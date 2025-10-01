সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে দিল্লির এই জায়গাগুলিতে ঘুরে আসুন

সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে দিল্লির এই জায়গাগুলিতে ঘুরে আসুন
হৃদয়ের শহর দিল্লিতে প্রেমীদের জন্য সুন্দর এবং রোমান্টিক জায়গার অভাব নেই । খরচা না করেই চলে যেতে পারেন এই জায়গাগুলিতে ৷
বলা হয়ে থাকে দিল্লি কেবল একটি শহর নয়, বরং একটি অনুভূতি । এখানকার প্রতিটি রাস্তা এবং প্রতিটি কোণ একটি গল্প বলে, বিশেষ করে যখন প্রেম এবং রোমান্সের কথা আসে । আপনি যদি বিশেষ ব্যক্তি বা মনের মানুষের সঙ্গে কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাতে চান কিন্তু টাকা ভাঙতে না চান, তাহলে চিন্তা করবেন না ৷ এর সমাধান আপনার হতের কাছে ৷
দিল্লিতে অনেক সুন্দর এবং রোমান্টিক জায়গা রয়েছে যেখানে আপনি কম বাজেটের মধ্যেও একটি নিখুঁত তারিখ পরিকল্পনা করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই জায়গাগুলিকে যা আপনার তারিখকে আরও বিশেষ করে তুলবে ।
লোধি গার্ডেন: আপনি যদি জীবনের কোলাহল থেকে দূরে শান্তি ও সবুজের মাঝে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাতে চান, তাহলে লোধি গার্ডেনের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। প্রাচীন সমাধিসৌধ এবং সবুজের সমাধি এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করে । আপনি হাতে হাত রেখে হাঁটতে পারেন, ঘাসের উপর বসে আড্ডা দিতে পারেন, অথবা কেবল শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন। সবচেয়ে ভালো কথা, প্রবেশ বিনামূল্যে ।
হাউজ খাস গ্রাম: হাউজ খাস গ্রাম এমন একটি জায়গা যেখানে ইতিহাস এবং আধুনিকতা সুন্দরভাবে মিশে যায় । এখানে একটি পুরোনো হ্রদ এবং একটি দুর্গ রয়েছে যেখানে আপনি আরাম করতে পারেন । সন্ধ্যায় হ্রদের তীরে সূর্যাস্ত দেখা সত্যিই একটি রোমান্টিক অভিজ্ঞতা । দুর্গের কাছে বেশ কয়েকটি ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁও রয়েছে যেখানে আপনি প্রিয় খাবার উপভোগ করতে পারেন ।
নেহেরু পার্ক: আপনি যদি সঙ্গীর সঙ্গে খোলা এবং শান্ত পরিবেশে সময় কাটাতে চান, তাহলে চাণক্যপুরীর নেহেরু পার্ক একটি দুর্দান্ত বিকল্প । এটি দিল্লির বৃহত্তম পার্কগুলির মধ্যে একটি, যেখানে আপনি অবসর সময়ে হাঁটতে পারেন ঘাসের উপর আড্ডা দিতে পারেন বা সঙ্গীত কনসার্ট উপভোগ করতে পারেন । শান্ত এবং সবুজ পরিবেশ আপনার ডেটকে আরও বিশেষ করে তুলবে ।
গার্ডেন অফ ফাইভ সেন্স: এই জায়গাটি কেবল একটি পার্ক নয়, বরং প্রেম এবং প্রকৃতির অভিজ্ঞতা । থিমযুক্ত বাগানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আপনি বিভিন্ন ধরণের ফুল, গাছপালা এবং জলের ফোয়ারা দেখতে পাবেন । এই শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর জায়গাটি দম্পতিদের জন্য উপযুক্ত ৷ যাঁরা কোলাহল থেকে দূরে কিছুটা সময় কাটাতে চান । প্রবেশ মূল্যও খুব কম, যা এটি আপনার বাজেটের মধ্যে সহজেই ফিট করে ।
কুতুব মিনার কমপ্লেক্স: ইতিহাস এবং স্থাপত্যে আগ্রহী দম্পতিদের জন্য কুতুব মিনার কমপ্লেক্স একটি দুর্দান্ত জায়গা । ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হওয়া সত্ত্বেও, প্রবেশ মূল্য বেশ সাশ্রয়ী । এখানে আপনি কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ভবনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন ৷ পুরানো দিল্লির ইতিহাস উপভোগ করতে পারেন । শান্ত পরিবেশ আপনার ডেটকে সম্পূর্ণ নতুন স্তরে নিয়ে যাবে ।