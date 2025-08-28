বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে হঠাৎ কাঁচ ভেঙে যাওয়াকে সাধারণত একটি শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । বিশ্বাস করা হয় এটি আসন্ন কিছু ঝামেলা এড়ানোর লক্ষণ । বলা হয় যে কাচটি আসন্ন ঝামেলা নিজের উপর নিয়েছে এবং ঘর ও পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করেছে ।
বিশেষ করে যদি কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ জানলা বা দরজার কাঁচ ভেঙে যায়, তাহলে এটি শুভ বলে বিবেচিত হয় । কিছু বিশ্বাস অনুসারে, এটি আর্থিক লাভ বা কোনও সুসংবাদের লক্ষণও হতে পারে । খুব শীঘ্রই আপনি কোনও কাজ থেকে হঠাৎ আর্থিক লাভ পেতে পারেন ।
যদি আপনার বাড়িতে একটি কাঁচ ভেঙে যায় তাহলে এটি বোঝায় সৌভাগ্য আপনার বাড়িতে প্রবেশ করতে চলেছে বলেও মনে করা হয় । এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনি নিজে থেকে কাঁচ ভেঙে ভাবলেন এই কাজটি হবে, এমনটা হয় না । ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁচ ভেঙে ফেললে কোনও কাজ করে না ৷
আবার অনেকেই কাঁচ ভেঙে যাওয়াকে অশুভ হিসাবে দেখেন ৷ এটি ঘরে নেতিবাচক শক্তি, আর্থিক ক্ষতি বা পরিবারে উত্তেজনার লক্ষণ হতে পারে । বিশ্বাস করা হয় যে এটা দেবী লক্ষ্মীর অপমানের প্রতীক হতে পারে, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে ।
ঘর থেকে ভাঙা কাঁচ সরিয়ে ফেলুন: জ্যোতিশীদের মতে, ঘরে ভাঙা কাঁচ রাখা অশুভ বলে মনে করা হয় । কারণ এটি নেতিবাচক শক্তি আকর্ষণ করে ৷ ফলে মনে করা হয় বাড়িতে নেতিবাচকতা ছড়িয়ে দেয় । বলা হয় ঘরে ভাঙা কাঁচ রাখলে বাইরের নানান ঝামেলা নিয়ে আসে । তাই ঘরে কাঁচ ভাঙার পর তা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা উচিত ।
এই বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন: কোনও শুভ উপলক্ষে কাঁচ বা আয়না ভেঙে গেলে তা অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় । ভাঙা কাঁচটি সরানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে কেউ আহত না হন । অতএব, ডাস্টবিনে ফেলার আগে এটি একটি মোটা কাপড় বা কাগজে মুড়িয়ে ফেলুন ।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ঘরে গোলাকার বা ধারযুক্ত আয়না ব্যবহার করা উচিত নয় । যদি আপনি বর্গাকার আয়না লাগাতে না চান, তাহলে আপনি অষ্টভুজাকার নকশা বেছে নিতে পারেন ।
এছাড়া শোওয়ার ঘরে কখনই আয়না রাখা উচিত নয় । শোওয়ার ঘরে রাখলেও, এমনভাবে রাখুন যাতে ঘুমানোর সময় আপনার প্রতিফলন দেখা না যায় । আপনি যদি এমন জায়গায় থাকেন যেখানে এই পরিবর্তন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই আয়নার উপর একটি কাপড় রাখুন ।
এছাড়াও লোকমুখে বলা হয় ফাঁটা কাঁচকে একটি অনুকূল লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয় । একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে এটি আপনার জীবনে নতুন, উপকারী চক্রের শুরুর মতো জিনিসগুলিকে বোঝায় । কিন্তু এটি সুন্দর ভবিষ্যতে আর্থিক পরিস্থিতিতে উন্নতির ইঙ্গিত দেয় ।
(এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রতিকার বা পরামর্শ এবং বিবৃতিগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা । এরজন্য ইটিভি ভারত কোনও অংশে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ গ্রহণ করুন ) ৷