রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে - RAJASTHAN PLACES

আপনি কি রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? আপনি এখানে অনেক সুন্দর দর্শনীয় স্থান, কেনাকাটা এবং খাবার উপভোগ করতে পারবেন ।

রাজস্থান ভ্রমণের জায়গা হতে পারে এইগুলি (Getty Image)
Published : August 28, 2025 at 3:17 PM IST

রাজস্থান ভারতের সবচেয়ে সুন্দর এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি । এর মরুভূমি, ঐতিহাসিক দুর্গ, দুর্দান্ত প্রাসাদ এবং রঙিন সংস্কৃতি পর্যটকদের আকর্ষণ করে । আপনি যদি রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে এখানে অনেক জায়গা রয়েছে যা আপনার মন জয় করবে ৷

তাই যদি আপনি রাজস্থান ভ্রমণ করতে যান, তাহলে অবশ্যই আপনার ভ্রমণপথে এই জায়গাগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন । আপনি এই জায়গাগুলির সৌন্দর্য দেখে অবাক হবেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন জায়গাগুলি সম্পর্কে ৷

জয়পুর: রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর শহর তার গোলাপি রঙের বাড়ি এবং প্রাসাদের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত । এই শহর রাজপুতানার গর্ব এবং সাহসিকতার এক জীবন্ত উদাহরণ । এখানকার হাওয়া মহল তার অনন্য কাঠামোর জন্য পরিচিত, যার জানলা দিয়ে রাজপরিবারের মহিলারা বাইরের দৃশ্য দেখতেন । সিটি প্যালেস রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতীক ৷ অন্যদিকে যন্তর মন্তর এখানকার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতীক । শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত আমের দুর্গ তার জাঁকজমক এবং পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ার কারণে একটি ভিন্ন ছাপ ফেলে ।

উদয়পুর: উদয়পুরকে রাজস্থানের সবচেয়ে রোমান্টিক শহর হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এই শহরটি তার সুন্দর হ্রদ এবং দুর্দান্ত প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত । সিটি প্যালেস থেকে হ্রদ এবং পুরো শহরের দৃশ্য দেখার মতো । সরু রাস্তায় ঘোরাঘুরি, বাগোর কি হাভেলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা এবং হ্রদে সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণ উদয়পুরকে স্মরণীয় করে তোলে ।

যোধপুর: নীল ঘরবাড়ি এবং বিশাল দুর্গের কারণে যোধপুর 'নীল শহর' এবং 'সূর্য নগরী' নামে বিখ্যাত । এখানকার মেহরানগড় দুর্গটি শহরের শত শত ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটি পাথরের উপর নির্মিত এবং এটি বিশ্বের বৃহত্তম দুর্গগুলির মধ্যে একটি । দুর্গ থেকে পুরো নীল শহরের দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর । এখানে আরও অনেক প্রাসাদ রয়েছে, যেগুলি তাদের সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত ।

জয়সলমের: জয়সলমের এমন একটি শহর যা দেখে মনে হয় যেন এটি কোনও রূপকথার গল্প থেকে এসেছে । হলুদ বেলেপাথরের তৈরি প্রাসাদগুলি সূর্যের আলোয় সোনার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই এটিকে 'স্বর্ণ নগরী' বলা হয় । জয়সলমের দুর্গ বিশ্বের কয়েকটি বাসযোগ্য দুর্গের মধ্যে একটি । পাটোন কি হাভেলি এবং সেলিম সিং কি হাভেলির খোদাই দেখার মতো ।

পুষ্কর: আজমেরের কাছে অবস্থিত পুষ্কর একটি শান্ত এবং পবিত্র শহর । এটি ভগবান ব্রহ্মার একমাত্র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত । পুষ্কর হ্রদের চারপাশে নির্মিত 52টি ঘাটে ভক্তরা স্নান করেন এবং প্রার্থনা করেন । এখানকার সরু রাস্তায় নির্মিত মন্দির, সাধুদের উপস্থিতি এবং শান্ত পরিবেশ এক অন্যরকম প্রশান্তি দেয় । বছরে একবার অনুষ্ঠিত পুষ্কর মেলা বিশ্বের বৃহত্তম পশু মেলাগুলির মধ্যে একটি, যা তার বর্ণিল অনুষ্ঠান এবং উটের দৌড়ের জন্য পরিচিত ।

