মাধ্যমিকের পর JEE মেইনেও প্রথম ! সফল হওয়ার টিপস দিলেন কাটোয়ার মেয়ে দেবদত্তা - EXAM TIPS TO HELP YOU SUCCEED

সফল হওয়ার টিপস দিলেন কাটোয়ার মেয়ে দেবদত্তা ( Freepik )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : Feb 13, 2025, 1:25 PM IST | Updated : Feb 13, 2025, 2:46 PM IST

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রবেশদ্বার ৷ যেমন শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ অথবা স্বপ্নের চাকরি পাওয়ার সুযোগ । এই পরীক্ষাগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথের দিকে চালিত করতে সাহায্য করে ৷ কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষা, পেশাদার সার্টিফিকেশন পরীক্ষা অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি যাই হোক না কেন সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত অধ্যয়নের টিপস অনুসরণ করা উচিত । সম্প্রতি এন আই এইচ-এর এক গবেষণায় জানা গিয়েছে, শিক্ষার্থীদের জন্য STM এবং LTM কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে ৷ বেসলাইন পরীক্ষার সেশনের তুলনায় পরীক্ষার ঠিক আগে কর্টিসলের বৃদ্ধি পেয়েছে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একাডেমিক পরীক্ষার চাপ কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি করে । এটি সত্ত্বেও দ্রুত শিক্ষার্থীদের তুলনায়, ধীর শিক্ষার্থীদের বেসলাইন থেকে একাডেমিক পরীক্ষার চাপে কর্টিসলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল । দেবদত্তা মাজি (ETV Bharat) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল ৷ দ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ এই ফল প্রকাশ করেছে । রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার দেবদত্তা মাজি । জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (JEE) মেইন 2025-এর এর ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ তাতেই সাফল্য অর্জন করেছেন বঙ্গকন্যা দেবদত্তা মাজি ৷ 14 জন পড়ুয়া 100 পেয়েছেন ৷ 99.99921 পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম ও অল ইন্ডিয়া 15 ব়্যাঙ্ক করেছেন ৷

2023 সালে মাধ্যমিক পাশ করেছেন । সেখানেও বড় জয় ৷ 700 মধ্যে 697 পেয়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন ৷ এবার JEE MAIN- এ সাফল্য অর্জন ৷ কাটোয়ার দুর্গাদাসী চৌধুরানী গার্লস হাই স্কুল অর্থাৎ ডিডিসিতে পড়াশোনা করছেন ৷ কাটোয়া শহরের বিদ্যাসাগর পল্লিতে বাড়ি তাঁর ৷ বাবা কলেজের অধ্যাপক মা স্কুল শিক্ষিকা ৷ ইটিভি ভারত লাইফস্টাইলকে জানালেন কীভাবে পড়াশোনা দরকার ও বাকিরা এই সফল হতে কী করবেন টিপস দিলেন তিনি ৷ দেবদত্তা মাজি ইটিভি ভারত লাইফস্টাইলকে বলেন, "এটা বিশেষ কোনও সাফল্য কিনা জানি না ৷ তবে উচ্চ মাধ্যমিকের পর যখন ইন্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে যাব তখনই বুঝতে পারবো ৷ একটু মন খারাপ হয়েছিল প্রথমে কারণ আমি 280 স্কোর করার কথা ভেবেছিলাম 275 পেয়েছি ৷ কিন্তু সেখানে 100 এর থেকে একটু কম ৷ একটু হলেও মনটা খারাপ হয়েছিল ৷" তিনি আরও বলেন, "এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন ৷ তবে দু'টি একসঙ্গে করাটা খুবই কঠিন ৷ তবে নিয়মিত যদি পড়োশোনা করা হয় নিশ্চই ভালো হবে ৷ তবে রাত জেগে আমি পড়তে পারি না ৷ আমাকে 9 থেকে 10 ঘণ্টা ঘুমাতে হয় ৷ আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে ৷ সারাদিনে অন্যকোনও সময় নষ্ট আমি করতাম না ৷ পড়াশোনাই করতাম 9 থেকে 10 ঘণ্টা বাদ দিয়ে ৷ আমি মোবাইল ব্যবহার করি না ৷ সারাদিনে আমি যেটুকু পড়তাম সেটাই কাজে দিয়েছে ৷" মাধ্যমিকের পর JEE মেইনেও প্রথম (ETV Bharat) এছাড়াও তিনি জানান, তবে 10 থেকে 12 ঘণ্টা পড়েই এই সফলতা অর্জন করতে পেরেছি ৷ তবে কেউ এই ধরনের পরীক্ষায় বসতে চাইলে অবশ্যই নিজেদের মতো করে পড়াটা ভালো ৷ তবে সময়টা কোনও ব্যাপার নয় ৷ কেউ ছয় ঘণ্টা পড়েও সফল হতে পারেন আবার কারও বেশি সময় লাগতে পারে ৷ যেভাবে যে রকম বুঝে চলতে হবে ৷ তিনি টিপস হিসাবে বলেন, "প্রথমে সিলেবাসটা শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ সিলেবাস শেষ হলে কিছু মক টেস্ট প্রাকটিস করতেই হবে ৷ যত বেশি টেস্ট দেওয়া হবে তত বেশি অভিজ্ঞতা বাড়বে ৷ পরীক্ষার হলে কীভাবে সময় ম্যানেজ করা যায় ৷ আমি খুব বেশি নোট লিখি না ৷ আমারক্ষেত্রে খুব বেশি কাজেও দেয় না ৷ আমি বেশিরভাগই বই থেকে পড়াশোনা করতাম ৷" সমস্ত কাজেই বাধা পাচ্ছেন ? এই নিয়ম মানলেই সহজেই এগিয়ে যাবেন

Last Updated : Feb 13, 2025, 2:46 PM IST