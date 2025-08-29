মুখের ব্রণ যে কাউকেই বিরক্ত করতে পারে । বিশেষ করে যখন এগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের আগে মুখে এই মতো দেখা দেয় । এমন সময়ে, অনেকেই চেপে বা ফেটে এগুলি দূর করার চেষ্টা করেন । হয়তো আপনার সঙ্গেও এমন ঘটেছে যে আয়নায় আপনার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনোযোগ সরাসরি ব্রণের দিকে চলে যায় ৷ ফলে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে এটি সরিয়ে ফেলতে চান ।
ত্বকে ব্রণ-ফুস্কুড়ির সমস্যা ভয়াবহ আকার নিতে পারে । এতটাই যে আয়নার দিকে তাকালেই এক রাশ বিরক্তি কিংবা মন খারাপ হতে পারে । আসতে পারে হতাশাও । নিজের মুখই যদি নিজের ভালো না লাগে সেটা কী হতে পারে তা যাঁর হয় তিনিই বোঝেন ।
তবে এটি একটি সাধারণ সমস্যা ৷ যা বয়স, হরমোনের পরিবর্তন, খাবার এবং জীবনযাত্রার কারণে যে কারোরই হতে পারে । কখনও কখনও এগুলি ছোট ছোট ব্রণের মতো দেখায় এবং কখনও কখনও মুখের উপর ফোলাভাব দেখা দেয় । তারপর লোকেরা হাত দিয়ে স্পর্শ করার বা ফেটে যাওয়ার ভুল করে থাকেন । তবে এগুলি কয়েক দিনের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায় । কিন্তু আপনি যদি চিন্তা না করে ফাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিস্তারিত ৷
সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়: বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি আপনি ভুল করে ব্রণ ফাটিয়ে ফেলেন, তাহলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় । আসলে, আমাদের হাত এবং নখে এত ব্যাকটেরিয়া থাকে যা ক্ষতের ভেতরে যেতে পারে । এর ফলে ব্রণ আরও বড় হতে পারে ।
মুখে দাগ দেখা দিতে পারে: এই ব্রণ ফেটে ফাটিয়ে ফেলা মুখেও দাগ ফেলে দিতে পারে । এটি আপনার মুখের চেহারাও নষ্ট করতে পারে । এছাড়াও এটি ফেটে ফেলা ত্বকের নিচের টিস্যুর ক্ষতি করে । এরফলে ফোলাভাব হতে পারে ।
এছাড়াও যদি বারবার ব্রণ ফেটে যায় তাহলে তা থেকে যে তরল বের হয় তা মুখের যেকোনও জায়গায় লেগে যেতে পারে । ফলে একটি ব্রণ ফেটে গেলে, মুখে আরও ব্রণ বেরিয়ে আসতে পার।
ক্ষত সেরে উঠতে বেশি সময় লাগে: ব্রণ নিজে থেকেই সেরে যায় । যদি আপনি বারবার স্পর্শ করেন বা ফাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে সেরে ওঠার প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে । সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে এবং ফোলা সমস্যাও বাড়তে পারে ।
এছাড়াও কিছু খাবার ও বেশি করে জল খাওয়া ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখে ৷ এরজন্য লেবু ও মধু ভীষণভাবে কার্যকর ৷ লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে । ভিটামিন সি ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে ৷ মধুতে রয়েছে প্রদাহ নাশক এবং জীবাণু নাশক উপাদান । ব্রণ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল ত্বকের প্রদাহ এবং ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ । মধু ব্রণ নিরাময় করতে সহায়তা করে ৷
কী করবেন ?
হালকা গরম জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন ।
মুখ স্পর্শ করার আগে হাত পরিষ্কার করতে ভুলবেন না ।
এমন পণ্য ব্যবহার করুন যা মুখের ছিদ্র বন্ধ করে না ।
কিছু ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করুন ।
সমস্যা বেড়ে গেলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)