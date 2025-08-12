ETV Bharat / lifestyle

সিরিয়াস রিলেশনশিপে আছেন তো ? জানুন সম্পর্কের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় - RELATIONSHIP TIPS

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বা কোনও সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রইল কিছু টিপস ৷

Lifestyle
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গী সিরিয়াস কিনা কীভাবে বুঝবেন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read

আপনি অনেক দিন ধরে কারও সঙ্গে ডেটিং করছেন এবং তিনি আপনার ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস, তবুও তিনি তা প্রকাশ করেন না । অনেক উপায় বা লক্ষণ আছে যে তিনি এই সম্পর্কটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে এবং আপনার সঙ্গে তাঁর পুরো জীবন কাটাতে চান ।

সম্পর্কের কিছু লক্ষণ আপনার জীবনধারাকেও বদলে দিতে পারে ৷ আপনি হয়তো জানেন না পাশের কোনও এক ব্যক্তি আপনাকে চাইছে ৷ কিছু কথা না বললেও পাশের মানুষের আচরণ আপনার মনের মানুষ বা জীবন সঙ্গী হওয়ার পথ বেছে নিতে চাইছেন ৷ তাই সবার প্রথমে আপনার কিছু লক্ষণ খেয়াল রাখা উচিত ৷

সে তোমার সঙ্গে সময় কাটানোর উপায় খুঁজে বের করছে কি না ?

এমনকি যদি তার বন্ধু তাকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সে তার কাজ থেকে সময় বের করে সরাসরি তোমার কাছে ছুটে যায়, তাহলে এর অর্থ হল সে তোমাকেই প্রথমে রাখতে চায় । সবার মাঝখানেও তোমার সঙ্গে কথা বলবে ৷ অন্যদিকে যদি সে তোমার কথার গুরুত্ব না দেখে, তোমার পরিকল্পনা ভুলে যায় অথবা তোমাকে তার জীবনে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে এটি একটি নৈমিত্তিক সম্পর্কের লক্ষণ হতে পারে ৷

সম্মান: যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ যদি তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে সে তোমাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সম্মান করবে । সে তোমার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে, তোমার সাফল্যে খুশি হবে এবং তোমার কথা এবং চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেবে । এই লক্ষণগুলি না দেখা গেলে সম্পর্কের মাত্রা অন্যদিকে যেতে পারে ৷

সকলের সামনে তোমাকে তার বান্ধবী বলে ডাকা: যদি সম্পর্কের মধ্যে থাকা কোন ছেলে বা মেয়ে একে অপরকে অন্যদের সামনে প্রেমিক বা বান্ধবী বলে ডাকে না, তাহলে তাদের সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই । শুধু তাই নয়, যদি কেউ এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং অজ্ঞতার ভান করে বা তোমাকে চিনতে না পারে, তাহলে এটি একটি দুর্বল সম্পর্কের লক্ষণ ।

রোমান্টিকভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে: যদিও তোমার সঙ্গীর ভালোবাসার ভাষা তোমার থেকে আলাদা হয়, কিন্তু যদি সম্পর্কটি গুরুতর হয়, তাহলে তোমার সঙ্গী ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করবে । যেমন তোমাকে ফুল বা চকলেট দিয়ে অবাক করে দেওয়া অথবা ভালো রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার বা দুপুরের খাবারের আয়োজন করা । তোমার মেজাজ খারাপ থাকলে কেক বা কুকিজ বানানোর মতো ছোট ছোট রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা করবে ।

তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো শোনা এবং সেগুলিও জিজ্ঞাসা করা: তোমাকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য, তার তোমাকে প্রশ্ন করা উচিত এবং তার দুর্বলতাগুলিও শেয়ার করতে দ্বিধা করা উচিত নয় । তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে শোনা এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।

ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলা: যদি তোমার সঙ্গী তার পুরো জীবন তোমার সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করে, তাহলে সে তোমার সহ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা কথা বলবে । সে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলবে অথবা একসঙ্গে স্বপ্ন পূরণের কথা বলবে ।

  1. ওয়ার্ক ফ্রম হোমে চিন্তিত, রইল ঘরকে অফিস বানানোর 10টি সহজ উপায়
  2. চুলের সমস্যায় নাজেহাল ? প্রতিদিন খান এই ড্রাই ফ্রুট
  3. বৃষ্টির পূর্ণ উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই মুন্নারের এই জায়গা ঘুরে দেখুন

আপনি অনেক দিন ধরে কারও সঙ্গে ডেটিং করছেন এবং তিনি আপনার ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস, তবুও তিনি তা প্রকাশ করেন না । অনেক উপায় বা লক্ষণ আছে যে তিনি এই সম্পর্কটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে এবং আপনার সঙ্গে তাঁর পুরো জীবন কাটাতে চান ।

সম্পর্কের কিছু লক্ষণ আপনার জীবনধারাকেও বদলে দিতে পারে ৷ আপনি হয়তো জানেন না পাশের কোনও এক ব্যক্তি আপনাকে চাইছে ৷ কিছু কথা না বললেও পাশের মানুষের আচরণ আপনার মনের মানুষ বা জীবন সঙ্গী হওয়ার পথ বেছে নিতে চাইছেন ৷ তাই সবার প্রথমে আপনার কিছু লক্ষণ খেয়াল রাখা উচিত ৷

সে তোমার সঙ্গে সময় কাটানোর উপায় খুঁজে বের করছে কি না ?

এমনকি যদি তার বন্ধু তাকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সে তার কাজ থেকে সময় বের করে সরাসরি তোমার কাছে ছুটে যায়, তাহলে এর অর্থ হল সে তোমাকেই প্রথমে রাখতে চায় । সবার মাঝখানেও তোমার সঙ্গে কথা বলবে ৷ অন্যদিকে যদি সে তোমার কথার গুরুত্ব না দেখে, তোমার পরিকল্পনা ভুলে যায় অথবা তোমাকে তার জীবনে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে এটি একটি নৈমিত্তিক সম্পর্কের লক্ষণ হতে পারে ৷

সম্মান: যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ যদি তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে সে তোমাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সম্মান করবে । সে তোমার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে, তোমার সাফল্যে খুশি হবে এবং তোমার কথা এবং চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেবে । এই লক্ষণগুলি না দেখা গেলে সম্পর্কের মাত্রা অন্যদিকে যেতে পারে ৷

সকলের সামনে তোমাকে তার বান্ধবী বলে ডাকা: যদি সম্পর্কের মধ্যে থাকা কোন ছেলে বা মেয়ে একে অপরকে অন্যদের সামনে প্রেমিক বা বান্ধবী বলে ডাকে না, তাহলে তাদের সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই । শুধু তাই নয়, যদি কেউ এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং অজ্ঞতার ভান করে বা তোমাকে চিনতে না পারে, তাহলে এটি একটি দুর্বল সম্পর্কের লক্ষণ ।

রোমান্টিকভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে: যদিও তোমার সঙ্গীর ভালোবাসার ভাষা তোমার থেকে আলাদা হয়, কিন্তু যদি সম্পর্কটি গুরুতর হয়, তাহলে তোমার সঙ্গী ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করবে । যেমন তোমাকে ফুল বা চকলেট দিয়ে অবাক করে দেওয়া অথবা ভালো রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার বা দুপুরের খাবারের আয়োজন করা । তোমার মেজাজ খারাপ থাকলে কেক বা কুকিজ বানানোর মতো ছোট ছোট রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা করবে ।

তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো শোনা এবং সেগুলিও জিজ্ঞাসা করা: তোমাকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য, তার তোমাকে প্রশ্ন করা উচিত এবং তার দুর্বলতাগুলিও শেয়ার করতে দ্বিধা করা উচিত নয় । তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে শোনা এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।

ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলা: যদি তোমার সঙ্গী তার পুরো জীবন তোমার সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করে, তাহলে সে তোমার সহ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা কথা বলবে । সে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলবে অথবা একসঙ্গে স্বপ্ন পূরণের কথা বলবে ।

  1. ওয়ার্ক ফ্রম হোমে চিন্তিত, রইল ঘরকে অফিস বানানোর 10টি সহজ উপায়
  2. চুলের সমস্যায় নাজেহাল ? প্রতিদিন খান এই ড্রাই ফ্রুট
  3. বৃষ্টির পূর্ণ উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই মুন্নারের এই জায়গা ঘুরে দেখুন

For All Latest Updates

TAGGED:

RELATIONSHIP TIPSসম্পর্কের চাবিকাঠিHEALTHY RELATIONSHIPSERIOUS RELATIONSHIPRELATIONSHIP TIPS

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.