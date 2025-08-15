গোটা দেশ আজ স্বাধীনতা উদযাপনে ডুবে আছে । আজ দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবস । দেশ জুড়ে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে । সকালে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । এরপর সেখান থেকেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন তিনি । এই নিয়ে টানা দ্বাদশবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লার মঞ্চ থেকে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । স্পর্শ করলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির রেকর্ড ।
15 অগস্ট এই তারিখটি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ । এই একই দিনে দেশটি ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে 200 বছর পর স্বাধীনতা লাভ করে । এই বছর ভারত তার 79তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে ।
এই উপলক্ষে, দেশের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নেন । এই ধারাবাহিকতায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দের মোদি টানা 12তমবারের মতো লাল কেল্লা থেকে পতাকা উত্তোলন করেন । কেবল তাঁর ভাষণই শক্তিশালী এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ নয় তাঁর চেহারাও দেখার মতো । এবারও একই রকম কিছু দেখা গেল । জেনে নেওয়া যাক 2025 সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর লুক কেমন ছিল ?
প্রতিবারের মতো এবারও গেরুয়া রঙ বেছে নিলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর লুকের জন্য খবরে থাকেন । বছরের পর বছর তিনি নতুন এবং বিশেষ কিছু নিয়ে আসেন । এই বছরও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি বিশেষ স্টাইলে দেখা গিয়েছে । স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য তিনি গেরুয়া রঙ বেছে নিয়েছিলেন । এই উপলক্ষে তাঁকে এমন পোশাকে দেখা গিয়েছে যার বেশিরভাগই ছিল গেরুয়া অর্থাৎ কমলা রঙ ।
গেরুয়া পাগড়ি এবং কমলা জ্যাকেট পরেছিলেন: 2025 সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কমলা পাগড়ি এবং সাদা কুর্তা পায়জামা পরে থাকতে দেখা গিয়েছে । এরসঙ্গে তিনি পাগড়ির সঙ্গে মানানসই কমলা নেহেরু স্টাইলের জ্যাকেটও পরেছিলেন । এছাড়াও তাঁর লুকটি সম্পূর্ণ করার জন্য, তিনি একটি সাদা সাফারি বেছে নিয়েছিলেন ৷ যার সীমানায় ত্রিবর্ণের রঙ কমলা, সাদা এবং সবুজ দেখা গিয়েছিল ।
প্রতি বছরই কিছু না কিছু বিশেষ আকর্ষণ থাকেই ৷ এই প্রথমবার নয় যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর লুক দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । বছরের পর বছর ধরে, তাঁর পোশাক এবং পাগড়ি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং দেশপ্রেমের চেতনার প্রতিফলন হয়ে আসছে । তাই প্রতিবছর মানুষ তার রূপের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে ।
2014 সাল থেকে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিটি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে স্বতন্ত্র এবং রঙিন পাগড়ি পরার ঐতিহ্য তৈরি করেছেন ৷ যা ভারতের বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে ।
2024 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উজ্জ্বল কমলা, হলুদ এবং সবুজ রাজস্থানী লেহেরিয়া-প্রিন্ট পাগড়ি পরেছিলেন, সাদা কুর্তা, পায়জামা এবং নীল জ্যাকেটের সঙ্গে । 2023 সালে, তিনি একটি রাজস্থানী বাঁধানি-প্রিন্ট পাগড়ি পরেছিলেন ।
প্রধানমন্ত্রী মোদী 2022 সালে ত্রিবর্ণ-থিমযুক্ত একটি পাগড়ি এবং 2021 সালে লাল প্যাটার্নযুক্ত একটি গেরুয়া পাগড়ি এবং একটি লম্বা গোলাপি ট্রেইল পরেছিলেন । তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী কুর্তা একটি নীল জ্যাকেট এবং একটি স্টোল দিয়ে তাঁর চেহারা আরও উন্নত করেছিলেন ।
2020 সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাফরান এবং ক্রিম রঙের একটি মনোমুগ্ধকর পাগড়ি পরেছিলেন ।