কৌশিকী অমাবস্যায় সন্ধ্যেবেলায় এই কাজ করলেই হবেন কোটিপতি, কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ? - KAUSHIKI AMAVASYA 2025

22 অগস্ট 5 ভাদ্র থেকে শুরু কৌশিকী অমাবস্যা ৷ এইদিনে সন্ধ্যেবেলায় করুন এই কাজ ৷ কী জানালেন জ্যোতিষী রাহুল দে ?

KAUSHIKI AMAVASYA 2025
কৌশিকী অমাবস্যা (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 22, 2025 at 9:49 AM IST

সনাতন ধর্মে কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । দেবী কৌশিকী মহামায়ারই অন্যতম রূপ । পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম কৌশিকী ৷ জানেন কি, এই ঘোর অমানিশায় কয়েকটি কাজ করলেই দেবী কৌশিকীর আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হবে সারাবছর ৷

অশুভ শক্তি বিনাশের তিথি হল কৌশিকী অমাবস্যা । ভগবান ব্রহ্মার বর প্রাপ্তির পর শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় । শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে ত্রিলোক অশান্ত এবং অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ এবং ভীত হয়ে দেবতাগণ অশুভ শক্তির বিনাশ এবং ত্রিলোকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে দেবী পার্বতীর শরণাপন্ন হন । দেবী পার্বতী অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে নিজের দেহকোষ থেকে সৃষ্টি করেন ভয়ঙ্কর এক দেবীকে । শাস্ত্রে তিনিই দেবী কৌশিকী নামে পরিচিত । ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিতে দেবী কৌশিকী অশুভ শক্তি নাশ করেন এবং শুভ শক্তির সঞ্চার ঘটান ।

কৌশিকী অমাবস্যা, তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের এই তিথিটি একটি বিশেষ তিথি । এইদিনে সাধনা করলে জীবনে অনেক কিছু জয় করা যায় ৷ কথিত আছে, সাধক বামাখ্যাপা এই কৌশিকী অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে এদিনের এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ৷

2025-এ 2 সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে কৌশিকী অমাবস্যা তিথি ৷ এটি বজায় থাকবে মঙ্গলবার অর্থাৎ 3 সেপ্টেম্বর ভোর পর্যন্ত ৷ জ্যোতিষ মতে, এই বিশেষ তিথিতে সামান্য কয়েকটি কাজ করলেই দেবী কৌশিকীর আশীর্বাদ আপনার উপর সারাবছর থাকবে ৷ কী করবেন এদিন ? জানালেন জ্যোতিষী রাহুল দে ৷

KAUSHIKI AMAVASYA 2025
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, কিছু উপায় করলে জীবন থেকে দুঃখ কষ্ট ও আর্থিক সমস্যা দূর হবে ৷ সন্ধ্যেবেলায় একটা জলহীবন শুকনো নারকেল নিন ৷ একদিক ফুটো করে চিনি দিয়ে পুরো নারকেল ভর্তি করে নেবেন ৷ এরপর এটি বাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে মাটি থেকে পুঁতে দেবেন ৷ মাটিতে পোঁতার সময় দুটো জিনিস অবশ্যই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ৷ ফুটো করা দিক যেনো মাটির উপরে থাকে ৷ এটি করলে সারাবছর খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে ৷

  1. এই দিনে গঙ্গাস্নান করুন ৷ স্নান করে সূর্য দেবতাকে প্রণাম করুন ৷
  2. দু’দিন উপোস রাখতে পারলে খুবই ভালো হয় ৷ সেটা না-পারলে এই দু’দিন ভুলেও আমিষ খাবেন না ৷
  3. তারা মায়ের পায়ে সিঁদুর ও লাল রক্তজবা নিবেদন করুন ৷
  4. এই অমাবস্যা তিথিতে সন্ধের পর বাড়ির সদর দরজার সামনে দু'টি তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালান ৷
  5. এই তিথি চলাকালীন ঘরে এঁটো বাসন রেখে দেবেন না । ঘর পরিষ্কার রাখুন ৷
  6. দরিদ্র মানুষকে সামর্থ্য মতো কিছু দান করুন ৷

জ্যোতিষ মতে, কৌশিকী অমাবস্যা চলাকালীন এই কাজগুলি করলেই প্রসন্ন হবেন দেবী কৌশিকী ৷ কথিত রয়েছে, এই তিথিতে উপবাস রেখে দেবীর পুজো করলে মনের সব ইচ্ছেপূরণ হয় ৷ এছাড়াও নির্জলা উপোস করলেও আরও ভালো ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

