EXCLUSIVE: ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সায়ক ! একাহাতে সবকিছু সামলানোর টিপস দিলেন অভিনেতা - SAYAK CHAKRABORTY

সায়ক চক্রবর্তী ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 20, 2025 at 2:54 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 3:01 PM IST 7 Min Read

অনামিকা ভট্টাচার্য্য সায়ক চক্রবর্তী একজন অভিনেতা ও ইউটিউবার হিসেবে কাজ করেন ৷ পাশাপাশি ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল নিয়েও তিনি কাজ করেন । তিনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং তার ইউটিউব চ্যানেলে ভ্লগ এবং ফ্যাশন-সংক্রান্ত কনটেন্ট আপলোড করেন । সম্প্রতি এক নতুন মোবাইল কোম্পানির ব্রান্ড অ্যাম্বেসাটর হিসাবে নিজের পরিচয় আরও একটু শক্ত করে ফেলেছেন ৷ তবে এই সবকিছুর পরেও নিজের জীবনধারার পর্যায় ঠিক করে রেখেছেন ৷ কীভাবে সবকিছু একসঙ্গে করে নিজের জীবনধারা মেইনটেন করা যায় তারই টিপস দিলেন সায়ক ৷ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ: এই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার শুরুর জীবনধারা কেমন ছিল ? আমি একটা অ্যায়ার্ড পেয়েছিলাম মিনিস্ট্রি অফ কালচার থেকে বেস্ট ভ্লগিং-এর জন্য ৷ কলকাতায় যে ন্যাশনাল মিউজিয়াম আছে ওখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ ওখানে কোনও একটা কোম্পানি স্পনসার ছিল ৷ সেখান থেকে আমাকে একটা ফোন উপহার হিসাবে দেয় ৷ বাড়িতে এসে যথারীতি আনবক্সিং করার ভিডিয়ো করেছিলাম ৷ সেই ভিডিয়ো অনেক বেশি রিচ হয় ও মাস অডিয়েন্স-এর কাছে পৌঁছয় ৷ এই ভিডিয়ো ওদের অথরাটির কাছেও পৌঁছে যায় ৷ তারপর আমার সঙ্গে এই কোম্পানি যোগাযোগ করে ৷ আমাকে অফার করেন ব্রান্ডে ফেস করার জন্য ৷ স্বভাবতই যাঁরা বিগ স্টার হয় বিভিন্ন দিক থেকে ফেস হয় ৷ সেজন্য আমিও প্রশ্ন করেছিলাম কেন আমি ? তখন আমাকে বলেছিল তুমি খুবই রিলেটবল কনটেন্ট বানাও ৷ একটা ভারতীয় ব্রান্ড ৷ এখানে কম দামে কিপ্য়াড ফোন পাওয়া যায় ৷ যাঁরা এত সিস্টেম বোঝে না একটা ফোন করা নিয়ে দরকার এই ধরনের ফোন তাদের জন্য ৷ এরজন্য অনেকেই আমাকে সোশাল মিডিয়াতে কমেন্ট করেছেন আমি নিজে আদেও এই ফোন ব্যবহার করবো কিনা ৷ এটা আমাদের জন্যই নয় ৷ আমি একটা ব্রান্ডের ফেস ৷ যাতে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি ৷ বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে ৷ কারণ এটির দামও অনেক কম ৷ তবে আমার কাছে একটা সত্যি স্বপ্ন ছিল কলাকাতার রাস্তায় আমার একটা পোস্টার থাকবে ৷ সেটা পূরণ হতে চলেছে ৷ তবে এই ফোনের ক্ষেত্রে দু'টো অডিয়েন্স রয়েছে ৷ যাঁদের ফোন কেনার সামর্থ নেই বা যাঁরা টার্চ ফোন ব্যবহার করতে পারে না ৷ আপনি একজন অভিনেতা ও সোশাল মিডিয়া ভ্লগার তারজন্য সাধারন লোকজনের থেকে অনেক বেশি সুবিধা ? সাধারণ মানুষ কেউ এই ধরনের কাজ করার সুযোগ কি পেতে পারে ? আমার মতো অনেকেই ভ্লগ বানান ৷ তবে যাঁরা শুধুমাত্র কনটেন্ট ক্রিয়েটার হন বা যাঁরা শুধুমাত্র ভ্লগ বানান তাঁদের লাইফে ওঠা আমার থেকে আরও বেশি স্ট্রাগল ৷ একটা মানুষের কাছে ভিডিয়ো পৌঁছে দেওয়া অনেকটা বেশি কষ্টকর বলে আমার মনে হয় ৷ আমার যেহেতু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাই আমার ক্ষেত্রে সহজ হয়েছে ৷ ফলে আমার দিক থেকে দেখতে গেলে একটা অভিনয়ের তকমা রয়েছে প্লাস ভ্লগার ৷ দু'টোর মেলবন্ধনেই বিষয়টা ইনহ্যান্স করেছে ৷ অভিনয়, সোশাল মিডিয়া ও ব্রান্ড নিয়ে কাজ করা সব জিনিসকে কীভাবে ম্যানেজ করা হয় প্রতিদিনের রুটিনে ?

