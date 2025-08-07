হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট : হাসপাতালে ভর্তি পঞ্জাবের ক্যাটরিনা কাইফ। সলমনের শো বিগবস থেকে জনপ্রিয়তা পাওয়া শেহনাজ গিল দিন তিনেক আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। কিছুদিন আগেই নায়িকা কলকাতায় শুটিং করতে এসেছিলেন। বাঙালি খাবার খাবেন, বাংলা শিখছেন এমনটাও বলেছিলেন, তাহলে হঠাৎ কী হল ? কেন অভিনেত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল ? তাঁর অসুস্থতা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন চিকিৎসকরা ৷
গত 4 তারিখ শেহনাজের ভাই শেহবাজ বাদেশা দিদির অসুস্থতার খবর প্রথম সামনে আনেন ৷ ইনস্টাগ্রামে শেহনাজের হাসপাতালে শুয়ে থাকা একটি ছবি পোস্ট করে শেহবাজ লেখেন, "তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ ৷" পঞ্জাব কি কুরি তথা বিগ বস খ্যাত শেহনাজের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর ভক্তরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ এক্স থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়ায় শেহনাজের হাসপাতালে শুয়ে থাকার ছবি ছড়িয়ে পড়েছে ৷ কিন্তু কোন রোগে শেহনাজ গিল আক্রান্ত জানুন বিস্তারিত ৷
সূত্রের খবর, লো-প্রেসারের কারণে শেহনাজ গিলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তবে এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। রক্তচাপ অনেকটা নেমে যাওয়ার কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই বর্তমানে গ্লুকোজ ড্রিপ দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। কিন্তু আচমকা শেহনাজের রক্তচাপ এতটা কমে গেল যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। এর পাশাপাশি জেনে নিন কেন এবং কী কারণে রক্তচাপ কেন কমে যায়।
দিল্লির লাইফ হাসপাতালের চিকিৎসক অশহর কুরেশি এনিয়ে বলেন, "আমরা সাধারণত হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে থাকি। উলটো দিকে লো ব্লাড প্রেশার দেখা দিলে ততটাও আমল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু আমাদের এই অবহেলাই ডেকে আনতে পারে চরম বিপদ। হাই ব্লাড প্রেশারের মতো লো ব্লাড প্রেসার বা নিম্ন রক্তচাপ নিয়েও আমাদের আগেভাগে সতর্ক থাকা উচিত। মানবদেহে স্বাভাবিক রক্তচাপ 120/80 এমএমএইচজি (mmHg)। যখন রক্তচাপ 90/60 এমএমএইচজি-এর নীচে নেমে আসে, তখন একে নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেনশন বলা হয়। যার ফলে আমাদের শরীরে নানা সমস্যা তৈরি হয় ৷"
We are thinking of you @ishehnaaz_gill . Look after your health first. We are all with you. Take care. @ShehbazBadesha— Vishal 🇨🇦 (@vizzy1980) August 4, 2025
If you need anything, let us know. #ShehnaazGill pic.twitter.com/eI5ruU4UWf
লো-প্রেসার (হাইপোটেনশন) কতটা বিপজ্জনক ?
স্বাভাবিক রক্তচাপে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছে যায়। এর ফলে অঙ্গগুলি ঠিকঠাক কাজ করতে পারে। তবে কোনও কারণে সিস্টোলিক প্রেশার 90 এমএমএইচজি-এর নীচে নেমে গেলেই ঘটতে পারে বড়সড় বিপদ ! কারণ এসব ক্ষেত্রে কিডনি, হার্ট, লিভার, এমনকী ব্রেনেও পরিমাণমতো রক্ত পৌঁছতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে, ব্যক্তির হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা মাথা ঘোরার মতো সমস্যাও হতে পারে, যার কারণে ব্যক্তি পড়ে গিয়ে আহত হতে পারে ৷ এমনকী রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ৷
#ShehnaazGill is not well she is in the hospital— Naaz_City✨♥️ (Fan Account) (@CityNaaz) August 4, 2025
Please everyone pray for her speedy recovery #EvilEyesOffShehnaaz
🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 pic.twitter.com/BdpXtTyz2f
লো-প্রেসারের (হাইপোটেনশন) কারণ ?
নিম্ন রক্তচাপের কারণ দেখা যায়, অনেক সময় জল কম খাওয়ার জন্য ৷ ডিহাইড্রেশন, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, শরীরে পুষ্টির অভাব, যে কোনও ধরনের ওষুধ বা চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অস্ত্রোপচার বা গুরুতর আঘাত, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অ্যালকোহল বা মদ্যপান, দীর্ঘক্ষণ না-খেয়ে থাকার কারণে নিম্ন রক্তচাপ দেখা যায় ৷ কারও লো-ব্লাড প্রেসার হলে মাথা ঘোরা থেকে দুর্বলতা, ঝাপসা দৃষ্টি, বমি বমি ভাব এই লক্ষণগুলি দেখা যায় ৷
লো-প্রেসার কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন ?
- সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান।
- সারাদিনে বারে বারে অল্প করে খাবার খান। তাহলে রক্তের ভারসাম্য বজায় রাখবে ৷
- আচমকা ঘুম থেকে ওঠা এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে সকালে। ঘুম থেকে উঠে কোনও তাড়াহুড়ো নয়, তাহলে রক্তচাপ স্থিতিশীল থাকে।
- দৈনন্দিন রুটিনে চা এবং কফির মতো ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় যোগ করুন। যা রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে।
- খাদ্যতালিকায় লবণ, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন বি-12 যে খাবারে রয়েছে সেই খাবার খান ৷
চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ -
চিকিৎসক অশহর কুরেশি আরও বলেন, "যদি রক্তচাপের ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে থাকে, তাহলে তা অবহেলা করা উচিত নয় ৷ অন্যদিকে, উপরে উল্লিখিত লক্ষণগুলি দেখা গেলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যাঁদের ক্রমাগত উচ্চ বা কম রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে তাঁদের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত। প্রাথমিকভাবে ওআরএস-এর জল খেলে সাময়িকভাবে নিম্ন রক্তচাপে সুফল মেলে। তবে ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার সঠিক কারণ খুঁজে বের করা দরকার। তারপরেই সঠিক চিকিৎসা সম্ভব। তাই, এক্ষেত্রে লো ব্লাড প্রেসার হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য স্বাস্থ্য তথ্য এবং নির্দেশাবলী কেবল আপনার বোঝার জন্য। আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে এই তথ্য প্রদান করি। এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ) ৷