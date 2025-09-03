ETV Bharat / lifestyle

বর্ষাকালে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? নিরাপদ ভ্রমণের জন্য এই বিষয় মাথায় রাখুন - MONSOON TRAVEL TIPS

আপনি কি বর্ষাকালে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? সতর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে দুর্ঘটনা এবং অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে ।

MONSOON TRAVEL TIPS
বর্ষাকালে ভ্রমণের পরিকল্পনা (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read

বর্ষাকাল খুবই মনোরম ও আরামদায়ও বটে ৷ এই ঋতুতে চারদিকে সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে থাকে এবং আবহাওয়াও খুবই মনোরম থাকে । তবে এই ঋতু কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসে । এমন পরিস্থিতিতে, কিছু জায়গায় ভ্রমণ করা বিপজ্জনক হতে পারে ।

কিন্তু আপনি যদি অন্য কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার ভ্রমণ নিরাপদ এবং স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছু বিশেষ বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ৷

সঠিক পোশাক এবং জুতো নির্বাচন করা প্রয়োজন: বৃষ্টিতে ভ্রমণের সময় আপনার পোশাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ভিজে যাওয়া এড়াতে এবং শরীর শুষ্ক রাখতে জলরোধী জ্যাকেট বা রেনকোট পরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও এমন কাপড়ের তৈরি পোশাক পরুন যা ঘাম এবং বৃষ্টির জল দ্রুত শুকিয়ে যায় । সঠিক জুতো নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ । সর্বদা জলরোধী এবং নন-স্লিপ বা ট্রেকিং জুতো পরুন । খোলা স্যান্ডেল বা চপ্পল এড়িয়ে চলুন, কারণ ভেজা জায়গায় পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে ।

ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র এবং নথিপত্র নিরাপদ রাখুন: বৃষ্টিতে আপনার ফোন, ক্যামেরা, পাওয়ার ব্যাংক এবং আধার কার্ড, লাইসেন্স ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে । এগুলি নিরাপদ রাখতে জলরোধী ব্যাগ বা জিপ-লক পাউচ ব্যবহার করুন । সম্ভব হলে, আপনার ফোন বা ইমেলে সংরক্ষিত আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের একটি সফট কপি রাখুন । একটি ছোট শুকনো ব্যাগ বা প্লাস্টিকের ব্যাগ আপনার ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র জল থেকে রক্ষা করতে কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে ।

স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ: বর্ষাকালে সংক্রমণ এবং রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বেশি থাকে । জলে ভিজে যাওয়ার পর দ্রুত আপনার পোশাক পরিবর্তন করুন, যাতে আপনি ঠান্ডা বা ছত্রাকের সংক্রমণ এড়াতে পারেন । একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, মশা নিরোধক ক্রিম, ডেটল/স্যানিটাইজার এবং জ্বর, ডায়রিয়া, অ্যালার্জির মতো কিছু মৌলিক ওষুধ আপনার সঙ্গে রাখুন । রাস্তার ধারে খোলা খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সর্বদা বোতলজাত জল পান করুন ।

ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং আবহাওয়ার তথ্য: বর্ষাকালে আবহাওয়া হঠাৎ পরিবর্তন হতে পারে । অতএব, ভ্রমণের আগে আবহাওয়ার অবস্থা পরীক্ষা করুন । ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা বা ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন । আপনার রুটটি জানুন এবং স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করুন । যদি আপনি কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে চান, তাহলে পরিবার বা বন্ধুদের আপনার অবস্থান এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান ।

নিরাপত্তা এবং সতর্কতা: বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা হ্রাস পায় এবং রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায় ৷ তাই গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন । ট্রেকিং বা পাহাড়ে যাবেন না । বৃষ্টির কারণে, নদী এবং জলপ্রপাতের জল দ্রুত এবং গভীর হতে পারে, তাই স্নান বা সাঁতার কাটা এড়িয়ে চলুন । সর্বদা আপনার ফোনের ব্যাটারি পূর্ণ রাখুন এবং জরুরি নম্বরগুলি সংরক্ষণ করুন ।

  1. রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে
  2. আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠানোর সময় এই ভুলগুলি ভুলেও করবেন না
  3. পাহাড়ি স্টেশন হোক বা সুন্দর দ্বীপ, ভ্রমণপ্রেমীরা আসামে তাদের প্রিয় গন্তব্য খুঁজে পাবেন

বর্ষাকাল খুবই মনোরম ও আরামদায়ও বটে ৷ এই ঋতুতে চারদিকে সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে থাকে এবং আবহাওয়াও খুবই মনোরম থাকে । তবে এই ঋতু কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসে । এমন পরিস্থিতিতে, কিছু জায়গায় ভ্রমণ করা বিপজ্জনক হতে পারে ।

কিন্তু আপনি যদি অন্য কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার ভ্রমণ নিরাপদ এবং স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছু বিশেষ বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ৷

সঠিক পোশাক এবং জুতো নির্বাচন করা প্রয়োজন: বৃষ্টিতে ভ্রমণের সময় আপনার পোশাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ভিজে যাওয়া এড়াতে এবং শরীর শুষ্ক রাখতে জলরোধী জ্যাকেট বা রেনকোট পরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও এমন কাপড়ের তৈরি পোশাক পরুন যা ঘাম এবং বৃষ্টির জল দ্রুত শুকিয়ে যায় । সঠিক জুতো নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ । সর্বদা জলরোধী এবং নন-স্লিপ বা ট্রেকিং জুতো পরুন । খোলা স্যান্ডেল বা চপ্পল এড়িয়ে চলুন, কারণ ভেজা জায়গায় পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে ।

ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র এবং নথিপত্র নিরাপদ রাখুন: বৃষ্টিতে আপনার ফোন, ক্যামেরা, পাওয়ার ব্যাংক এবং আধার কার্ড, লাইসেন্স ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে । এগুলি নিরাপদ রাখতে জলরোধী ব্যাগ বা জিপ-লক পাউচ ব্যবহার করুন । সম্ভব হলে, আপনার ফোন বা ইমেলে সংরক্ষিত আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের একটি সফট কপি রাখুন । একটি ছোট শুকনো ব্যাগ বা প্লাস্টিকের ব্যাগ আপনার ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র জল থেকে রক্ষা করতে কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে ।

স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ: বর্ষাকালে সংক্রমণ এবং রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বেশি থাকে । জলে ভিজে যাওয়ার পর দ্রুত আপনার পোশাক পরিবর্তন করুন, যাতে আপনি ঠান্ডা বা ছত্রাকের সংক্রমণ এড়াতে পারেন । একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, মশা নিরোধক ক্রিম, ডেটল/স্যানিটাইজার এবং জ্বর, ডায়রিয়া, অ্যালার্জির মতো কিছু মৌলিক ওষুধ আপনার সঙ্গে রাখুন । রাস্তার ধারে খোলা খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সর্বদা বোতলজাত জল পান করুন ।

ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং আবহাওয়ার তথ্য: বর্ষাকালে আবহাওয়া হঠাৎ পরিবর্তন হতে পারে । অতএব, ভ্রমণের আগে আবহাওয়ার অবস্থা পরীক্ষা করুন । ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা বা ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন । আপনার রুটটি জানুন এবং স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করুন । যদি আপনি কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে চান, তাহলে পরিবার বা বন্ধুদের আপনার অবস্থান এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান ।

নিরাপত্তা এবং সতর্কতা: বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা হ্রাস পায় এবং রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায় ৷ তাই গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন । ট্রেকিং বা পাহাড়ে যাবেন না । বৃষ্টির কারণে, নদী এবং জলপ্রপাতের জল দ্রুত এবং গভীর হতে পারে, তাই স্নান বা সাঁতার কাটা এড়িয়ে চলুন । সর্বদা আপনার ফোনের ব্যাটারি পূর্ণ রাখুন এবং জরুরি নম্বরগুলি সংরক্ষণ করুন ।

  1. রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে
  2. আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠানোর সময় এই ভুলগুলি ভুলেও করবেন না
  3. পাহাড়ি স্টেশন হোক বা সুন্দর দ্বীপ, ভ্রমণপ্রেমীরা আসামে তাদের প্রিয় গন্তব্য খুঁজে পাবেন

For All Latest Updates

TAGGED:

SAFE AND SOOTHING GETAWAYMONSOON TRAVEL TIPSবর্ষাকালে ভ্রমণের পরিকল্পনাMONSOON TRAVEL TIPS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.