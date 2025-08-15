প্রতিবছরই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় জন্মাষ্টমী উৎসব । ওইদিন ঘরে ঘরে পূজিত হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বলা হয়, জন্মাষ্টমীর দিন যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, সেই ব্যক্তির জীবনে সাফল্য নিত্যসঙ্গী হয় । সর্বদা সেই ভক্তের ওপর ভগবান কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি বজায় থাকে ।
জন্মাষ্টমী তিথিতে গোপাল ও কৃষ্ণের আরাধনা করার পাশাপাশি বিশেষ কয়েকটি উপায় মানলে রাতারাতি বদলে যেতে পারে আপনার ভাগ্য । সুখ ও সমৃদ্ধিময় জীবনের অধিকারী হতে পারেন আপনিও ।
হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যময় একটি দিন । নানা রীতি রেওয়াজের মধ্যে দিয়ে জন্মাষ্টমীতে শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি পালন করেন ভক্তরা । এইদিনে কৃষ্ণকে নাড়ু গোপাল রূপে পুজো করা হয় ।
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রাত 12টায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবকি-নন্দন । তাই এই সময়টিকে অত্যন্ত শুভ বলেই মানে জ্যোতিষশাস্ত্র । জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আনতে জন্মাষ্টমীর দিন রাত 12টায় কৃষ্ণ অভিষেকের বিধান দেওয়া হয়স । মধ্যরাতে সম্ভব না হলেও, তিথি থাকাকালীন কৃষ্ণকে দুধ, মধু, ঘি, গঙ্গাজল, সাদা চন্দন, দই ও ফুল দিয়ে অভিষেক অবশ্যই করান ।
জ্যোতিষী রাহুল দে কিছু নিয়মের কথা জানান ৷ তিনি বলেন, "যেগুলি পালন করলে ঘরে সুখ শান্তি বজায় থাকবে ৷ জন্মাষ্টমীর দিন সকালেই করতে হবে ৷ একটা পান পাতা নিয়ে তাতে একটা এলাচ ও মিছরি নিন ৷ এটি হাতে রেখে 'স্রিম রাধা'-এই মন্ত্রটি মনে মনে 108 বার জপ করুন ৷ এছাড়াও নিজের যা মনোস্কামনা আছে অবশ্যই ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে জানাবেন ৷ এগুলি করলে মনোস্কামনা পূরণ হবেই ৷"
এছাড়াও এইদিনে জন্মাষ্টমীর দিন দুধে কেশর মিশিয়ে গোপালের অভিষেক করুন। এতে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি এবং শান্তি বজায় থাকবে। ঘর থেকে নেতিবাচকতা দূর হবে। রাহুর অশুভ প্রভাব কেটে যাবে।
বাঁশি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় । এই বাঁশ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক । জন্মাষ্টমীর দিন আর্থিক ভাগ্য ফেরাতে বাড়িতে বাঁশি আনতে পারেন । বাস্তুশাস্তেও বাঁশিকে অত্যন্ত শুভ প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এরজন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন ৷)