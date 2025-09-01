আপনার আলমারিতে অবশ্যই এমন অনেক পোশাক থাকবে যা আপনি মাসের পর মাস বা বছর ধরে ব্যবহার করেননি । একই সঙ্গে আপনি অবশ্যই ঘরে কিছু ছেঁড়া এবং পুরানো কাপড় রেখেছিলেন । যদি এটি হয় তাহলে অজান্তেই আপনার বাড়িতে নেতিবাচকতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ৷ যা পরবর্তীতে আপনার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
বাড়িতে থাকা প্রত্যেকটি জিনিস নানানভাবে আমাদের সংসারের এনার্জিতে প্রভাব বিস্তার করে । বাড়ির বিভিন্ন জিনিস কখনও পজ়িটিভ, কখনও নেগেটিভ এনার্জি প্রবাহের কারণ হিসাবে ধরা হয় । বাস্তু অনুসারে, সংসারের এনার্জিতে বড় ভূমিকা থাকে জামাকাপড়ের যা আমরা অনেকেই জানি না । কারণ পোশাক আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বা দীর্ঘসময় ধরে যুক্ত থাকে । তাই বাস্তুমতে জামাকাপড়ের একটা বড় প্রভাব থাকে পজেটিভ শক্তি প্রবাহের উপর ।
আমাদের অনেকের বাড়িতে পুরোনো জামাকাপড় জমানো থাকে । ইচ্ছে থাকলেও এইসব জামাকাপড়According to some astrologists, wearing used clothes is wrong. Why? সহজে সরানো যায় না । কিন্তু জানেন কি, আপনার বাড়ির এনার্জি ফিল্ডে এইসব জামাকাপড় বিশেষ প্রভাব ফেলে ? পুরোনো জামাকাপড় সময়ে সরিয়ে না রাখলে সংসারে বাস্তুদোষের কারণ হতে পারে । যে সব জামাকাপড় দীর্ঘদিন ধরে আলমারিতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তা নেগেটিভ এনার্জিকে আকর্ষণ করে । এরফলে সংসারে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অবসাদ বাড়ে । বাস্তু বিশেষজ্ঞরা জানান, অব্যবহৃত জামাকাপড় সংসারে পজ়িটিভ এনার্জি প্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে । এরফলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কেরিয়ারে বাধা আসে, সম্পর্কের অবনতি হয় এবং আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হয় ।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, পুরোনো পোশাক শনি এবং রাহুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয় । যে বাড়িতে পুরোনো পোশাক থাকে সেগুলিতে শনি এবং রাহুর অশুভ প্রভাব পড়ে । পুরানো অব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং আবর্জনা রাখলে নেতিবাচক শক্তি তৈরি হয় ।
যদি এমনটা হয় তাহলে তা আপনার অগ্রগতি এবং সুখকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে । বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে শুভ এবং ভালো জিনিস রাখলে ইতিবাচক শক্তির প্রভাব বজায় থাকে । অতএব ঘরে এবং আলমারিতে কেবল সেই পোশাকই রাখুন যা পরার যোগ্য এবং ছেঁড়া বা পুরনো নয় ।
ছেঁড়া, পুরনো এবং অকেজো পোশাক অবিলম্বে আলমারি থেকে সরিয়ে ফেলুন । বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এই পোশাকের কারণে আপনাকে আর্থিক এবং মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে ।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, কখনও পুরোনো, অকেজো এবং ছেঁড়া কাপড় দান করা উচিত নয় । যদি আপনি কোনও অভাবী ব্যক্তিকে কিছু দান করতে চান তাহলে এমন পোশাক দান করুন যা পরার যোগ্য । যদি আপনার কালো পোশাক থাকে, তাহলে শনিবার দান করলে শনি দোষ কমে যায় ।
রঙহীন পোশাক পরা বা ঘরে রাখার ফলে আপনার জীবনও বেরঙিন হয়ে যায় । একইভাবে ঘরে দাগযুক্ত পোশাকও রাখা উচিত নয় । তাই এই পোশাকগুলিও ফেলে দিন । এছাড়াও কোনও জামা ছোট হয়ে গিয়েছে সেই জামাও আপনার আলমারিতে রাখা বন্ধ করুন ৷
(এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিকার বা পরামর্শ এবং বিবৃতিগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা । এরজন্য ইটিভি ভারত কোনও অংশে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ গ্রহণ করুন ) ৷