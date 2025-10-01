ETV Bharat / lifestyle

সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে দিল্লির এই জায়গাগুলিতে ঘুরে আসুন

হৃদয়ের শহর দিল্লিতে প্রেমীদের জন্য সুন্দর এবং রোমান্টিক জায়গার অভাব নেই । খরচা না করেই চলে যেতে পারেন এই জায়গাগুলিতে ৷

দিল্লিতে সময় কাটান এই জায়গাগুলিতে (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 1, 2025 at 8:00 AM IST

3 Min Read
বলা হয়ে থাকে দিল্লি কেবল একটি শহর নয়, বরং একটি অনুভূতি । এখানকার প্রতিটি রাস্তা এবং প্রতিটি কোণ একটি গল্প বলে, বিশেষ করে যখন প্রেম এবং রোমান্সের কথা আসে । আপনি যদি বিশেষ ব্যক্তি বা মনের মানুষের সঙ্গে কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাতে চান কিন্তু টাকা ভাঙতে না চান, তাহলে চিন্তা করবেন না ৷ এর সমাধান আপনার হতের কাছে ৷

দিল্লিতে অনেক সুন্দর এবং রোমান্টিক জায়গা রয়েছে যেখানে আপনি কম বাজেটের মধ্যেও একটি নিখুঁত তারিখ পরিকল্পনা করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই জায়গাগুলিকে যা আপনার তারিখকে আরও বিশেষ করে তুলবে ।

লোধি গার্ডেন: আপনি যদি জীবনের কোলাহল থেকে দূরে শান্তি ও সবুজের মাঝে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাতে চান, তাহলে লোধি গার্ডেনের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। প্রাচীন সমাধিসৌধ এবং সবুজের সমাধি এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করে । আপনি হাতে হাত রেখে হাঁটতে পারেন, ঘাসের উপর বসে আড্ডা দিতে পারেন, অথবা কেবল শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন। সবচেয়ে ভালো কথা, প্রবেশ বিনামূল্যে ।

হাউজ খাস গ্রাম: হাউজ খাস গ্রাম এমন একটি জায়গা যেখানে ইতিহাস এবং আধুনিকতা সুন্দরভাবে মিশে যায় । এখানে একটি পুরোনো হ্রদ এবং একটি দুর্গ রয়েছে যেখানে আপনি আরাম করতে পারেন । সন্ধ্যায় হ্রদের তীরে সূর্যাস্ত দেখা সত্যিই একটি রোমান্টিক অভিজ্ঞতা । দুর্গের কাছে বেশ কয়েকটি ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁও রয়েছে যেখানে আপনি প্রিয় খাবার উপভোগ করতে পারেন ।

নেহেরু পার্ক: আপনি যদি সঙ্গীর সঙ্গে খোলা এবং শান্ত পরিবেশে সময় কাটাতে চান, তাহলে চাণক্যপুরীর নেহেরু পার্ক একটি দুর্দান্ত বিকল্প । এটি দিল্লির বৃহত্তম পার্কগুলির মধ্যে একটি, যেখানে আপনি অবসর সময়ে হাঁটতে পারেন ঘাসের উপর আড্ডা দিতে পারেন বা সঙ্গীত কনসার্ট উপভোগ করতে পারেন । শান্ত এবং সবুজ পরিবেশ আপনার ডেটকে আরও বিশেষ করে তুলবে ।

গার্ডেন অফ ফাইভ সেন্স: এই জায়গাটি কেবল একটি পার্ক নয়, বরং প্রেম এবং প্রকৃতির অভিজ্ঞতা । থিমযুক্ত বাগানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আপনি বিভিন্ন ধরণের ফুল, গাছপালা এবং জলের ফোয়ারা দেখতে পাবেন । এই শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর জায়গাটি দম্পতিদের জন্য উপযুক্ত ৷ যাঁরা কোলাহল থেকে দূরে কিছুটা সময় কাটাতে চান । প্রবেশ মূল্যও খুব কম, যা এটি আপনার বাজেটের মধ্যে সহজেই ফিট করে ।

কুতুব মিনার কমপ্লেক্স: ইতিহাস এবং স্থাপত্যে আগ্রহী দম্পতিদের জন্য কুতুব মিনার কমপ্লেক্স একটি দুর্দান্ত জায়গা । ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হওয়া সত্ত্বেও, প্রবেশ মূল্য বেশ সাশ্রয়ী । এখানে আপনি কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ভবনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন ৷ পুরানো দিল্লির ইতিহাস উপভোগ করতে পারেন । শান্ত পরিবেশ আপনার ডেটকে সম্পূর্ণ নতুন স্তরে নিয়ে যাবে ।

