75 বছর বয়সেও মোদিজি একদম ফিট ! জেনে নিন তাঁর ফিটনেসের আসল রহস্য
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বয়সেও কীভাবে এত উদ্যমী এবং ফিট থাকেন ? জেনে নেওয়া যাক তাঁর ফিটনেসের রহস্য ।
Published : September 17, 2025 at 3:35 PM IST
দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ 75 বছর পূর্ণ করলেন । কিন্তু এই বয়সেও তিনি অত্যন্ত ফিট এবং সক্রিয় । তাঁর ফিটনেস এবং শক্তি সকলের কাছে প্রশংসার বিষয় । অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা হোক বা তাঁর অবিরাম আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, তাঁর মুখে কখনও ক্লান্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায় না । তিনি এক অন্যতম জনপ্রিয় নেতা । তাঁর ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, তিনি সর্বদা নিজের জন্য সময় বের করেন । তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে যোগব্যায়াম এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস একটি সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি । তিনি নিজেও ফিট ৷ কিন্তু তরুণদের ফিট থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, যে কারণে তিনি ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনও শুরু করেছেন । আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি দিনে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমান ।
যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন: প্রধানমন্ত্রী মোদি গত বেশ কয়েক বছর ধরে যোগব্যায়াম করে আসছেন । সূর্য নমস্কার, প্রাণায়াম এবং ধ্যান তাঁর দৈনন্দিন রুটিন । তিনি নিয়মিত 40 মিনিট যোগব্যায়াম করেন । তিনি বজ্রাসন, সেতুবন্ধাসন, ভুজঙ্গাসন এবং উৎতানপাদাসনও করেন । এই যোগব্যায়ামের আসনগুলি শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী । এই আসনগুলি অনুশীলন করলে হৃদরোগ, রক্ত সঞ্চালন, মানসিক চাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা, হাড়ের ব্যথা এবং অন্যান্য অনেক সমস্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় ।
সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা: বিভিন্ন বৈঠকের কারণে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে প্রায়শই মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয় । কিন্তু দেরি করে ঘুমানোর পরেও তিনি তাঁর রুটিনের সঙ্গে আপস করেন না । সময়মতো ঘুমানো এবং ঘুম থেকে ওঠা তার ফিটনেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য । দেশে হোক বা বিদেশে, তিনি সর্বদা একটি সুষম এবং সুশৃঙ্খল রুটিন অনুসরণ করেন । তিনি ভোর 4টেতে ঘুম থেকে ওঠেন । মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই তিনি এই রুটিন অনুসরণ করে আসছেন । এটি তাঁকে তাঁর মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ই বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
সুষম খাদ্য: নরেন্দ্র মোদির খাদ্যাভ্যাস খুবই সহজ এবং সাত্ত্বিক । তিনি জাঙ্ক এবং তৈলাক্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলেন । নুন এবং চিনি কম এমন খাবারও খান । অনেক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তাঁর খাদ্যাভ্যাসে মরশুমি ফল এবং সুষম খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করেন । খিচুড়ি, মুসুর ডাল, শাকসবজি, অঙ্কুরিত শস্য, দই এবং বাটারমিল্কের মতো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খাবার তাঁর খাদ্যতালিকার অংশ । তিনি সজনে ভীষণভাবে পছন্দ করেন ৷ যা শরীরের জন্যও উপকারী ৷ তিনি ধোকলা থেপলার মতো ঐতিহ্যবাহী গুজরাটি খাবারও পছন্দ করেন ।
প্রধানমন্ত্রী বহু বছর ধরে, অর্থাৎ 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে নবরাত্রির উপবাস পালন করে আসছেন । তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে এই কথা উল্লেখ করেছেন । উপবাসের সময় তিনি দিনে মাত্র একবার ফল খান । বিশেষ করে, যদি তিনি পেঁপে দিয়ে উপবাস শুরু করেন, তাহলে তিনি নয় দিন ধরে পেঁপে খান এবং অন্য কোনও ফল খান না ।
মোদিজির রাতের খাবার: প্রধানমন্ত্রী মোদি রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খান । তিনি সন্ধ্যা 6টার পরে খাওয়া এড়িয়ে চলেন । আয়ুর্বেদ অনুসারে, তিনি সূর্যাস্তের পরে কিছু খান না । সূর্যাস্তের পরে কিছু না খেলে তাঁর পাচনতন্ত্র সুস্থ থাকে এবং পুরো শরীর খাবারের সঠিক সুবিধা পেতে সাহায্য করে ।