দেবী দুর্গার নয়টি রূপ কেন পূজা করা হয় ? নবরাত্রি উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য জানুন বিস্তারিত
নয় দিনের নবরাত্রির উৎসব দেবী দুর্গা এবং তাঁর নয়টি রূপের পূজার জন্য বিবেচিত । ভারতের প্রতিটি জায়গায় এক অনন্য আনন্দ এবং উৎসাহ দেখা যায় ।
Published : September 24, 2025 at 4:02 PM IST
ভারতীয় সংস্কৃতিতে, নবরাত্রি কেবল একটি উৎসব নয়, বরং আধ্যাত্মিক শক্তি, বিশ্বাস এবং উৎসাহের এক অপূর্ব সঙ্গম । এই নয় দিনের উৎসব দেবী দুর্গা এবং তাঁর নয়টি রূপের উপাসনার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হন । এই সময়কালে, দেশের বিভিন্ন স্থানে উপবাস, পূজা, গরবা, রামলীলা এবং দুর্গাপূজার মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যা নবরাত্রিকে কেবল ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে ।
নবরাত্রির সর্বাধিক তাৎপর্য শক্তির পূজার সঙ্গে জড়িত । দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং ধ্বংসের আদিম শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । নয়দিন ধরে তাঁর নয়টি রূপ - শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী - পূজা করা হয় । প্রতিটি রূপ ধৈর্য, সাহস, ভক্তি এবং প্রজ্ঞার মতো একটি ভিন্ন ভিন্ন বার্তা বহন করে । নবরাত্রির অনুশীলন কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয় বরং এটি একটি নারীশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ৷
নবরাত্রি এই চিরন্তন বার্তার সাথেও জড়িত যে শুভ সর্বদা জয়লাভ করে । সবচেয়ে বড় বিষয় হল দেবী দুর্গা এবং মহিষাসুরের । মহিষাসুর বর পেয়েছিলেন যে কোনও মানুষ বা দেবতা তাকে হত্যা করতে পারবেন না, কিন্তু যখন তাঁর অত্যাচার বৃদ্ধি পায়, তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করেন । দেবী নয় রাত ধরে যুদ্ধ করেন এবং দশমীর দিনে তাঁকে হত্যা করেন । এটি বিজয়াদশমীর দিন । উত্তর ভারতে নবরাত্রি রাবণের উপর ভগবান রামের বিজয়ের সঙ্গেও জড়িত । এই সময়কালে, রামলীলা মঞ্চস্থ করা হয় এবং দশেরার দিন, রাবণ, মেঘনাদ এবং কুম্ভকরণের প্রতিমূর্তি পোড়ানো হয়, যা অহংকার এবং অন্যায়ের অবসানের প্রতীক ।
নবরাত্রি আবহাওয়া এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত । নবরাত্রি বছরে দুবার পালিত হয় চৈত্র এবং শারদীয়া তিথিতে । এটি ঋতু পরিবর্তনের সময়, যখন শরীরকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয় । উপবাস এবং হালকা খাবারের ঐতিহ্য শরীরকে পবিত্র করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ।
সাংস্কৃতিকভাবে, নবরাত্রি একটি বর্ণিল এবং প্রাণবন্ত উৎসব । গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র গরবা এবং ডান্ডিয়া উদযাপন করে ৷ বাংলা এবং পূর্ব ভারত মহা দুর্গাপূজা উদযাপন করে থাকে ৷ এই বৈচিত্র্য নবরাত্রিকে সমগ্র জাতির জন্য এক ঐক্যবদ্ধ উৎসব করে তোলে ।
এই উৎসব আমাদের শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও ইতিবাচকতার মতো গুণাবলী গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে । দেবী দুর্গা এবং ভগবান রামের গল্প আমাদের শেখায় যে যত বড়ই মন্দ হোক না কেন, সাহস এবং সত্য অবশ্যই তার অবসান ঘটাবে । এই উৎসব সামাজিক সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করে, তা গরবা রাত্রি হোক বা দুর্গাপূজা প্যান্ডেলের মাধ্যমে ।
নবরাত্রি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং জীবনের বার্তা । এটি আমাদের শক্তিকে সম্মান করতে, সৎকে সমর্থন করতে এবং মন্দকে পরাজিত করতে শেখায় । এই উৎসব স্বাস্থ্য, বিশ্বাস এবং সামাজিক ঐক্যের এক চমৎকার মিশ্রণ । প্রতি বছর যখন পরিবেশ প্রদীপ, ঢোল এবং আরতির শব্দে ভরে ওঠে তখন তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আলো এবং সত্য সর্বদা অন্ধকার ও মিথ্যার উপর জয়লাভ করে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এটি সাধারণ তথ্য অনুযায়ী লেখা হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)