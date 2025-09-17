Exclusive: সন্তানকে সুস্থ রাখতে মায়ের শরীর ঠিক রাখা জরুরি ! পুজোর পাঁচদিন সব খাবার খেয়ে কীভাবে সুস্থ থাকবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী

Exclusive: সন্তানকে সুস্থ রাখতে মায়ের শরীর ঠিক রাখা জরুরি ! পুজোর পাঁচদিন সব খাবার খেয়ে কীভাবে সুস্থ থাকবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী
সন্তানকে সুস্থ রাখতে কী করা উচিত তা আপনার মেনে চলা উচিত সেটা পুজো হোক বা অন্যসময় ৷ নিজেকে মেইনটেন করতে কী করবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী...
Published : September 17, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 12:27 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
পুজোর সময় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অনেক কিছুই করে থাকেন ৷ অনেক অভিনেত্রীও আছেন যাঁরা সবকিছু সামলে বিশেষকরে তিনি যখন একজন মা কাজ করে চলেছেন ৷ সামনেই পুজো এইসেয় মা থেকে সন্তান সকলের সুস্থ থাকা প্রয়োজন ৷ চিকিৎসকরা জানান, সন্তানের শরীর সুস্থ রাখতে মায়ের শরীর ঠিক রাখা প্রয়োজন ৷
ফলে সন্তানকে সুস্থ রাখতে মায়ের শরীর সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, এবং নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা জরুরি । ইটিভি ভারত লাইফস্টাইলকে অভিনেত্রী নবনিতা দে জানালেন মা হিসাবে সুস্থ রাখা ও ত্বক এবং শরীরের যত্নের টিপস ৷
অভিনেত্রী বলেন, "পুজোয় আমি গত 3 থেকে 4 বছর হল পুজোয় বাড়িতে থাকি না ৷ মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাই ৷ আলাদা করে মেয়েকে সময় দেওয়া হয় না ফলে ওই কটাদিন বাইরেই কাটাই ৷ এখানে আমরা ভিড়ের জন্য বেরোতে পারি না ৷"
সবার জানা প্রয়োজন সন্তানকে বাবা মায়ের সময় দেওয়া ভীষণভাবে জরুরি ৷ কারণ এত্ শিশুর মানসিকভাবে সুস্থ থাকে ৷ বাবা মায়ের সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটানো শিশুর মানসিক বিকাশ গড়তে সাহায্য করে ৷ তাই প্রত্যেক বাবা মায়ের উচিত শিশুর জন্য আলাদা করে সময় দেওয়া ৷
এছাড়াও তিনি জানান, মেয়েদের অনেক বেশি সুস্থ থাকতে হয় ৷ যখন বাচ্চা হয় তখন শরীর অর্ধেক ভেঙে যায় ৷ ছেলেদের থেকেও ময়েদের শরীরচর্চা করা ভীষণ প্রয়োজন ৷
তিনি জানান, রোজ একটু করে ফ্রি হ্যান্ড শরীরচর্চা করা, একটু ইয়োগা করা প্রয়োজন ৷ সবমিলিয়ে প্রতিদিন নিজেকে ভালো রাখার জন্য 30-40 মিনিট দেওয়া যেতে পারে ৷ এটা দেওয়e উচিত কারণ খাওয়া ঘুমানোর পাশাপাশি এটা করা জরুরি ৷
মেয়েদের মোটা হওয়ার ধরণটা এক এক জনের এক এক রকম ৷ হরমোনের ইমব্যালেন্সের বিষয় থাকে ৷ যারফলে ওটা আগে জানতে হবে কী কারনে হচ্ছে ৷ না হলে ডায়েট করেও কোনও কিছু লাভ হবে না ৷ এটাও একটা বিষয় অনেক সবজি বা সিডস যেগুলি আদেও প্রয়োজন কি না তা শরীরের উপর নির্ভর করে ৷ তাই ডায়েট সবসময় বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷ নিজে থেকে ডায়েট করে কিছু হয় না ৷ আমার প্রয়োজন আমি জানবো না আমার ডাক্তার জানবে ৷ তবে আমি 7 টার মধ্যে খেয়ে নিই ৷ ফলে ওই সময়ে খেয়ে নিলেও শরীরের জন্য ভালো ৷ রাত্রি জাগলে সমস্যা হবে ৷
আমি যেহেতু মা, তাই বলবো মা সুস্থ না থাকলে সন্তানও সুস্থ থাকবে না ৷ মা যদি না খায় সবকিছুই বন্ধ ৷ আমি ঠাকুমাকে দেখেছি সবার প্রথম তাঁরা খেতেন তারপর বাকিরা ৷ আর পুজোর সময় খাওয়া বলতে তবে সারাবছর শরীরকে মেইনটেন করলে পুজোর সময় একটু ছাড় দিলে কিছু হবে না ৷
অভিনেত্রী নবনীতা দে বলেন, "আমি ত্বকেরও যত্ন নিই ৷ আমরা যেহেতু মুখ দেখিয়েই খাই তাই আলাদা করে একটু যত্ন নিতেই হয় ৷ তাই আমি কখনও চাইবো না আমার ত্বকে কোনও খারাপ প্রভাব হোক ৷ আমি সবসময় ঘরোয়া জিনিষ ব্য়বহার করার চেষ্টা করি ৷ তবে পার্লারে যাই চুলের জন্য ৷ কিন্তু ত্বকের সেরকম কিছু করাই না ৷ তাই আমি ঘরোয়া জিনিসেই বিশ্বাস করি ৷ যেগুলি মা দিদিমারা করে দিতেন ওইগুলিই করার চেষ্টা করি ৷ যেমন- চাল ডাল মিশেয়ে স্ক্রাবিং বা বেসন ও দই এইগুলিই বেশি ব্যবহার করা হয় ৷ এছাড়াও আলুর রস ইত্যাদি ৷ তাও ভুলে যাই ৷ বাড়ির কাজের চাপে আমি চুল ঠিক করার সময় পাই না ৷ সবকিছুর পরেও নিজের জন্য একটু করা প্রয়োজন ৷
