শুক্রবার কৌশিকী অমাবস্যা ! জানুন বাড়িতে নিষ্ঠা ভরে পুজো করার আসল নিয়ম

22 অগস্ট 5 ভাদ্র থেকে শুরু কৌশিকী অমাবস্যা ৷ জানেন এই দিনের বিশেষ নিয়ম ? বিস্তারিত জানালেন পুরোহিত শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Kaushiki Amavasya 2025
কৌশিকী অমাবস্যার পুজোর রীতি (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025

রাত পোশালেই কৌশিকী অমাবস্যা । 22 অগস্ট 2025 অথএব শুক্রবার কৌশিকী অমাবস্যা । কৌশিকী অমাবস্যার পবিত্র তিথিতে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে বলেই বিশ্বাস করা হয় । তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে এই দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে বলে জানা যায় । দেবী পার্বতী অশুভ শক্তি বিনাশের উদ্দেশ্যে নিজের দেহকোষ থেকে ভয়ঙ্কর এক দেবীর সৃষ্টি করেন । তিনিই দেবী কৌশিকী নামে পরিচিত । ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথি কৌশিকী অমাবস্যা নামে খ্যাত ।

কৌশিকী অমাবস্যার ইতিকথা

কৌশিকী অমাবস্যা নিয়ম নিয়ে জানালেন পুরোহিত (ETV Bharat)

সনাতন ধর্মে কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এমনটাই জানা যায় । কথিত আছে পুরাযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দেবকূল । সেসময় তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হন ৷ মহাদেব দেবীদুর্গাকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার অনুরোধ করেন । সেই মতো দেবীদুর্গার কোষ থেকে দেবী কৌশিকীর উৎপত্তি হয় । দেবী কৌশিকী এরপর শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন । সেই দিনটি ছিল অমাবস্যার তিথি । দেবী কৌশিকী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করে দেবতাকূলকে রক্ষা করেছিলেন ৷ তাই এই অমাবস্যা 'কৌশিকী অমাবস্যা' নামে অভিহিত ।

Kaushiki Amavasya 2025
কৌশিকী অমাবস্যার ইতিকথা (ETV Bharat Graphics Team)

বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে মোট পাঁচটি সতীপীঠ । আর এই পাঁচটি সতীপীঠ যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই রয়েছে একটি সিদ্ধপীঠ ৷ যার নাম তারাপীঠ । এমনিতে প্রত্যেকদিন এই তারাপীঠ মন্দির চত্বরে প্রায় কয়েক হাজার পর্যটকদের সমাগম ঘটে । তবে তারাপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব হল ভাদ্র মাসের কৌশিকী আমাবস্যা ।

তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে আড়ম্বরের সঙ্গে মা তারার পুজো করা হয় । ভক্তের সমাগমে মন্দির চত্বর আগের দিন থেকেই গমগম করে ।

এইদিন ঘরে ঘরে মা কালীর পুজো করা হয় ৷ শোনা যায়, এই পুজোর নিয়ম নিষ্ঠা অনেক পবিত্রর সঙ্গে পালন করা হয় । ভক্তি ভরে দেবীর আরাধনা করলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী । মঙ্গল সুনিশ্চিত । এই পুজোর মাহাত্ম্য এবং সঠিক নিয়মকানুন জানতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত পৌঁছে যান পূজারি শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে । তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয় এই পুজো প্রচলনের পৌরাণিক কাহিনি এবং দেবীর আরাধনার নিয়মকানুন ।

Kaushiki Amavasya 2025
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (Etv Bharat)

পুরোহিত শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একান্নপীঠে নানা নামে আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহাশক্তিরূপে পূজিত হন । বীরভূমে তারা মা এই কৌশিকী অমাবস্যার দিনে আবির্ভূত হন । তাঁর সন্তান বামদেবের সঙ্গে যে লীলা তা আমরা অনেকেই জানি বা শুনেছি । মাকে যখন মহাদেব কালী বলে ডাকতেন মা তখন রেগে গিয়েছিলেন । তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল কেন তাঁকে কালী বলে ডাকা হচ্ছে । কৈলাসের মানস সরোবরে তিনি স্নান করেন । স্নান করার পর তাঁর দেহের কোষ থেকে কালো রংগুলো চলে যায় । সূর্যের আলোয় মানস সরোবরের জলে মায়ের রূপের অদ্ভুত পরিবর্তন হয় । এক উজ্জ্বল জ্যোতি তৈরি হয় মায়ের রূপে । সেই কৌশিকী অমাবস্যার দিন মা ওইভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে এই দিনটিকে বলা হয় কৌশিকী অমাবস্যা । যেদিন তারা মা পূজিত হন আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে ।"

নিয়মকানুনের বিষয়ে তিনি বলেন, "অমাবস্যার পুজো বিশেষত রাতেই হওয়া উচিত । কেউ রাতে করতে না পারলে সূর্যাস্তের পরও মায়ের পুজো করার বিধান আছে । ব্রতীরা উপবাস করবেন । নির্জলা উপবাস করলে ভালো । কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছাতুর জল, মিছরির জল, ফলাহার করতে পারবেন, লাল চা খেতে পারেন । আসল হল ভক্তি । যেভাবে যেখানেই করুন, ভক্তি না থাকলে পুজো গ্রহণ হয় না । জবার মালা, বেল পাতার মালা, অপরাজিতার মালা এই তিন রকমের মালা লাগবেই । পরিষ্কার 108 টি বেলপাতা দিয়ে হোম করতে হবে । নিম্নমানের জিনিস দিয়ে মায়ের পুজো করা ঠিক নয় । যা আমি খেতে পারব না, ব্যবহার করতে পারব না সেটা মাকে দেওয়া উচিত নয় ।"

Kaushiki Amavasya 2025
জ্যোতিষ মতেও এইদিন কিছু নিয়ম পালন করলে জীবনের সুখ শান্তি বজায় থাকে (ETV Bharat Graphics Team)

বিসর্জন প্রসঙ্গে বলেন, "শাস্ত্রীয় বিধান মেনে মাকে নিয়ে আসা থেকে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, পুজো করা, হোম যজ্ঞ, ভোগ নিবেদন সবই করা হয় । পুজো সমাপ্ত হলে আসে বিসর্জনের পালা । মাকে মন থেকে কেউ বিসর্জন দিই না । কিন্তু বিধান অনুযায়ী বিসর্জন দেওয়া হয় । বিসর্জনের জন্য যোনি মুদ্রা মাকে প্রদর্শন করে মাকে বলা হয়, মা তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও । আমি আবার পুনরায় তোমাকে আহ্বান করে নিয়ে আসব ।"

এবার 22 অগস্ট 5 ভাদ্র থেকে শুরু কৌশিকী অমাবস্যা । আর এই তিথি শুরু হবে সকাল 11 টা 58 মিনিটে । শুক্রবার রয়েছে অমাবস্যার নিশি পালন । অমাবস্যা তিথি শেষ হবে 6 ভাদ্র । সেদিন পড়েছে শনিবার 23 অগস্ট । সেদিন সকাল 11 টা 37 মিনিটে অমাবস্যা ছেড়ে যাচ্ছে ।

জ্যোতিষ মতেও এইদিন কিছু নিয়ম পালন করলে জীবনের সুখ শান্তি বজায় থাকে ৷ কী কী করেবন ?

এই দিনে গঙ্গাস্নান করুন ৷ স্নান করে সূর্য দেবতাকে প্রণাম করুন ৷

দু’দিন উপোস রাখতে পারলে খুবই ভালো হয় ৷ সেটা না-পারলে এই দু’দিন ভুলেও আমিষ খাবেন না ৷

তারা মায়ের পায়ে সিঁদুর ও লাল রক্তজবা নিবেদন করুন ৷

এই অমাবস্যা তিথিতে সন্ধের পর বাড়ির সদর দরজার সামনে দু'টি তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালান ৷

এই তিথি চলাকালীন ঘরে এঁটো বাসন রেখে দেবেন না । ঘর পরিষ্কার রাখুন ৷

দরিদ্র মানুষকে সামর্থ্য মতো কিছু দান করুন ৷

জ্যোতিষ মতে, কৌশিকী অমাবস্যা চলাকালীন এই কাজগুলি করলেই প্রসন্ন হবেন দেবী কৌশিকী ৷ কথিত রয়েছে, এই তিথিতে উপবাস রেখে দেবীর পুজো করলে মনের ইচ্ছেপূরণ হয় ৷

