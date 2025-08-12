আপনি অনেক দিন ধরে কারও সঙ্গে ডেটিং করছেন এবং তিনি আপনার ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস, তবুও তিনি তা প্রকাশ করেন না । অনেক উপায় বা লক্ষণ আছে যে তিনি এই সম্পর্কটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে এবং আপনার সঙ্গে তাঁর পুরো জীবন কাটাতে চান ।
সম্পর্কের কিছু লক্ষণ আপনার জীবনধারাকেও বদলে দিতে পারে ৷ আপনি হয়তো জানেন না পাশের কোনও এক ব্যক্তি আপনাকে চাইছে ৷ কিছু কথা না বললেও পাশের মানুষের আচরণ আপনার মনের মানুষ বা জীবন সঙ্গী হওয়ার পথ বেছে নিতে চাইছেন ৷ তাই সবার প্রথমে আপনার কিছু লক্ষণ খেয়াল রাখা উচিত ৷
সে তোমার সঙ্গে সময় কাটানোর উপায় খুঁজে বের করছে কি না ?
এমনকি যদি তার বন্ধু তাকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু সে তার কাজ থেকে সময় বের করে সরাসরি তোমার কাছে ছুটে যায়, তাহলে এর অর্থ হল সে তোমাকেই প্রথমে রাখতে চায় । সবার মাঝখানেও তোমার সঙ্গে কথা বলবে ৷ অন্যদিকে যদি সে তোমার কথার গুরুত্ব না দেখে, তোমার পরিকল্পনা ভুলে যায় অথবা তোমাকে তার জীবনে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে এটি একটি নৈমিত্তিক সম্পর্কের লক্ষণ হতে পারে ৷
সম্মান: যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ যদি তোমার সঙ্গী তোমার সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে সে তোমাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সম্মান করবে । সে তোমার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে, তোমার সাফল্যে খুশি হবে এবং তোমার কথা এবং চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেবে । এই লক্ষণগুলি না দেখা গেলে সম্পর্কের মাত্রা অন্যদিকে যেতে পারে ৷
সকলের সামনে তোমাকে তার বান্ধবী বলে ডাকা: যদি সম্পর্কের মধ্যে থাকা কোন ছেলে বা মেয়ে একে অপরকে অন্যদের সামনে প্রেমিক বা বান্ধবী বলে ডাকে না, তাহলে তাদের সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই । শুধু তাই নয়, যদি কেউ এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং অজ্ঞতার ভান করে বা তোমাকে চিনতে না পারে, তাহলে এটি একটি দুর্বল সম্পর্কের লক্ষণ ।
রোমান্টিকভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে: যদিও তোমার সঙ্গীর ভালোবাসার ভাষা তোমার থেকে আলাদা হয়, কিন্তু যদি সম্পর্কটি গুরুতর হয়, তাহলে তোমার সঙ্গী ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করবে । যেমন তোমাকে ফুল বা চকলেট দিয়ে অবাক করে দেওয়া অথবা ভালো রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার বা দুপুরের খাবারের আয়োজন করা । তোমার মেজাজ খারাপ থাকলে কেক বা কুকিজ বানানোর মতো ছোট ছোট রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গি দেখানোর চেষ্টা করবে ।
তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো শোনা এবং সেগুলিও জিজ্ঞাসা করা: তোমাকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য, তার তোমাকে প্রশ্ন করা উচিত এবং তার দুর্বলতাগুলিও শেয়ার করতে দ্বিধা করা উচিত নয় । তার উচিত তোমার প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে শোনা এবং সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।
ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলা: যদি তোমার সঙ্গী তার পুরো জীবন তোমার সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করে, তাহলে সে তোমার সহ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা কথা বলবে । সে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলবে অথবা একসঙ্গে স্বপ্ন পূরণের কথা বলবে ।