোফিলিয়া কী ?
এটি হল প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ার প্রবণতা । এতে মানুষ তাড়াহুড়ো করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন । যাঁদের এই প্রবণতা বেশি থাকে তাঁরা নেতিবাচক ব্যক্তিত্বের মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে । এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা লাল পতাকাগুলিকেও উপেক্ষা করে থাকেন । যার কারণে তাঁরা পরে ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার জন্য অনুতপ্ত হন ।
ইমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই চিন্তাভাবনার কারণে, তাঁরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি নষ্ট করে ফেলেন তা হল সময় । শুধু তাই নয়, দ্রুত প্রেমে পড়ার এই অভ্যাসের কারণে, তাঁদের সঙ্গীকে খুশি করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন । এই কাজটি সেই ব্যক্তির জন্য করেন যার সঙ্গে তাঁরা দেখা করেছেম । যদি সেই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ক্ষতিও সহ্য করতে হয় ।
এভাবেই আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন: যদি আপনারও ইমোফিলিয়ার লক্ষণ থাকে, তাহলে প্রথমে আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন । আপনার সঙ্গীর মধ্যে আপনি কী চান তার একটি তালিকা তৈরি করুন । যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি । এর সঙ্গে, বিশ্বাস, সম্মান এবং স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলিতে মোটেও আপস করা উচিত নয় । সেই তালিকাও তৈরি করুন যা আপনাকে এড়াতে হবে এবং যা আপনি আপনার সঙ্গীর মধ্যে চান না ।
আপনার প্রিয়জনের কথা উপেক্ষা করবেন না: যাঁদের ইমোফিলিয়ার প্রবণতা রয়েছে তাঁরা সেই সময়ে কেবল একজন ব্যক্তির উপর মনোযোগ দেন এবং অন্যদের কথা শোনেন না । এমনকি যদি আপনি চিন্তা করার এবং বোঝার মতো অবস্থায় নাও থাকেন, তবুও আপনার বন্ধু বা পরিবারের কাছের কেউ বিপদটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন । এমন পরিস্থিতিতে তাদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করবেন না । এটিও হতে পারে আপনাকে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে ।
আপনার এই অভ্যাসের কারণে যদি আপনি আগেও ভুল সম্পর্কের মধ্যে পড়ে থাকেন, তাহলে আপনার আগের সম্পর্কের ব্যর্থতার কারণগুলি দেখতে পারেন । এমন নয় যে যদি সম্পর্কটি আগে কাজ না করে, তাহলে আপনি কখনই আরও ভালো জীবনসঙ্গী পেতে পারবেন না । আপনার পছন্দের বিষয়ে একটু ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করুন । সম্পর্কের ধরণটি বুঝুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যান ।
