ETV Bharat / lifestyle

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা - HEALTHY SKIN

আজকের ব্যস্ত জীবনে, বেশিরভাগ মানুষই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, যার প্রভাব তাদের মুখে স্পষ্টভাবে দেখা যায় ।

Healthy Skin
মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা গেলে কী খাবেন ? (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 18, 2025 at 10:12 AM IST

3 Min Read

আজকের ব্যস্ত জীবনে বেশিরভাগ মানুষই মানসিক চাপে আচ্ছন্ন । ঘুমের অভাব এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব তাদের মুখেও দেখা যায় । অনেক মানুষ বয়সের আগেই ক্লান্ত, দুর্বল বোধ করে থাকেন । বিশেষ করে বলিরেখা, ঢিলেঢালা ভাব বা ত্বকের উজ্জ্বলতার অভাব এমন লক্ষণ যা আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ।

এরফলে মহিলারা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হন । অনেক সময় তাঁরা এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করেন কেবল প্রসাধনী পণ্য বা মেকআপের মাধ্যমে এগুলি লুকানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু সত্য হল, যতক্ষণ না শরীর ভেতর থেকে পুষ্টি পায়, ততক্ষণ ত্বকে আসল উজ্জ্বলতা দেখা যাবে না । আপনি এটাও জানেন যে মুখ আমাদের স্বাস্থ্যের আয়না, যা দেখায় যে আমরা ভেতর থেকে কতটা সুস্থ ।

এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনি চান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখ আরও উজ্জ্বল হোক ৷ সেজন্য আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু ফলের কথা যা কেবল ত্বকের বার্ধক্য কমাতে পারে না, বরং মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাও আনতে পারে । জেনে নিন ত্বকের বার্ধক্য এড়াতে কী কী পাতে রাখবেন ?

কমলালেবু: কমলালেবু এমন একটি ফল যা খেলে কেবল আপনাকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাই দেবে না, বরং এটি পুরো শরীরকে সুস্থ রাখবে । কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে । এটি ত্বককে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে । কোলাজেন আমাদের ত্বককে টানটান করে । এটি বার্ধক্যের লক্ষণ প্রতিরোধ করে । এছাড়াও এটি বলিরেখাও কমায় ৷

জাম: জামে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় । এগুলি ত্বকের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে কাজ করে । এছাড়া, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলটি কোলাজেন উৎপাদনেও সাহায্য করে । এটি ত্বককে টানটান এবং উজ্জ্বল দেখায় ।

আমলকি: আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । যদি আপনি এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে এটি প্রাকৃতিকভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে । এটি ত্বককে টানটানও করে । এছাড়াও এটি বলিরেখাও কমায় ।

বেদানা: বিশেষজ্ঞরা জানান, পলিফেনল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি খেলে আমাদের শরীরের রক্তের ঘাটতি পূরণ হয় । এটি মুখের দাগও দূর করে । এটি রক্ত সঞ্চালনকেও উৎসাহিত করে । প্রতিদিন একটি করে বেদানা খেলে বার্ধক্যের লক্ষণ কমানো যায় ।

আপেল: সবাই আপেল খেতে পছন্দ করে । আপেলে উপস্থিত ফাইবার এবং ভিটামিন সি ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে । এটি বলিরেখাও কমায় । আপনি যদি এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. উদ্বিগ্ন বোধ করলে কী খাবেন ও কী এড়িয়ে যাবেন জানেন ? জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত
  2. জয়েন্টে ব্যথা বেশি হচ্ছে ? হতে পারে ইউরিক অ্যাসিডের বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ ! কম করতে খান এগুলি
  3. লিভারের ক্ষতির কারণে হতে পারে এই লক্ষণগুলি ! দেখা মাত্রই যান চিকিৎসকের কাছে

আজকের ব্যস্ত জীবনে বেশিরভাগ মানুষই মানসিক চাপে আচ্ছন্ন । ঘুমের অভাব এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব তাদের মুখেও দেখা যায় । অনেক মানুষ বয়সের আগেই ক্লান্ত, দুর্বল বোধ করে থাকেন । বিশেষ করে বলিরেখা, ঢিলেঢালা ভাব বা ত্বকের উজ্জ্বলতার অভাব এমন লক্ষণ যা আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ।

এরফলে মহিলারা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হন । অনেক সময় তাঁরা এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করেন কেবল প্রসাধনী পণ্য বা মেকআপের মাধ্যমে এগুলি লুকানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু সত্য হল, যতক্ষণ না শরীর ভেতর থেকে পুষ্টি পায়, ততক্ষণ ত্বকে আসল উজ্জ্বলতা দেখা যাবে না । আপনি এটাও জানেন যে মুখ আমাদের স্বাস্থ্যের আয়না, যা দেখায় যে আমরা ভেতর থেকে কতটা সুস্থ ।

এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনি চান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখ আরও উজ্জ্বল হোক ৷ সেজন্য আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু ফলের কথা যা কেবল ত্বকের বার্ধক্য কমাতে পারে না, বরং মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাও আনতে পারে । জেনে নিন ত্বকের বার্ধক্য এড়াতে কী কী পাতে রাখবেন ?

কমলালেবু: কমলালেবু এমন একটি ফল যা খেলে কেবল আপনাকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাই দেবে না, বরং এটি পুরো শরীরকে সুস্থ রাখবে । কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে । এটি ত্বককে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে । কোলাজেন আমাদের ত্বককে টানটান করে । এটি বার্ধক্যের লক্ষণ প্রতিরোধ করে । এছাড়াও এটি বলিরেখাও কমায় ৷

জাম: জামে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় । এগুলি ত্বকের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে কাজ করে । এছাড়া, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলটি কোলাজেন উৎপাদনেও সাহায্য করে । এটি ত্বককে টানটান এবং উজ্জ্বল দেখায় ।

আমলকি: আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ । যদি আপনি এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে এটি প্রাকৃতিকভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে । এটি ত্বককে টানটানও করে । এছাড়াও এটি বলিরেখাও কমায় ।

বেদানা: বিশেষজ্ঞরা জানান, পলিফেনল নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি খেলে আমাদের শরীরের রক্তের ঘাটতি পূরণ হয় । এটি মুখের দাগও দূর করে । এটি রক্ত সঞ্চালনকেও উৎসাহিত করে । প্রতিদিন একটি করে বেদানা খেলে বার্ধক্যের লক্ষণ কমানো যায় ।

আপেল: সবাই আপেল খেতে পছন্দ করে । আপেলে উপস্থিত ফাইবার এবং ভিটামিন সি ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে । এটি বলিরেখাও কমায় । আপনি যদি এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. উদ্বিগ্ন বোধ করলে কী খাবেন ও কী এড়িয়ে যাবেন জানেন ? জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত
  2. জয়েন্টে ব্যথা বেশি হচ্ছে ? হতে পারে ইউরিক অ্যাসিডের বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ ! কম করতে খান এগুলি
  3. লিভারের ক্ষতির কারণে হতে পারে এই লক্ষণগুলি ! দেখা মাত্রই যান চিকিৎসকের কাছে

For All Latest Updates

TAGGED:

SKIN CARE TIPSত্বকের জন্য দরকার এই ফলHEALTHY LIFESTYLEHEALTHY SKIN

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.