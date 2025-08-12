বর্ষাকালে প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায় । বৃষ্টির ফোঁটা এবং ঠান্ডা বাতাস এই ঋতুতে ভ্রমণের মজা দ্বিগুণ করে দেয় । আপনি যদি এই ঋতুতে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে মুন্নার আপনার জন্য একটি উপযুক্ত গন্তব্য ৷
মুন্নারে ভ্রমণের জন্য সেরা স্থান:
এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান: মুন্নারের এই জাতীয় উদ্যানটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে নীলগিরি তাহর দেখা যায় । বর্ষাকালে, সবুজের সমারোহ এবং মেঘে ঘেরা পাহাড়ের দৃশ্য অসাধারণ । প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য এই স্থানটি স্বর্গের চেয়ে কম নয় ।
মাট্টুপেট্টি বাঁধ: এই বাঁধটি মুন্নার থেকে প্রায় 13 কিমি দূরে অবস্থিত ৷ বর্ষাকালে শান্ত হ্রদ এবং আশেপাশের পাহাড়গুলি খুব সুন্দর দেখায় । আপনি এখানে নৌকা ভ্রমণও উপভোগ করতে পারেন । আপনি এখানে হ্রদের কাছে বিভিন্ন ধরণের পাখিও দেখতে পাবেন ।
টপ স্টেশন: মুন্নার থেকে প্রায় 32 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টপ স্টেশন থেকে আপনি তামিলনাড়ু এবং কেরালার সীমান্তের হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখতে পাবেন । বর্ষাকালে এখানকার দৃশ্য মেঘে ঘেরা থাকে, যা ফটোগ্রাফির জন্য উপযুক্ত । এটি মুন্নারের সর্বোচ্চ স্থান, যেখান থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যায় ।
চা বাগান: মুন্নার তার বিশাল চা বাগানের জন্য বিখ্যাত । চা বাগানের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে আপনি এই জায়গার সৌন্দর্য এবং শান্তি অনুভব করতে পারেন । টাটা টি মিউজিয়াম এখানে একটি বিখ্যাত স্থান যেখানে আপনি চা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তাজা চা স্বাদ নিতে পারবেন ।
আট্টুকাল জলপ্রপাত: মুন্নার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জলপ্রপাতটি বর্ষাকালে তার পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করে । এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্ত পরিবেশ আপনাকে প্রকৃতির কাছাকাছি অনুভব করায় । এখানে পৌঁছতে আপনাকে দীর্ঘ ট্রেকিং করতে হবে, যার অভিজ্ঞতা খুবই রোমাঞ্চকর হতে পারে ।
মুন্নারে গিয়ে কী কী করতে পারবেন ?
ট্রেকিং এবং প্রকৃতির মজা নেওয়া: মুন্নারে অনেক ট্রেকিং ট্রেইল রয়েছে ৷ যেমন- মিশাপুলি মালা ট্রেক এবং আনামুদি পিক ট্রেক । বর্ষাকালে ট্রেকিং প্রেমীদের জন্য এই সবুজ পথগুলি দুর্দান্ত ।
মশলা গাছপালার পরিদর্শন: কেরলাকে মশলার দুর্গ বলা হয় । মুন্নারে আপনি মশলা গাছপালা ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন এবং এলাচ, গোল মরিচ, লবঙ্গের মতো মশলা সম্পর্কে জানতে পারেন ।
ক্যাম্পিং এবং বনফায়ার: মুন্নারের কিছু রিসোর্ট ক্যাম্পিং সুবিধাও প্রদান করে । বর্ষাকালে ক্যাম্পফায়ারের সঙ্গে সময় কাটানো একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিতে পারে ।
এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা প্রয়োজন:
জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকালে মুন্নার ভ্রমণের জন্য সেরা সময় ।
ফুল-হাতা পোশাক, ভালো গ্রিপ-সহ জুতো এবং একটি রেইনকোট সঙ্গে রাখুন, কারণ এখানে হঠাৎ বৃষ্টি হতে পারে ।
ট্রেকিং করার সময় স্থানীয় গাইডের সাহায্য নিন । বর্ষাকালে একা ট্রেকিংয়ে না যাওয়াই ভালো ৷